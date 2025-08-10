Trans-Himalaya Cycling Race: Dusan Rajovic repite victoria al sprint y Raman Tsishkou se consagra campeón

Cuarto final al sprint en la Trans Himalaya Cycling Race 2025 y por segunda vez en la carrera Dusan Rajovic se llevó la victoria, esta vez en la última etapa disputada entre Jiangzi y Shigatse sobre un trayecto de 90 kilómetros en terreno llano. El ruso Raman Tsishkou, del equipo chino Li Ning Star, el gran campeón.

El lote controló la carrera en el tramo final, atajando ataques y dejando todo al embalaje, en el que el corredor serbio se llevó la victoria por delante del estonio Martín Laas (Quick Pro Team) y del ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team). El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) finalizó en la casilla 33° con elmismo tiempo de ganador.

En cuanto a la general, no se presentaron cambios importantes. De esta manera, Raman Tsishkou se llevó el título general. El ruso subió a lo más alto del podio, acompañado del israelí Omer Goldstein (Shenzhen Kung Cycling Team), quien fue 2° y el ucraniano Anatoliy Budyak (Terengganu Cycling Team), 3°.

Con relación a los dos colombianos en competencia, el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) finalizó en el puesto 16° a solo 16 segundos del ganador, mientras que el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) se clasificó en la casilla 57°, a 57 segundos del campeón.

Trans-Himalaya Cycling Race (2.1)

Resultados Etapa 4 | Jiangzi – Shigatse (90 km)

1 Dusan Rajovic Solution Tech-Vini Fantini 1:43:57 2 Martin Laas Quick Pro Team m.t. 3 Cristián David Pita Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team m.t. 4 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi m.t. 5 Tommaso Nencini Solution Tech-Vini Fantini m.t. 6 Petr Rikunov Chengdu DYC Cycling Team m.t. 7 Jon Aberasturi Euskaltel-Euskadi m.t. 8 Eduard Grosu Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team m.t. 9 Iker Bonillo Euskaltel-Euskadi m.t. 10 Alexander Salby Li Ning Star m.t. 33 Hernán Aguirre Tianyoude Hotel Cycling Team m.t. 66 Yecid Arturo Sierra Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.

Clasificación General Individual