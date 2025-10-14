Connect with us

Ruta

Tour de Mentougou: Clément Alleno gana la última etapa y se lleva la general final

Publicado

Hace 3 horas

el

El francés Clément Alleno ganó la última etapa del Tour de Mentougou 2025 y se consagró campeón. (Foto Burgos Burpellet BH © Tour of Mentougou)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Pedalazos en Colombia y el Mundo

Publicado

Hace 1 hora

el

14 octubre, 2025

Por

Jaider Muñoz y María Camila Atahualpa, los campeones de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino en 2022. (Foto © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Guangxi: Paul Magnier, primer líder tras ganar el accidentado sprint en el que Fernando Gaviria entra 6°

Publicado

Hace 2 horas

el

14 octubre, 2025

Por

El corredor galo Paul Magnier, primer líder del Tour de Guangxi 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Getty Images Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Camilo Álvarez se queda con el título de la Clásica de Aguazul; Víctor Contreras y Óscar Gonzalez completan el podio

Publicado

Hace 4 horas

el

14 octubre, 2025

Por

Terminó con éxito la edición 46 de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul. (Foto © Alcaldía de Aguazul)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio