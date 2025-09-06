Tour de Shanghái: Dusan Rajovic se queda con el segundo duelo de sprinters y Cristián David Pita sigue líder

En otro final picando hacia arriba, Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) se llevó una gran victoria este sábado en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, jornada de alta montaña de 135,9 kilómetros que terminó en La Farrapona y donde los grandes favoritos a la victoria final no se sacaron grandes diferencias con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) firme en el liderato.

Con la gran ambición de disputar el triunfo parcial, un combativo Soler se fue en la escapada, marcando la pauta en la fuga en la última subida y llevándose otro gran triunfo para los de Mauro Gianetti, el séptimo del equipo árabe en la ronda española.

A 39 segundos llegó Vingegaard, que terminó 2°, aprovechándose del gran desgaste hecho por su máximo rival João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), que se vio superado por el escandinavo en el último envión, terminando relegado al tercer lugar, pero con bonificación de tiempo.



Jonas Vingegaard 2° en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) de nuevo fue el mejor colombiano en la jornada montañosa, finalizando en el puesto 13° a 2:21 del ganador, lo que lo metió en la lucha por el top 10 de la general. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ingresó en la casilla 29° y el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasificó en la posición 51° a 21:45.

Con relación a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 48 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:38, mientras que Tejada pasó a ser el mejor de los nuestros en la casilla 11° a menos de 3 minutos del top 10.

La ronda española continuará este domingo con la etapa quince, una jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, que incluye dos puertos categorizados y varios repechos.



Marc Soler, ganador de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 14 | Avilés – La Farrapona. Lagos de Somiedo (135,9 km)

1 Marc Soler UAE Team Emirates-XRG 3:48:22 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:39 3 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:39 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 0:43 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:48 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:53 7 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 0:53 8 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 0:53 9 Seppm Kuss Team Visma | Lease a Bike 0:53 10 Finlay Pickering Bahrain Victorious 1:25 11 Torstein Træen Bahrain Victorious 1:45 12 Kevin Vermaerke Team Picnic PostNL 2:05 13 Harold Tejada XDS Astana Team 2:21

29 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 11:07 51 Egan Bernal INEOS Grenadiers 21:45 124 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 30:57 130 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 30:59 DNS Sergio Higuita XDS Astana Team Abandonó



Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 53:19:49 2 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:48 3 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 2:38 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 3:10 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:30 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 4:21 7 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 4:53 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 5:46 9 Torstein Træen Bahrain Victorious 6:33 10 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 8:52 11 Harold Tejada XDS Astana Team 11:48