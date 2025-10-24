Ruta
Tour Femenino Sistecrédito 2025: Natalia Garzón gana la crono en Florencia y Stefanía Sánchez sigue líder
La joven pedalista Natalia Garzón ganó la tercera etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2025, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores de Florencia. La antioqueña Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se clasificó en la tercera posición y salvó el liderato por 6 segundos.
La corredora del Sistecrédito, que paró los cronómetros en 24 minutos y 31 segundos, realizó el ejercicio individual a una velocidad media de 35,49 km / h, y fue la dominadora de la vibrante batalla que se vivió en el departamento de Caquetá.
Garzón superó por milésimas a su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela, quien ocupo el 2° puesto. Los tres primeros lugares fueron para el Sistecrédito, que sigue dominando la carrera a su antojo con tres victorias, en tres etapas.
La ronda colombiana para mujeres vivirá su cuarta etapa este sábado, una jornada montañosa de 77,7 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, en un final picando hacía arriba.
Tour Femenino Sistecrédito 2025
Resultados Etapa 3 | CRI – Florencia (14,5 km)
|1
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|24:31
|2
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:05
|4
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:16
|5
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|0:29
|6
|Laura Daniela Rojas
|Boyacá Es Para Vivirla
|0:45
|7
|Catalina Roa
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:28
|8
|Jennifer Sánchez
|Ciclismo Capital
|1:30
|9
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:30
|10
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|1:49
Clasificación General Individual
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|8:10:06
|2
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:38
|4
|Laura Daniela Rojas
|Team Boyacá es Para Vivirla
|1:36
|5
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:39
|6
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|3:23
|7
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|3:57
|8
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|4:03
|9
|Andrea Alzate
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|4:49
|10
|Natalia Franco
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|4:50
Ruta
Vuelta del Porvenir 2025: José Manuel Posada vuela en la contrarreloj y Jerónimo Calderón sigue vestido de amarillo
Cumpliendo con los pronósticos que lo catalogaban como el gran favorito a la victoria, el antioqueño José Manuel Posada ganó la tercera etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores del municipio de Florencia.
Rodando a una velocidad promedio de 41.63 Km/h, el joven corredor del Team Sistecrédito encabezó el dominio de su equipo, superando a dos de sus compañeros: Jerónimo Calderón 2° y a José Manuel Ortiz 3°.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios importantes y el antioqueño Jerónimo Calderón mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa su compañero José Manuel Ortiz, a más de un minuto del sólido líder.
La ronda colombiana para juveniles continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 77,7 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, en un final picando hacía arriba.
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a los 26 títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que arranca una nueva edición, cuenta con más de 60 años de historia, en la que los escarabajos han sido protagonistas de primer orden, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 26 títulos colombianos. Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 14 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue en 2013 con Óscar Sánchez 1°, Jonathan Millán 2° y Juan Sebastián Tamayo 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago
Ruta
Presentado el recorrido montañoso del Tour de Francia 2026; el Alpe d’Huez recupera su papel protagónico
El Palacio del Congreso de París albergó la presentación oficial de la 113ª edición del Tour de Francia, que empezará en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros. Las tres primeras etapas de la ronda gala se disputarán en territorio español, antes de que la tercera toque suelo francés, en un final en la estación de esquí de Les Angles.
La prestigiosa carrera francesa como siempre constará de 21 etapas y esta vez tendrá como Grand Départ el 4 de julio en la capital catalana, siendo la tercera vez que la ‘Grande Bouclé’ arranque de España tras las ediciones de San Sebastián (1992) y Bilbao (2003).
La ronda gala contará con dos jornadas al cronómetro, una por equipos de 19 kilómetros y otra individual de 26 km, siete capítulos llanos, cuatro etapas de media montaña y 8 de alta montaña con finales en alto. En total serán 3.333 kilómetros de recorrido y un desnivel de 54.450 metros en los 21 días de competencia.
La carrera más importante del calendario World Tour del año pasará el próximo año por las cinco cordilleras francesas. Los Pirineos, el Macizo Central, el Jura, los Vosgos, además de los Alpes con dos finales en el Alpe d’Huez, incluyendo un ascenso sin precedentes desde el Col de Sarenne a la víspera de la llegada a París, en el tradicional final de los Campos Elíseos
En la edición 2026, el Alpe d’Huez recupera su rol protagónico con dos finales en dos versiones diferentes, en las etapas 19ª y 20ª, y en el que el punto más alto de la carrera será el Galibier, con sus 2.642 metros de altitud.
Etapas del Tour de Francia 2026
Etapa 1 – 04/09 Barcelona – Barcelona (CRE) 19 km
Etapa 2 – 05/07 Tarragona – Barcelona 182 km
Etapa 3 – 06/07 Granollers – Les Angles 196 km
Etapa 4 – 07/07 Carcasona – Foix 182 km
Etapa 5 – 08/07 Lannemezan – Pau 158 km
Etapa 6 – 09/07 Pau – Gavernie-Gèdre 186 km
Etapa 7- 10/07 Hagetmau – Burdeos 175 km
Etapa 8 – 11/07 Périgueux – Bergerac 182 km
Etapa 9 – 12/07 Malemort – Ussel 185 km
Lunes 13/07 | Descanso en Cantal
Etapa 10 – 14/07 Aurillac – Le Lioran 167 km
Etapa 11 – 15/07 Vichy – Nevers 161 km
Etapa 12 – 16/07 Magny-Cours – Chalon-sur-Saône 181 km
Etapa 13 – 17/07 Dole – Belfort 205 km
Etapa 14 – 18/07 Mulhouse – Le Markstein 155 km
Etapa 15 – 19/07 Champagnole – Plateau de Solaison 184 km
Lunes 20/07 | Descanso en Alta Saboya
Etapa 16 – 21/07 Évian – Thonon-les-Bains (CRI) 26 km
Etapa 17 – 22/07 Chambéry – Voiron 175 km
Etapa 18 – 23/07 Voiron – Orcières-Merlette 185 km
Etapa 19 – 24/07 Gap – Alpe d’Huez 128 km
Etapa 20 – 25/07 Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez 171 km
Etapa 21 – 26/07 Thoiry – París 130 km