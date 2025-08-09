Tour de Polonia: magistral victoria de Víctor Langellotti en la sexta jornada que lo pone líder

En un final picando hacia arriba, Víctor Langellotti (INEOS Grenadiers) se impuso este sábado en la tercera etapa del Tour de Polonia 2025, luego recorrer 147,5 kilómetros por los alrededores de Bukowina. Con su victoria el monegasco se apoderó del liderato de la carrera.

El corredor de Mónaco, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo al estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG). Tercero entró el español Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) a 7 segundos. El colombiano Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) fue el mejor de los nuestros, reporténdose en la casilla 33° a 1:56 del ganador.

En la clasificación general, el monegasco Víctor Langellotti (INEOS Grenadiers) pasó al comando, escoltado muy de cerca por el norteamericano Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) a 10 segundos y tercero está el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG). El boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) es el mejor colombiano en el puesto 41° a más de 12 minutos del líder.

La ronda polaca finalizará este domingo con la séptima y última etapa, una contrarreloj individual de 12,5 kilómetros por los alrededores de la localidad de Wieliczka, al sur de Polonia, donde conoceremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.

¡VICTORIA DE LANGELLOTTI!



El monegasco del Ineos se quedó con la sexta etapa del #TourDePoloniaEnDSPORTS, venció en los últimos metros a Brandon Mcnulty.#CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/QzOQsZcYSm — DSPORTS (@DSports) August 9, 2025

Tour de Polonia (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Bukowina Resort – Bukowina Tatrzańska (147,5 km)

1 Víctor Langellotti INEOS Grenadiers 3:32:58 2 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG m.t. 3 Pello Bilbao Bahrain Victorious 0:07 4 Johannes Staune-Mittet Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:08 5 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 0:08 6 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 0:08 7 Marco Frigo Israel-Premier Tech 0:08 8 Matteo Sobrero Red Bull-BORA-hansgrohe 0:08 9 Rafal Majka UAE Team Emirates-XRG 0:08 10 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:08

33 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 1:56 42 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 6:16 112 Fernando Gaviria Movistar Team 26:17

Clasificación General Individual

1 Víctor Langellotti INEOS Grenadiers 24:56:19 2 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 0:10 3 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:22 4 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 0:22 5 Pello Bilbao Bahrain Victorious 0:24 6 Rafal Majka UAE Team Emirates-XRG 0:24 7 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:28 8 Matteo Sobrero Red Bull-BORA-hansgrohe 0:29 9 Filippo Zana Team Jayco-AlUla 0:29 10 Marco Frigo Israel-Premier Tech =.29