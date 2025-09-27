“Tres etapas en este Clásico es muy importante para mí carrera”: Wilmar Paredes tras una nueva victoria en el ‘Duelo de Titanes’

En el remate al sprint en el centro de Buga, Wilmar Paredes, del Team Medellín-EPM, volvió a demostrar su fortaleza en las llegadas masivas y cruzó la meta en primer lugar, consiguiendo así su tercera victoria en esta edición del Clásico RCN Sistecrédito 2025

“Un final muy rápido con bastantes baches, donde el equipo supo trabajar muy bien durante toda la jornada para proteger a nuestro lider Diego Camargo. Al final veniamos con fuerzas, nos supimos anticipar en la curva faltando un kilómetro y bueno ahí se nos dio un puntico a favor, desubicamos a los rivales y nosotros nos ubicamos muy bien y ya al final esprinté con lo que pude”, dijo Paredes.

La actuación del pedalista antioqueño en el ‘Duelo de Titanes’ ha sido brillante. El paisa se impuso en la primera etapa con final en Mutatá, repitió triunfo en la tercera jornada con llegada en Puerto Salgar, y ahora sumó un nuevo triunfo en Buga, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de esta edición.

“Tres etapas en este Clásico es muy importante para mí carrera. Estoy muy contento en el Team Medellín, muy orgulloso de todos mis compañeros, estas victoria son gracias a ellos. Yo soy el que los represento, pero ellos son los que me dejan ahí listo para ganar”, concluyó Paredes.