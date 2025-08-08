Ruta
Un combativo Alejandro Osorio gana en La Tebaida la octava etapa de la Vuelta a Colombia 75 años
El pedalista carmelitano Alejandro Osorio del equipo Orgullo Paisa ganó la octava etapa de la Vuelta a Colombia 75 años y el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) mantuvo el liderato. El municipio de La Tebaida, en el departamento del Quindío, fue el escenario ideal para que ‘El Pony’, como se le conoce en el pelotón nacional, alzara los brazos para celebrar la victoria.
Al final, la fuga se salió con la suya y se jugó la victoria, donde Osorio fue el más fuerte de la escapada ganado, por delante del boliviano José Manuel Aramayo (Pío Rico Cycling Team) y de Kevin Castillo (Team Sistecrédito), segundo y tercero, respectivamente, quienes le dieron la pelea al ganador en los últimos metros.
Un total de 119 corredores partieron este viernes de la ciudad de Cali con 171,3 kilómetros de trayecto, que incluyó tres sprints especiales y un premio de montaña de cuarta categoría en la fase final de la jornada.
Como ha sido la constante en estos últimos dos días de carrera, el grupo salió a buen ritmo, buscando desde los primeros kilómetros conformar una escapada para darle protagonismo a los aventureros del pelotón.
Con la fuga conformada, los punteros fueron aumentando poco a poco la diferencia, liderados por un valiente Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), quien estuvo muy activo en la escapada. El NU Colombia le dio libertad a la numerosa fuga dándoles más de 8 minutos de ventaja.
A pocos metros de la meta, Alejandro Osorio se mostró intratable. Con las últimas fuerzas de sus piernas apretó y logró cruzar la raya de sentencia primero, levantando los brazos y celebrando el triunfo, el octavo que consigue en la historia de la Vuelta a Colombia.
La ronda colombiana vivirá su penúltimo capítulo este sábado, con un recorrido súper montañoso de 217 kilómetros, que saldrá del municipio de Alvarado, rumbo al Alto del Vino.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 8 | Cali – La Tebaida (171,4 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|3:35:23
|2
|José Manuel Aramayo
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Jefferson Ruiz
|GW Erco Shimano
|m.t.
|5
|Edgar Torres
|Hino-One-La Red-Susuki
|m.t.
|6
|Daniel Hoyos
|100% Huevos-Alcaldía de Manizales
|m.t.
|7
|Kenny Nijssen
|Universe Cycling Team
|0:06
|8
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|0:08
|9
|Daniel Arroyave
|GW Erco Shimano
|0:13
|10
|Julián Cardona
|Team Medellín-EPM
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|25:57:52
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|1:04
|3
|Yonathan Miguel Eugenio
|EBSA-Indeportes Boyacá
|1:20
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:50
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|6:34
|6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|7:13
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|8:25
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red
|10:10
|9
|Edgar Andrés Pinzon
|GW Erco Shimano
|11:06
|10
|Daniel Méndez
|Orgullo Paisa
|11:59
|11
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|12:23
|12
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red
|12:45
|13
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|13:18
|14
|Brayan Obando
|Movistar-Best PC
|13:21
|15
|Julián Alarcón
|Team Fundecom
|13:33
Ruta
Matthew Brennan se impone en la quinta fracción del Tour de Polonia con Paul Lapeira firme en su condición de líder
En otro final para velocistas, el turno de ganar por primera vez en la carrera le correspondió a Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien se adjudicó en un luchado sprint la quinta etapa del Tour de Polonia 2025, luego de recorrer 206 kilómetros entre Katowice y Zakopane. La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó su condición de líder.
El sprinter británico, de 20 años, gran revelación de la temporada, cruzó la línea de meta de primero, superando holgadamente a su compatriota Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al italiano Andrea Bagioli (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la jornada fue Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en el puesto 46°, seguido de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 47°, mientras que Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en la posición 125°, perdiendo más de 25 minutos con el ganador..
Con relación a la clasificación general, el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).
La carrera polaca continuará este sábado con la sexta etapa, que llevará a los pedalistas hasta Bukowina, al sur de Polonia, a lo largo de 147,5 kilómetros con seis puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Katowice – Zakopane (206,1 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:50:04
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ
|m.t.
|6
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Pier-André Côté
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|10
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|m.t.
|46
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13
|47
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|125
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|25:56
Clasificación General Individual
|1
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|21:23:23
|2
|Victor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|0:08
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:12
|5
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|8
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|9
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:18
|10
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:19
|60
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|9:15
|67
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|10:58
|129
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|42:02
Ruta
Damiano Caruso corona la fuga en el penúltimo capítulo de la Vuelta a Burgos; Léo Bisiaux se aferra al liderato
En un final lleno de emociones, Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025, disputada sobre un trayecto de 162,7 kilómetros con inicio en Doña Santos y arribo en Regumiel de la Sierra.
El experimentado pedalista italiano atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta. El segundo y tercer puesto fue ocupado por dos portugueses: Rui Costa (EF Education-EasyPost) y Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG).
Los cinco escaladores colombianos se reportaron en el grupo principal a más de 3 minutos del ganador con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) como el mejor de los nuestros en la casilla 20°.
En la jornada final el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) defenderá una ventaja de 22 segundos con Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de 26 segundos con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) cierra el top 10 a 53 segundos del líder.
Este sábado se disputará la última jornada de la ronda burgalesa, con inicio en Quintana del Pidio y llegada a Lagunas de Neila, sobre un recorrido de 138,3 kilómetros, en una etapa rompe-piernas, que incluye cuatro premios de montaña, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Sepp Kuss, campeón del año pasado.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Doña Santos – Regumiel de la Sierra (162,7 km)
|1
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|3:33:18
|2
|Rui Costa
|EF Education-EasyPost
|1:26
|3
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|1:26
|4
|Lawrence Warbasse
|Tudor Pro Cycling Team
|1:26
|5
|Ben Zwiehoff
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:26
|6
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:56
|7
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|3:15
|8
|Mika Heming
|Tudor Pro Cycling Team
|3:15
|9
|David González
|Q36.5 Pro Cycling Team
|3:15
|10
|Antoine Huby
|Soudal Quick-Step
|3:15
|20
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:15
|28
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|,,
|51
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|,,
|64
|Diego Pescador
|Movistar Team
|,,
|80
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|,,
|99
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|6:55
Clasificación General Individual
|1
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|16:23:02
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:22
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:26
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:26
|5
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:40
|6
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:40
|7
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:40
|8
|August Andrew
|INEOS Grenadiers
|0:40
|9
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:52
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:53
|24
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:10
|27
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|,,
|30
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|,,
|52
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|7:48
|123
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|45:06
Ruta
Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia
Las 74 ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos y velocistas colombianos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional y de Suramérica.
Años más tarde, el antioqueño Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, se convertiriá en el ciclista con más victorias de etapa en la historia de la ronda colombiana, con un total de 39 triunfos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que más han ganado etapas en más de 7 décadas de competencia.
*39 victorias – Martín «Cochise» Rodríguez
*38 victorias – Ramón Hoyos Vallejo
*16 victorias – Rubén Darío Gómez
*14 victorias – José Jaime Galeano Rúa
*13 victorias – Rafael Antonio Niño
*13 victorias – Hernán Buenahora
*12 victorias – Carlos Montoya Arias
*12 victorias – Luis Alberto Herrera
*11 victorias – Libardo Niño
*11 victorias – Félix Cárdenas