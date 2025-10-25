Tour Femenino Sistecrédito: Stefanía Sánchez gana la penúltima etapa y amplía su ventaja

En un final a pura velocidad, Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se quedó con la victoria en la cuarta etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2025, un circuito de 8,2 kilómetros en la capital caqueteña, al que le dieron nueve vueltas.

La pedalista antioqueña fue la más rapida en la definición para llevarse otro triunfo, esta vez por delante de su compañera de equipo María Paula Latriglia y de Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa), las tres con el mismo tiempo.

En cuanto a la clasificación general, todo se mantuvo igual en las primeras posiciones con Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) en los más alto del podio con 19 segundos de ventaja sobre su compañera de equipo Diana Peñuela. El podio lo completa Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).

La ronda femenina del calendario nacional finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 77 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, donde conoceremos a la sucesora de Laura Daniela Rojas, campeona del año pasado.

Tour Femenino Sistecrédito 2025

Resultados Etapa 4 | Circuito – Florencia (73,8 km)

1 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 2:14:05 2 Diana Peñuela Team Sistecrédito m.t. 3 Jessenia Meneses Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa m.t. 4 Diana Peñuela Team Sistecrédito 0:05 5 Estefanía Herrera Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 0:06 6 Jennifer Sánchez Ciclismo Capital 0:06 7 Lesly Aguirre Team Bacx 0:06 8 Milena Salcedo Liga Bogotá 0:06 9 Natalia Franco Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 0:06 10 Natalia Grazón Team Sistecrédito 0:06



Stefanía Sánchez sigue líder del Tour Femenino 2025. (Foto © Carlos Cruz/FCC)

Clasificación General Individual