Tour Femenino Sistecrédito 2025: Natalia Garzón gana la crono en Florencia y Stefanía Sánchez sigue líder

La joven pedalista Natalia Garzón ganó la tercera etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2025, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores de Florencia. La antioqueña Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se clasificó en la tercera posición y salvó el liderato por 6 segundos.

La corredora del Sistecrédito, que paró los cronómetros en 24 minutos y 31 segundos, realizó el ejercicio individual a una velocidad media de 35,49 km / h, y fue la dominadora de la vibrante batalla que se vivió en el departamento de Caquetá.

Garzón superó por milésimas a su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela, quien ocupo el 2° puesto. Los tres primeros lugares fueron para el Sistecrédito, que sigue dominando la carrera a su antojo con tres victorias, en tres etapas.

La ronda colombiana para mujeres vivirá su cuarta etapa este sábado, una jornada montañosa de 77,7 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, en un final picando hacía arriba.

Tour Femenino Sistecrédito 2025

Resultados Etapa 3 | CRI – Florencia (14,5 km)

1 Natalia Garzón Team Sistecrédito 24:31 2 Diana Peñuela Team Sistecrédito m.t. 3 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 0:05 4 Jessenia Meneses Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 0:16 5 Karen Virviescas Team Bacx 0:29 6 Laura Daniela Rojas Boyacá Es Para Vivirla 0:45 7 Catalina Roa Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 1:28 8 Jennifer Sánchez Ciclismo Capital 1:30 9 Sorley Quesada Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 1:30 10 Estefanía Herrera Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa 1:49



Stefanía Sánchez sigue líder del Tour Femenino 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual