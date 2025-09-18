Tour del Lago Poyang: Juan Manuel Barboza y su equipo chino terminaron segundos en la crono por equipos

Los corredores del equipo China Anta – Mentech, donde milita el colombiano Juan Manuel Barboza, terminaron segundos en la cuarta etapa del Tour del Lago Poyang, una contrarreloj por equipos de 44,9 kilómetros entre Tangli y Tonggu. El ruso Petr Rikunov se apoderó del liderato de la carrera asiática.

El podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Chengdu DYC Cycling Team en la primera posición y la escuadra neerlandesa Parkhotel Valkenburg en el tercer puesto. El Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team del ecuatoriano Cristián David Pita concluyó 4°.

Por otro lado, el equipo chino Tianyoude Hotel Cycling Team, de los colombianos Hernán Aguirre y Yesid Sierra, perdió más de 5 minutos y se ubicó en la casilla 11° entre los 22 conjuntos participantes.

La carrera china, en la que siguen en competencia tres escarabajos, continuará este viernes con la quinta etapa, de las once pactadas, una jornada llana de 120,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Lianhua, conocida por su historia y sus paisajes naturales.

Clasificación General Individual