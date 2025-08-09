Ruta
Tour de Polonia: magistral victoria de Víctor Langellotti en la sexta jornada que lo pone líder
En un final picando hacia arriba, Víctor Langellotti (INEOS Grenadiers) se impuso este sábado en la tercera etapa del Tour de Polonia 2025, luego recorrer 147,5 kilómetros por los alrededores de Bukowina. Con su victoria el monegasco se apoderó del liderato de la carrera.
El corredor de Mónaco, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo al estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG). Tercero entró el español Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) a 7 segundos. El colombiano Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) fue el mejor de los nuestros, reporténdose en la casilla 33° a 1:56 del ganador.
En la clasificación general, el monegasco Víctor Langellotti (INEOS Grenadiers) pasó al comando, escoltado muy de cerca por el norteamericano Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) a 10 segundos y tercero está el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG). El boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) es el mejor colombiano en el puesto 41° a más de 12 minutos del líder.
La ronda polaca finalizará este domingo con la séptima y última etapa, una contrarreloj individual de 12,5 kilómetros por los alrededores de la localidad de Wieliczka, al sur de Polonia, donde conoceremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Bukowina Resort – Bukowina Tatrzańska (147,5 km)
|1
|Víctor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|3:32:58
|2
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:07
|4
|Johannes Staune-Mittet
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:08
|5
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:08
|6
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:08
|7
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|0:08
|8
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:08
|9
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|10
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|33
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:56
|42
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|6:16
|112
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|26:17
Clasificación General Individual
|1
|Víctor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|24:56:19
|2
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:22
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:22
|5
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:24
|6
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|7
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:28
|8
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:29
|9
|Filippo Zana
|Team Jayco-AlUla
|0:29
|10
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|=.29
|41
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|12:56
|47
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|15:33
Ruta
Hugo Nunes gana tercera etapa de la Vuelta a Portugal con Santiago Mesa 5° y destaque de Alejandro Callejas en la fuga
La tercera etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Hugo Nunes (Credibom – LA Alumínios – Marcos Car). El corredor luso fue el más fuerte de la fuga, luego de recorrer 185,2 kilómetros entre Boticas y Bragança.
El portugués, de 28 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó en el embalaje el estadounidense Caleb Classen (Project Echelon Racing) y su compatriota Tiago Leal (Radio Popular – Paredes – Boavista), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la jornada fue el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling), quien entró en el 5° puesto. Para destacar la actuación Alejandro Callejas (Petrolike), quien hizo parte de la fuga del día.
En cuanto al resto de los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) llegó en la casilla 12°, mientras que Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) entró en el puesto 21° con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general, el español Pau Martí (Israel Premier Tech Academy) mantuvo el liderato sin problemas. El zipaquireño Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) conservó el 5° puesto.
La carrera lusa continuará este domingo con la cuarta etapa, otra jornada montañosa de 182,9 kilómetros entre Bragança y Mondim de Basto (Senhora da Graça), que incluye 4 puertos categorizados y un final en alto de primera categoría (8,4 km al 7,7 %).
Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 3 | Boticas – Bragança (185,2 km)
|1
|Hugo Nunes
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|4:44:17
|2
|Caleb Classen
|Project Echelon Racing
|m.t.
|3
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|4
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|5
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|m.t.
|6
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|7
|Francisco Peñuela
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|8
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|9
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|m.t.
|10
|Pau Marti
|Israel Premier Tech Academy
|m.t.
|11
|Sean Christian
|Team Skyline
|m.t.
|12
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|13
|Afonso Silva
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|14
|Edgar Cadena
|Petrolike
|m.t.
|15
|Artem Nych
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|m.t.
|21
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|m.t.
|59
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:46
|67
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|3:16
|81
|Yeferson Camargo
|Petrolike
|14:36
Ruta
Isaac del Toro se consagra campeón de la Vuelta a Burgos con Egan Bernal 6° y Diego Pescador 15°
El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025, que finalizó este sábado con una jornada de alta exigencia, disputada sobre 138,3 kilómetros entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila.
El corredor manito superó sin problemas la última etapa para terminar en lo más alto del podio de la carrera española, acompañado del italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) y del francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team).
Para destacar la actuación de Egan Bernal (Ineos Grenadiers) que ingresó a la meta en la 6° posición a 36 segundos del vencedor. El zipaquireño buscó con determinación entrar con lo mejores, lo que le permitió terminar en el top 10 de la general.
Buena carrera igualmente la del quindiano Diego Pescador (Movistar Team), quien cumplió con un estupendo papel y concluyó en la casilla 15° de la clasificación general individual, en uno de sus mejores resultados de la temporada.
La última victoria de etapa quedó en manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek), quien alcanzó su segundo triunfo en la presente temporada.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Quintana del Pidio – Lagunas de Neila (138,3 km)
|1
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|3:23:16
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:10
|3
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:27
|4
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|0:34
|5
|Damien Howson
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:36
|6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:36
|7
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:38
|8
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:53
|9
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:55
|10
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:55
|11
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:55
|12
|Archie Ryan
|EF Education-EasyPost
|1:06
|13
|Finlay Pickering
|Bahrain Victorious
|1:08
|14
|Mikel Landa
|Soudal Quick-Step
|1:17
|15
|Germán Dario Gómez
|Team Polti VisitMalta
|1:25
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|19:46:48
|2
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:19
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:25
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:30
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:56
|6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:59
|7
|Torstein Træen
|Bahrain – Victorious
|1:01
|8
|Giovanni Aleotti
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:03
|9
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|1:05
|10
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:04
|11
|Antonio Pedrero
|Movistar Team
|2:07
|12
|Mario Aparicio
|Burgos Burpellet BH
|2:14
|13
|José Félix Parra
|Equipo Kern Pharma
|2:23
|14
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|2:35
|15
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:35
Ruta
Dusan Rajovic triunfa en la tercera etapa de la Trans-Himalaya; Cristián David Pita 7° y Hernán Aguirre 15° en la general
En otro duelo de sprinters, Dusan Rajovic resultó ser el mejor y consiguió la victoria en la tercera etapa en Trans-Himalaya Cycling Race 2025. El corredor serbio, del equipo italiano Team Solution Tech – Vini Fantini, fue el más rápido del embalaje, luego de recorrer 92,5 kilómetros en la ciudad de Lhasa, la capital de la Región del Tíbet.
El campeón serbio de contrarreloj, que lleva 11 victorias en la temporada, superó en el embalaje de forma contundente al estonio Martín Laas (Quick Pro Team) y al español Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi), 2° y 3°, respectivamente. El mejor suramericano fue el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) en el 6° puesto.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) ingresó en la casilla 37° y el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el puesto 68°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el ruso Raman Tsishkou (Li Ning Star) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el israelí Omer Goldstein (Shenzhen Kung Cycling Team) a 4 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) escaló al puesto 15°.
La carrera china finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, otra jornada llana de 90 kilómetros con inicio en Jiangzi y final en la población de Shigatse, al suroeste de China, donde conoceremos al sucesor del neozelandés Aaron Gate, campeón del año pasado.
Trans-Himalaya Cycling Race (2.1)
Resultados Etapa 3 | Lhasa – Lhasa (92,5 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-Vini Fantini
|1:49:09
|2
|Martín Laas
|Quick Pro Team
|m.t.
|3
|Jon Aberasturi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|4
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|5
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|m.t.
|6
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|m.t.
|7
|Blake Quick
|Roojai Insurance
|m.t.
|8
|David Martin
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|9
|Iker Bonillo
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|10
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|37
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
|68
|Yecid Arturo Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|6:45:04
|2
|Omer Goldstein
|Shenzhen Kung Cycling Team
|0:04
|3
|Anatolii Budiak
|Terengganu Cycling Team
|0:06
|4
|Callum Ormiston
|The Hurricane & Thunder Cycling Team
|0:07
|5
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:08
|6
|Roberto González
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:13
|7
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:14
|8
|Vlas Shichkin
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|0:14
|9
|Georgios Boúglas
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|10
|Jambaljamts Sainbayar
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|11
|Nicolás Alustiza
|Euskaltel-Euskadi
|0:14
|12
|Nikita Tsvetkov
|Selección de Uzbekistán
|0:14
|13
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance
|0:14
|14
|Muradjan Khalmuratov
|Selección de Uzbekistán
|0:14
|15
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:16
|65
|Yecid Arturo Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:57