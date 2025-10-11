Ruta
Tour del Lago Taihu: Martín Laas gana el tercer duelo de sprinters y Juan Manuel Barboza mejora en la general
En el tercer final para velocistas, Martín Laas (Quick Pro Team) terminó siendo el más rápido en la penúltima etapa del Tour del Lago Taihu 2025, en un trayecto de 79,2 kilómetros entre las localidades chinas de Huilongzhen y Binhan Village.
El corredor estonio, que ganó en el embalaje, derrotó al neerlandés Jesper Rasch (Parkhotel Valkenburg), mientras que el gran favorito, el líder, el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) se tuvo que conformar con el 4° puesto.
En cuanto a los tres latinoamericanos presentes en la versión trece de la carrera asiática, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport) 10°, el panameño Roberto González (Solution Tech-Vini Fantini) 44° y el colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) 57°.
La novel carrera china finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, otra jornada totalmente llana de 137,5 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la ciudad de Wuxi, donde conoceremos al sucesor del neerlandés Jelte Krijnsen, campeón del año pasado.
Tour of Taihu Lake (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Huilongzhen – Binhan Village (79,2 km)
|1
|Martín Laas
|Quick Pro Team
|1:27:40
|2
|Jesper Rasch
|Parkhotel Valkenburg
|m.t.
|El belga Milan Menten fue relegado del 3° puesto a la casilla 110° por un sprint Irregular
|3
|David Dekker
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|4
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|m.t.
|6
|Filippo Fortin
|Team Solution Tech – Vini Fantini
|m.t.
|7
|Lorenzo Magli
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|m.t.
|8
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|m.t.
|9
|Nicolas Gojković
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|10
|Cristián David Pita *Ecuador
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|m.t.
|44
|Roberto González *Panamá
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|57
|Juan Manuel Barboza *Colombia
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|6:12:13
|2
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|0:11
|3
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|,,
|4
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|0:14
|5
|Jesper Rasch
|Parkhotel Valkenburg
|,,
|6
|David Dekker
|Euskaltel – Euskadi
|0:16
|7
|Milan Menten
|Lotto
|,,
|8
|Josh Kench
|Li Ning Star
|,,
|9
|Blake Quick
|Roojai Insurance
|0:17
|10
|Enrico Zanoncello
|VF Group – Bardiani CSF – Faizanè
|,,
|26
|Roberto González *Panamá
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:20
|36
|Juan Manuel Barboza *Colombia
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:20
|111
|Cristián David Pita *Ecuador
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|15:26
¡Imperioso! Tadej Pogacar continúa con su dictadura en Il Lombardía con Isaac del Toro 5° y Egan Bernal 8°
La última clásica World de la temporada ciclística y la despedida del año para muchos corredores, fue dominada, como se esperaba, por el extraterrestre Tadej Pogacar. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, quien consiguió su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, no tuvo compasión con sus rivales, ratificando porque es el mejor del mundo, al término de una prueba de 241 kilómetros corridos en territorio italiano, entre las ciudades de Como y Bergamo.
La estrella eslovena nuevamente dejó ver destellos de toda su categoría, atacando muy lejos, fiel a su estilo, para superar por más de un minutos al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), su leal escolta en las últimas carreras. El podio de la famosa “Clásica de las Hojas Muertas” lo completó el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team).
El latinoamericano más destacado fue el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) en el 5° puesto, mientras que el mejor colombiano fue el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), terminando en la 8° casilla a 4:16 del campeón del mundo.
En cuanto al resto de escarabajos, estos terminaron así: Sergio Higuita (XDS Astana Team) 24°, Einer Rubio (Movistar) 25° y Nairo Quintana (Movistar) 31°, los tres a más de 6 minutos del vencedor, mientras que Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) no concluyó la prueba.
A falta de 36 kilómetros para la llegada, llegó el momento esperado por todos, cuando Pogacar lanzó su tradicional ataque. El esloveno coronó solo Passo di Ganda (9.3 km à 7.1%) tras pasar de largo al gran protagonista de la fuga del día, el estadounidense Quinn Simmons (Lidl – Trek).
El campeón del mundo dio todo en el descenso, manteniendo su diferencia con sus perseguidores. Los últimos kilómetros transcurrieron como ha sido costumbre en las última carreras, con un duelo entre Pogacar y Remco Evenepoel, su fiel perseguidor. Al final, todo quedó igual y el esloveno entró solitario en meta con más de un minuto de ventaja.
Resultados Il Lombardia (1.UWT)
Como – Bergamo (241 km)
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|5:45:53
|2
|Remco Evenepoel
|Soudal Quick-Step
|1:48
|3
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|3:14
|4
|Quinn Simmons
|Lidl-Trek
|3:39
|5
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|4:16
|6
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|4:16
|7
|Paul Seixas
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|4:16
|8
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|4:16
|9
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|4:18
|10
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|4:30
|11
|Adam Yates
|UAE Team Emirates-XRG
|4:49
|12
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|5:04
|13
|Ion Izagirre
|Cofidis
|5:21
|14
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|5:21
|15
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|5:21
|24
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|6:06
|25
|Einer Rubio
|Movistar Team
|6:11
|31
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:07
|DNF
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|No finalizó
El Team Medellín-EPM domina los tres primeros lugares de la general en la Vuelta a Santa Catarina
El pedalista boyacense Diego Camargo, del Team Medellín-EPM, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Santa Catarina, luego de la cuarta y penúltima etapa, de 95,9 kilómetros, que se disputó entre el Balneário Camboriú y el municipio de Nova Trento.
La escuadra antioqueña completa el podio parcial de la carrera brasileña con un destacado 1-2-3, donde Walter Vargas y Víctor Ocampo escoltan a su compañero de equipo, ocupando el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La cuarta etapa quedó en manos del brasileño Cainã Guimarães de Oliveira (São José Ciclismo-Instituto Athlon), que le ganó el duelo al colombiano Diego Camargo (Team Medellín-EPM). En el tercer lugar se reportó el francés Stefan Bennett (EuroCyclingTrips-CCN) a 35 segundos.
La novel competencia brasileña finalizará este domingo con un circuito de 59,5 kilómetros en Florianópolis, donde conoceremos al primer campeón de la carrera que se estrena en el calendario UCI.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 4 | Balneário Camboriú – Nova Trento (95,9 km)
|1
|Cainã Guimarães de Oliveira
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|2:31:07
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:09
|3
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips-CCN
|0:35
|4
|José Gabriel Almeida
|Soul Extreme Racing
|1:06
|5
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance-Solutos
|1:10
|6
|Magno Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|1:13
|7
|Pedro Leme
|Taubate Cycling Team
|1:23
|8
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|1:23
|9
|Bruno Lemes
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|1:31
|10
|Vinicius Silva
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|1:33
|11
|Vitor Manzo
|Soul Extreme Racing
|1:48
|12
|Fernando Nunes
|As.Pedala Itapema
|1:57
|13
|Víctor Ocampo
|Team Medellín-EPM
|2:06
|14
|Pedro Miguel Oliveira
|Taubate Cycling Team
|2:15
|15
|Pedro Bertallo
|AVAI – FME Florianopolis – APGF
|2:23
Clasificación General Individual
|1
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|14:42:23
|2
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|1:16
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín-EPM
|7:36
|4
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips-CCN
|8:01
|5
|Bruno Lemes
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|8:03
|6
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|9:35
|7
|Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|9:52
|8
|Magno Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|10:50
|9
|Vinicius Silva
|São José Ciclismo-Instituto Athlon
|11:09
|10
|Pedro Leme
|Taubate Cycling Team
|11:31
|11
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|12:29
|12
|Gabriel Metzger
|ACRS Cyclingteam-Audax
|12:48
|13
|Werik Domingos
|Selección de Paraná
|13:09
|14
|Carlos Acuña
|Selección de Paraguay
|15:37
|15
|Julián Cardona
|Team Medellín-EPM
|17:06
Paula Patiño terminó 7° en la Vuelta a Andalucía; Movistar subió al podio con Cat Ferguson 1° y Mareille Meijering 3°
La pedalista antioqueña Paula Patiño (Movistar Team) alcanzó su primer top 10 de la temporada en una carrera europea del calendario UCI. La colombiana terminó en la 7° posición de la Vuelta Ciclista a Andalucía – Ruta del Sol 2025, después de recorrer 131 kilómetros en el municipio de Torrox, en la provincia de Málaga.
La victoria quedó en manos de la joven británica Cat Ferguson (Movistar Team) y el podio lo completaron la española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) 2° y la neerlandesa Mareille Meijering (Movistar Team) 3°.
En las cuatro ediciones presentadas es la primera vez que gana una corredora inglesa. Ferguson sucedió en el palmarés de la carrera andaluza de un día a la española Mavi García, ganadora del año pasado.
La primera versión de la prueba española la ganó la cubana Arlenis Sierra en 2022, y luego le siguió la noruega Katrine Aalerud en 2023.
Resultados Vuelta Ciclista Andalucía (1.1)
Torrox – Torrox (131km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:59:31
|2
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|3
|Mareille Meijering
|Movistar Team
|0:10
|4
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:21
|5
|Agua Marina Espinola
|Team Farto-Kiroot
|0:31
|6
|Debora Silvestri
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|0:42
|7
|Paula Patiño
|Movistar Team
|1:49
|8
|Maite Urteaga
|Grupo Eulen-NUUK
|1:51
|9
|Olivia Baril
|Movistar Team
|3:33
|10
|Sara Martín
|Movistar Team
|8:22