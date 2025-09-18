Connect with us

Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría para la campaña 2026

Publicado

Hace 18 mins

el

El italiano Davide Piganzoli, nuevo refuerzo del Team Visma | Lease a Bike. (Foto Team Polti Kometa © Veloimages)
Ruta

La Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito 2025 recorrerán las carreteras de Caquetá

Publicado

Hace 10 horas

el

17 septiembre, 2025

Por

Podio con los Campeones: Vuelta del Porvenir 2022 y Tour Femenino 2022. (Foto © RMC)
Ruta

Arnaud De Lie conquista el Gran Premio de Valonia; Kevin Castillo el colombiano mejor clasificado

Publicado

Hace 11 horas

el

17 septiembre, 2025

Por

El belga Arnaud De Lie, ganador del Gran Premio de Valonia 2025. (Foto Lotto Cycling Team © PhotoNews)
Ruta

Juan Manuel Barboza termina 4° en la tercera etapa del Tour del Lago Poyang

Publicado

Hace 12 horas

el

17 septiembre, 2025

Por

El cordobés Juan Manuel Barboza cumple su primera temporada por fuera del país. (Foto Archivo © Facebook/Juan Manuel Barboza)
