Tour de l’Avenir: Jarno Widar gana la batalla de escaladores con Mateo Ramírez 4° y Juan Felipe Rodríguez 14°

En la aparición de la alta montaña, Jarno Widar fue el mejor escalador y ganó la quinta etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025, luego de recorrer 121 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes 2100.

La promesa belga cruzó la línea de meta en solitario tras soltar a sus rivales en los últimos 1000 metros, el francés Paul Seixas entró segundo a y tercero ingresó el noruego Jørgen Nordhagen a cinco segundos, mientras que el ecuatoriano Mateo Ramírez se tuvo que conformar con el 4° puesto.

Con relación a los colombianos, Juan Felipe Rodríguez se reportó en la casilla 14° a 1:14 del ganador, luego le siguió Jaider Muñoz en el puesto 27° a más de 5 minutos, mientras que Mauricio Zapata, Miguel Ángel Marín y Estiven García llegaron un poco más rezagados.

En cuanto a la clasificación general individual, el francés Maxime Decomble terminó salvando el liderato. El corredor galo lidera con 51 y 54 segundos de ventaja sobre su compatriota Paul Seixas y el italiano Lorenzo Finn.

La primera fuga del día tuvo como protagonista al colombiano Estiven García, quien pasó segundo por el primer puerto categorizado de la jornada, el Col des Saisies (13.8 km à 5%), en el que escoltó al polaco Patryk Goszczurny, pero ambos fueron neutralizados por los favoritos en el descenso.

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 finalizará este viernes con dos fracciones, la primera una etapa montañosa en La Rosière de 41,6 kilómetros y la última, una contrarreloj individual de 10.3 kilómetros.

Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Resultados Etapa 5 | Saint-Gervais-Mont-Blanc – Tignes 2100 (121 km)

1 Jarno Widar Bélgica 3:34:48 2 Paul Seixas Francia 0:05 3 Jørgen Nordhagen Noruega 0:05 4 Mateo Ramírez Ecuador 0:05 5 Lorenzo Finn Italia 0:08 6 Jakob Omrzel Eslovenia 0:20 7 Peter Øxenberg Dinamarca 0:25 8 Max Bock Alemania 0:48 9 Pablo Torres España 0:52 10 Thornley Callum Gran Bretaña 0:54 11 Lucas Lopes Portugal 1:09 12 Maxime Decomble Francia 1:16 13 Luke Tuckwell Australia 1:16 14 Juan Felipe Rodríguez Colombia 1:34 15 Simone Gualdi Italia 1:36

27 Jaider Muñoz Colombia 5:21 57 Mauricio Zapata Colombia 22:42 59 Estiven García Colombia 23:15



El francés Maxime Decomble sigue líder del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)

Clasificación General Individual

1 Maxime Decomble Francia 16:57:38 2 Paul Seixas Francia 0:51 3 Lorenzo Finn Italia 0:54 4 Jørgen Nordhagen Noruega 0:59 5 Jarno Widar Bélgica 1:03 6 Mateo Ramírez Ecuador 1:06 7 Simon Dalby Dinamarca 1:16 8 Peter Øxenberg Dinamarca 1:29 9 Arno Wallenborn Luxemburgo 1:29 10 Jakob Omrzel Eslovenia 1:35