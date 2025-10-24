Pista
Un vistazo a lo ocurrido en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025
La segunda jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se lleva a cabo en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Stefany Cuadrado en la velocidad individual y de Kevin Quintero en el keirin.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todo lo sucedido en el segundo día de competencias en el Velódromo de Peñalolén, en la capital chilena.
Sorpresa en la velocidad femenina individual
En la prueba de velocidad femenina individual la rusa Iana Burlakova, dio la sorpresa avanzando a semifinales, tras eliminar a la actual campeona británica, Emma Finucane. En los octavos de final eliminó a la colombiana Stefany Cuadrado. La lucha por pasar a la final tendrá el duelo entre la neerlandesa Hetty van de Wouw y Burlakova y por el otro lado se enfrentarán la rusa Alina Lysenko y la japonesa Mina Sato.
Harrie Lavreysen, el pistero más ganador de la historia
El pedalista de Países Bajos consiguió su decimoctava presea dorada en citas orbitales tras ganar la prueba del keirin masculino cuya final tuvo la participación del colombiano Kevin Quintero, que no pudo repetir el podio de 2024, tras sufrir una caída en el giro definitivo. El segundo puesto lo ocupó el australiano Leigh Hoffman y el tercer lugar fue para el neerlandés Jeffrey Hoogland.
Italia ganó la persecución femenina
El equipo italiano integrado por Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini y Federica Venturelli se quedó con la medalla de oro en la persecución por equipos femenina, al ganarle el duelo a Alemania, mientras que el bronce fue para las británicas, que eran las actuales campeonas y vencieron a las belgas.
Dinamarca revalidó su título en persecución por equipos masculina
El equipo danés, actual campeón mundial y olímpico, revalidó su título en la persecución por equipos masculino con Tobías Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen y Rasmus Pedersen tras vencer a Australia, con Oliver Bleddyn, Blake Agnoletto, Conor Leahy y James Moriarty, quienes se colgaron la plata. El bronce fue para Nueva Zelanda con Thomas Sexton, Marshall Erwood, Keegan Hornblow y Nicholas Kergozou.
Alemania dominó en el scratch masculino
El alemán Moritz Augenstein se consagró campeón en el Scratch al finalizar primero y encabezar el podio que completaron el neerlandés Yanne Dorenbos y el neozelandés Campbell Stewart. La prueba no contó con participación colombiana.
Lara Gillespie se impuso en la eliminación, en carrera marcada por las caídas
La ciclista irlandesa conquistó el oro en eliminación tras una accidentada competencia, donde la chilena Scarlet Cortés sufrió una caída. “Corrí con miedo al principio, pero cuando vi que todas estaban bien, respiré y seguí”, relató la campeona. Detrás de ella, el podio lo completaron la británica Katie Archibald (plata) y la belga Hélène Hesters (bronce). Para Irlanda, el triunfo de Gillespie se suma a una temporada excepcional que consolida su ascenso entre las potencias europeas de pista. La mexicana Yareli Acevedo quedó eliminada a mitad de carrera, que no contó con colombianas.
Colombia, 75 años de gloriosa historia con el ciclismo de pista
Todo comenzó en 1950 con motivo de los Juegos Centroamericanos llevados a cabo en Guatemala. Para la época, aún no se había construido el primer velódromo en nuestro país y apenas deslumbraba el ciclismo de ruta con la ilusión de la primera Vuelta a Colombia en bicicleta.
En ese evento, un equipo colombiano de ruta encabezado por Efraín Forero y Efraín Rozo además de Jaime Tarquino y Luis Carlos Ortiz improvisó su participación también en el velódromo guatemalteco y como pudieron transformaron sus bicicletas de ruta en unas rudimentarias de pista y compitieron en la prueba de los 4000 metros persecución por equipos resultando finalmente campeones derrotando a Cuba y consiguiendo así la primera medalla de oro para el ciclismo de pista colombiano.
Y a partir de ese momento histórico, más de un centenar de hombres y mujeres han trasegado por las pistas del mundo, en toda clase de eventos colectivos e individuales llenando de gloria al país deportivo y ciclístico que no ha sido justo ni reconocido con los más de 100 títulos alcanzados a nivel internacional gracias al talento natural de sus hombres y mujeres.
Cochise el pionero, Quintero el heredero
Y la historia del ciclismo “pistero” de Colombia siguió su curso con la construcción de los velódromos de Bogotá (1952) y Medellín (1956) lo que permitió la aparición de talentos como Mario ‘papaya’ Vanegas y Martín “Cochise” Rodríguez en Medellín siendo Mario el primero en la historia olímpica consiguiendo un quinto lugar en la prueba de la velocidad pura en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 mientras Martín sería el pionero de la pista nacional, iniciando su camino al estrellato de los 4.000 metros persecución individual.
Lo hizo con un sorprendente cuarto lugar en el mundial de 1965 en el velódromo de Anoeta en San Sebastián (España), y dos años más tarde siguió su camino subiendo al podio por la única medalla de oro de toda la delegación colombiana en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967 y seguidamente otra más en Cali 1971 para coronarse definitivamente como campeón mundial en agosto de 1971 en el Velódromo de Varese (Italia), convirtiéndose en el primer deportista colombiano en ganar un título mundial.
De ahí en adelante, la historia de los “pistards” nacionales hombres y mujeres- es inmensamente rica en nombres y logros en el ciclo olímpico, Copas del Mundo, Campeonatos Continentales , torneos invitacionales, entre otros, algunos de los cuales queremos en esta crónica recordar como campeones mundiales y medallista olímpica, rindiendo homenaje a ellos,a los forjadores de un legado que a pesar de todo lo que haya dejado de hacerse sigue siendo orgullo nacional: Balbino Jaramillo, Efraín Domínguez, Marlon Pérez, María Luisa Calle, Fernando Gaviria y Edwin Ávila.
Capítulo aparte merece el nombre de María Luisa Calle, tanto como Cochise por su condición de pionera en su género para el ciclismo en pista gracias a la cantidad y calidad de títulos alcanzados en el campo nacional e internacional que la llevaron a ser campeona mundial del scratch y medallista de bronce en los juegos olímpicos de Atenas 2004.
En el Mundial de Chile, Colombia pide pista
A los históricos nombres anteriores es necesario agregar los de campeones como Jordan Parra, Stefany Cuadrado, Juliana Londoño y Kevin Quintero, campeón mundial del keirin 2023, quienes defienden en la hermosa pista del velódromo santiagueño, el prestigio bien ganado a lo largo de estos 75 años y que buscarán mantener vigente el recuerdo de quienes seguramente les han servido como ejemplo y motivo de inspiración.
La delegación tiene como su máximo referente en el campo masculino al vallecaucano Kevin Quintero, mientras en las damas se espera con mucha expectativa la actuación de la joven Stefany Cuadrado, auténtica revelación tanto nacional como internacional.
En general se trata de una generación tanto femenina como masculina en la que la mezcla de experiencia nacional e internacional y progresos notables, han venido colocando el nombre de Colombia como potencia en el campo mundial gracias al trabajo y dedicación en la última década de entrenadores como John Jaime González y Andrés Torres, así como al apoyo de la FCC, MinDeporte, COC, Institutos departamentales de deportes y la empresa privada.
Lo mejor del mundo de los velódromos se encuentra en Santiago iniciando el camino que conduce a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Una buena cantidad de naciones competirán con nuevas figuras y otras ya lo harán con su estructura definida. Entre todos ellos está el nombre de Colombia que se hace presente una vez más para ratificar esa historia que comenzó hace 75 años y continúa….
Mundial de Pista Chile 2025: Kevin Quintero 6° en el keirin con dominio de Harrie Lavreysen
La segunda jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista en Santiago de Chile marcó la mejor actuación para Colombia hasta ahora con el vallecaucano Kevin Quintero, quien terminó 6° en el keirin, una de las pruebas más espectaculares del programa ciclístico en los velódromos del mundo.
Una caída privó al colombiano de subirse al podio de la prueba, que terminó con victoria del neerlandés Harrie Lavreysen, seguido del australiano Leigh Hoffman 2° y de su compatriota Jeffrey Hoogland 3°.
El pedalista vallecaucano, que había sido de los más veloces en rondas previas, no contó con suerte en la final después de pasar las series de clasificación de forma magistral, mostrando todo su potencial como uno de los mejores exponentes en los últimos años de la modalidad del ciclismo de pista inventada por los japoneses.
Los otros dos colombianos en competencia, Santiago Ramírez y Cristian Ortega, fueron eliminados en el repechaje de los octavos de final. Los tres pisteros nacionales intentarán resarcirse en la prueba de la velocidad.
Prensa chilena se rinde a los pies de Kevin Quintero y lo recuerda por lo hecho en los Panamericanos de Santiago
La prensa chilena destacó el gran desafió que tiene el vallecaucano Kevin Quintero, tal como en Glasgow en 2023, cuando ganó su primera medalla de oro en el keirin. El colombiano dejó claro quiere volver a lo más alto del podio en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Chile 2025.
“Creo que es el sueño de todos, que todos venimos buscando, y esperemos que todo salga de la mejor manera. Que los colombianos vengan a hacernos fuerza”, dijo Quintero durante sus entrenamientos en el Velódromo de Peñalolén.
Se trata de la segunda participación del pistero colombiano en este escenario, donde ya ganó el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en donde buscará recuperar la camiseta arcoíris con presencia en dos pruebas: keirin y la velocidad.
“Es una pista que se ve que la cuidan mucho. Está muy limpia, muy buena, tal como necesita un Campeonato Mundial. Creo que es un plus que ya tenemos los que hicimos los Juegos Panamericanos, de conocer la pista, de haberla sentido esa vez y ahorita revalidar las cosas”, valoró el pistard vallecaucano.
La presencia de Quintero en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI Chile 2025 es una oportunidad inmejorable para que el público chileno pueda ver en primera fila a los ciclistas más rápidos del planeta. Y especialmente los colombianos residentes y visitantes, que verán en acción a quien fuera abanderado en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024.
“Creo que mis aspiraciones son las mismas que cada vez que represento a Colombia, sea aquí o en cualquier parte del mundo, siempre lo hago con mucho respeto y motivación. Quiero extender la invitación (a los colombianos) para que vengan a hacernos fuerza, que sea un campeonato mundial bonito y agradecerles por todos los mensajes que hemos ido recibiendo”, concluyó Quintero, que acaba de ganar su serie en el keirin, avanzando a la segunda ronda.
