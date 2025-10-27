Un recuento de lo vivido en la emotiva jornada final del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025

La quinta y última jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputó en Santiago de Chile, tuvo un final muy emotivo para México, Bélgica, Países Bajos y especialmente para Italia y Colombia con el triunfo de Elia Viviani en la prueba de eliminación y con la medalla de bronce de Stefany Cuadrado en el keirin.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de lo vivido en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena, en el emotivo quinto y día final de competencias de la cita orbital.

Podio colombiano y dominio japonés en el keirin femenino



Emma Finucane, Mina Sato y Stefany Cuadrado, en el podio de la prueba del Keirin del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

La nueva joya del ciclismo de pista colombiano, Stefany Cuadrado, terminó en un meritorio 3° puesto en la prueba del keirin, colgándose la anhelada medalla de bronce. La talentosa pistera de 19 años, se subió al podio con la campeona japonesa Mina Sato y con la británica Emma Finucane, quien se quedó con la presea de plata. Cuadrado, que había sido de las más veloces en las rondas previas, ratificó su gran progresión y volvió a demostrar sus grandes condiciones, al ganar en Chile, el bronce y seguir de buena manera su camino por el nuevo ciclo olímpico, en busca de coronar el gran sueño, fijado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y sigue creciendo la leyenda de Harrie Lavreysen en los Mundiales de pista



El neerlandés Harrie Lavreysen, figura descollante del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

A los 28 años, el neerlandés se consolidó como el ciclista de pista más importante de la historia con una actuación descollante en el Velódromo de Peñalolén. El múltiple campeón mundial y olímpico de Países Bajos sumó la vigésima medalla de su historia en citas orbitales y cuarta en Chile, con un triunfo en la velocidad individual, en un vibrante duelo con el británico Matthew Richardson. El podio lo completó el australiano Leigh Hoffman, que le ganó el pulso al trinitario Paul Nicholas, que eliminó al colombiano Cristian Ortega en los octavos de final, quien venía de ganarle a su compatriota Kevin Quintero en la ronda de dieciseisavos.

Elia Viviani y su última obra dorada



El italiano Elia Viviani se despidió del ciclismo profesional con un triunfo en la prueba de la eliminación. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

El italiano se retiró a lo grande consagrándose campeón del Mundo en la modalidad de Eliminación, cerrando con broche de oro su carrera profesional con un nuevo título. La medalla de plata fue para el neozelandés Campbell Stewart y el bronce para el neerlandés Yoeri Havil. Viviani se despidió con un palmarés que contempla tres medallas olímpicas: oro en ómnium en Río 2016, bronce en la misma prueba en Tokio 2020 y una plata en la madison junto a Simone Consonni en París 2024. En Mundiales conquistó nueve medallas, tres de ellas de oro, contando la de este domingo, ocho título europeos en pista y numerosas victorias en el ciclismo de ruta, incluidas en las tres grandes vueltas (5 en el Giro, 3 en La Vuelta y una en el Tour).

Histórica medalla para México



La mexicana Yareli Acevedo se consagró campeona de la prueba por puntos. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

La pedalista mexicana Yareli Acevedo hizo historia al consagrarse campeona de la prueba por puntos femenina, que no contó con participación colombiana. Con 63 puntos, Acevedo, de 21 años, superó a la británica Anna Morris (segunda con 58 unidades) y a la neozelandesa Bryony Botha (tercera con 56 puntos) y consiguió el primer oro mundialista de su carrera. La mexicana, de 24 años, campeona panamericana en Santiago 2023, ve con optimismo su camino hacía los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su principal objetivo.

Bélgica se llevó el oro en la Madison



Los belgas Lindsay de Vylder y Fabio van den Bossche ganaron la madison. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

Los belgas lograron la presea dorada en la Madison masculina, última prueba que cerró el Mundial de Ciclismo, tras culminar con 81 puntos. Lindsay de Vylder y Fabio van den Bossche se subieron al primer lugar del podio. El dúo británico con Mark Stewart y Joshua Tarling terminaron segundos con 73 unidades y Dinamarca con Niklas Larsen y Lasse Leth revalidaron el bronce que habían alcanzado hace un año con 71 puntos, y dejando fuera a Alemania, que fue campeón en el mundial Pasado.