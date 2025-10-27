Pista
Un recuento de lo vivido en la emotiva jornada final del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025
La quinta y última jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputó en Santiago de Chile, tuvo un final muy emotivo para México, Bélgica, Países Bajos y especialmente para Italia y Colombia con el triunfo de Elia Viviani en la prueba de eliminación y con la medalla de bronce de Stefany Cuadrado en el keirin.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de lo vivido en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, en el emotivo quinto y día final de competencias de la cita orbital.
Podio colombiano y dominio japonés en el keirin femenino
La nueva joya del ciclismo de pista colombiano, Stefany Cuadrado, terminó en un meritorio 3° puesto en la prueba del keirin, colgándose la anhelada medalla de bronce. La talentosa pistera de 19 años, se subió al podio con la campeona japonesa Mina Sato y con la británica Emma Finucane, quien se quedó con la presea de plata. Cuadrado, que había sido de las más veloces en las rondas previas, ratificó su gran progresión y volvió a demostrar sus grandes condiciones, al ganar en Chile, el bronce y seguir de buena manera su camino por el nuevo ciclo olímpico, en busca de coronar el gran sueño, fijado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Y sigue creciendo la leyenda de Harrie Lavreysen en los Mundiales de pista
A los 28 años, el neerlandés se consolidó como el ciclista de pista más importante de la historia con una actuación descollante en el Velódromo de Peñalolén. El múltiple campeón mundial y olímpico de Países Bajos sumó la vigésima medalla de su historia en citas orbitales y cuarta en Chile, con un triunfo en la velocidad individual, en un vibrante duelo con el británico Matthew Richardson. El podio lo completó el australiano Leigh Hoffman, que le ganó el pulso al trinitario Paul Nicholas, que eliminó al colombiano Cristian Ortega en los octavos de final, quien venía de ganarle a su compatriota Kevin Quintero en la ronda de dieciseisavos.
Elia Viviani y su última obra dorada
El italiano se retiró a lo grande consagrándose campeón del Mundo en la modalidad de Eliminación, cerrando con broche de oro su carrera profesional con un nuevo título. La medalla de plata fue para el neozelandés Campbell Stewart y el bronce para el neerlandés Yoeri Havil. Viviani se despidió con un palmarés que contempla tres medallas olímpicas: oro en ómnium en Río 2016, bronce en la misma prueba en Tokio 2020 y una plata en la madison junto a Simone Consonni en París 2024. En Mundiales conquistó nueve medallas, tres de ellas de oro, contando la de este domingo, ocho título europeos en pista y numerosas victorias en el ciclismo de ruta, incluidas en las tres grandes vueltas (5 en el Giro, 3 en La Vuelta y una en el Tour).
Histórica medalla para México
La pedalista mexicana Yareli Acevedo hizo historia al consagrarse campeona de la prueba por puntos femenina, que no contó con participación colombiana. Con 63 puntos, Acevedo, de 21 años, superó a la británica Anna Morris (segunda con 58 unidades) y a la neozelandesa Bryony Botha (tercera con 56 puntos) y consiguió el primer oro mundialista de su carrera. La mexicana, de 24 años, campeona panamericana en Santiago 2023, ve con optimismo su camino hacía los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su principal objetivo.
Bélgica se llevó el oro en la Madison
Los belgas lograron la presea dorada en la Madison masculina, última prueba que cerró el Mundial de Ciclismo, tras culminar con 81 puntos. Lindsay de Vylder y Fabio van den Bossche se subieron al primer lugar del podio. El dúo británico con Mark Stewart y Joshua Tarling terminaron segundos con 73 unidades y Dinamarca con Niklas Larsen y Lasse Leth revalidaron el bronce que habían alcanzado hace un año con 71 puntos, y dejando fuera a Alemania, que fue campeón en el mundial Pasado.
Pista
Entrevista exclusiva con Stefany Cuadrado, medallista de bronce en el Mundial de Pista Chile 2025
La nueva joya de ciclismo de pista colombiano, Stefany Cuadrado, que alcanzó la medalla de bronce en la prueba del keirin, en el marco del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025, una vez finalizado el certamen, habló en exclusiva con nuestro director Héctor Urrego Caballero.
¿Qué significado tiene para ti el logro en la élite del ciclismo mundial?
Ante todo, muchas gracias por estar tan pendientes, tiene un significado muy lindo, muestra que se vienen haciendo muy bien las cosas, quiere decir que tenemos el nivel y las capacidades para pelear por grandes títulos y bueno gracias a Dios que me da el privilegio de poder decir: que en primer año élite y en mi primer mundial de la categoría mayor ya llevamos una medalla a casa.
¿Y qué tal lo de la prueba del kilómetro?
Se nos escapó por décimas, pero bueno al final pudimos demostrar que si tenemos con qué.
Hablemos de tu vida personal, tu familia, tu origen ¿Y cómo llegas al ciclismo?
Bueno yo soy de Caucasia, Antioquia, mi mamá es Liliana Flórez, mi papa es Vicio Cuadrado, mi hermano, tengo un hermano, Steven. Yo llegó al ciclismo gracias a la pandemia cuando empezaron a cerrar todo, mi mamá me invitó a montar bici y del primer momento que me monté me enamoré del ciclismo y supe que eso era para mí.
¿De estudiante que deporte practicabas?
De estudiante practicaba el tenis de mesa.
¿Cuándo llegas a la pista como te inicias?
Como todos los que llegan a la pista Martín Emilio Cochise de Medellín, lo primero que montan es una Vanti, pero bueno yo inicie en ella. Mi primera competencia fueron los Intercolegiados, donde me fue superbién, recuerdo que celebre mis 15 con mucho entusiasmo, unos bonitos recuerdos.
¿Cómo te contactas con el profesor Jhon Jaime González?
Bueno, gracias a los Intercolegiados ahí fue donde me di a mostrar y el Profe Andrés me invito a ser parte del PAD, del Proyecto Avanzado de Desarrollo, ahí fue donde conocí al profesor Jhon Jaime González, y desde el primer momento el profe vio cualidades en mí, esa potencia y ya se encargó de multiplicar eso a 10.000 mil.
¿Cuál fue tu primer viaje?
El del Panamericano Juvenil en Paraguay con mi primera victoria internacional, recuerdo que ese día que Colombia ganó todas las pruebas por equipos, fue un día muy bonito, nunca lo voy a olvidar.
¿Recuerdas tu primer podio en Europa?
Claro que sí, mi primer podio fue en Praga en la prueba del keirin. Me acuerdo, que fue un tercer lugar también.
¿Qué significó París 2024?
Fue un orgullo muy grande, una felicidad enorme. Ya en tan poco tiempo, no llevaba ni dos años en el ciclismo y ya esta en el nivel máximo, donde Martica Bayona pudo conseguir las plazas. Cuando se dio el momento el profesor vio mi nivel y se interesó en llevarme y pudimos hacer el récord mundial juvenil, entonces fue una experiencia muy linda y gratificante, donde también pude por los menos llevarme alguito.
¿Te gustó la olimpiada?
Mucho, una experiencia donde todo mundo esta a mil, donde todo el mundo esta al 100 por ciento metido en su cuento, sin duda alguna fue magnífico.
¿Y cómo fue esa tripleta en el mundial juvenil?
Fue justo después de la Olimpiada, entonces ya iba como más tranquila, iba con mucha más confianza, ya venía de enfrentarme con esos toros, entonces eso me dio un plus extra para poder decir aquí estoy yo y esto va a ser mío.
¿Y tuviste mariposistas en el estomago al dar el salto de juvenil a la élite?
Bueno, sí obvio eso siempre da nervios, uno siempre que se pone el uniforme siempre va a estar como uno dice vulgarmente cagado, pero bueno porque son los sueños de uno, por lo que uno trabaja cada día y saber que toca materializarlo lo ponen a uno nervioso, pero es para eso que se trabaja, es para eso que se entrena cada día, entonces gracias a Dios pudimos dar el salto de una forma tan bonita
Finalmente, ¿cómo ves tu futuro?
Lo veo bien lleno de muchos frutos, lleno de muchas cosas bonitas, de muchas experiencias, de muchas historias para contar y vamos con la frente en alto y soñando demasiado en grande, confían y segura de que puedo vencer a las mejores.
Pista
Mundial de Pista Chile 2025: Stefany Cuadrado se luce en el keirin y gana la medalla de bronce
Excelentes noticias llegaron desde el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, en el último día del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, con la nueva joya colombiana, Stefany Cuadrado, quien terminó 3° en la prueba del keirin, colgándose la medalla de bronce.
La talentosa pistera ha dado otro paso crucial en su carrera, en la categoría élite. Con solo 19 años, se subió al podio con la campeona japonesa Mina Sato y con la británica Emma Finucane, quien se quedó con la presea de plata.
Cuadrado, que había sido de las más veloces en las rondas previas, ratificó su gran progresión y volvió a demostrar sus grandes condiciones, al ganar en Chile, el bronce en el keirin, y seguir su camino por el nuevo ciclo olímpico, en busca de coronar el gran sueño, fijado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Muy agradecida y contenta, es una medalla muy bonita, queríamos el arcoíris, pero esta vez no se dio, seguiremos luchando este es apenas el comienzo y que alegría decir que así iniciamos la historia en la élite”, dijo Cuadrado a DSports.
Durante los dos últimos años, Stefany ha exhibido toda su calidad en importantes escenarios del mundo, como en los Juegos Olímpicos París 2024, en los cuales se destacó en el keirin y en la velocidad.
Pista
Histórica actuación de la mexicana Yareli Acevedo para salir campeona de la prueba por puntos del Mundial de Pista 2025
La pedalista mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona de la prueba por puntos femenina del Mundial de diclismo en pista, en la ultima jornada, que se disputó en el Velódromo de Peñalolén de Santiago de Chile. La prueba no contó con participación colombiana.
Con 63 puntos, Acevedo, de 21 años, superó a la británica Anna Morris (segunda con 58 unidades) y a la neozelandesa Bryony Botha (tercera con 56 puntos) y consiguió el primer oro mundialista de su carrera.
“Estoy muy feliz no tengo palabras, venía con mucho ilusión, Hoy salí a divertirme, a disfrutar, a pesar de que sufrí mucho. Esta victoria se la dedico a mi familia y a todas las personas que me apoyan. Sabíamos que se iba a correr muy duro, simplemente vi la oportunidad y así lo hice. El apoyo de México lo sentí aca en Chile”, dijo Acevedo a DSports.
La mexicana, de 24 años, campeona panamericana en Santiago 2023, que se destacó en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2025, celebrado en Asunción, Paraguay en abril pasado, ve por buen camino su preparación con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su principal objetivo.