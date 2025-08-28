Ruta
Tour de l’Avenir: Jarno Widar gana la batalla de escaladores con Mateo Ramírez 4° y Juan Felipe Rodríguez 14°
En la aparición de la alta montaña, Jarno Widar fue el mejor escalador y ganó la quinta etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025, luego de recorrer 121 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes 2100.
La promesa belga cruzó la línea de meta en solitario tras soltar a sus rivales en los últimos 1000 metros, el francés Paul Seixas entró segundo a y tercero ingresó el noruego Jørgen Nordhagen a cinco segundos, mientras que el ecuatoriano Mateo Ramírez se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Con relación a los colombianos, Juan Felipe Rodríguez se reportó en la casilla 14° a 1:14 del ganador, luego le siguió Jaider Muñoz en el puesto 27° a más de 5 minutos, mientras que Mauricio Zapata, Miguel Ángel Marín y Estiven García llegaron un poco más rezagados.
En cuanto a la clasificación general individual, el francés Maxime Decomble terminó salvando el liderato. El corredor galo lidera con 51 y 54 segundos de ventaja sobre su compatriota Paul Seixas y el italiano Lorenzo Finn.
La primera fuga del día tuvo como protagonista al colombiano Estiven García, quien pasó segundo por el primer puerto categorizado de la jornada, el Col des Saisies (13.8 km à 5%), en el que escoltó al polaco Patryk Goszczurny, pero ambos fueron neutralizados por los favoritos en el descenso.
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 finalizará este viernes con dos fracciones, la primera una etapa montañosa en La Rosière de 41,6 kilómetros y la última, una contrarreloj individual de 10.3 kilómetros.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 5 | Saint-Gervais-Mont-Blanc – Tignes 2100 (121 km)
|1
|Jarno Widar
|Bélgica
|3:34:48
|2
|Paul Seixas
|Francia
|0:05
|3
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:05
|4
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|0:05
|5
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:08
|6
|Jakob Omrzel
|Eslovenia
|0:20
|7
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|0:25
|8
|Max Bock
|Alemania
|0:48
|9
|Pablo Torres
|España
|0:52
|10
|Thornley Callum
|Gran Bretaña
|0:54
|11
|Lucas Lopes
|Portugal
|1:09
|12
|Maxime Decomble
|Francia
|1:16
|13
|Luke Tuckwell
|Australia
|1:16
|14
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|1:34
|15
|Simone Gualdi
|Italia
|1:36
|27
|Jaider Muñoz
|Colombia
|5:21
|57
|Mauricio Zapata
|Colombia
|22:42
|59
|Estiven García
|Colombia
|23:15
Clasificación General Individual
|1
|Maxime Decomble
|Francia
|16:57:38
|2
|Paul Seixas
|Francia
|0:51
|3
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:54
|4
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:59
|5
|Jarno Widar
|Bélgica
|1:03
|6
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|1:06
|7
|Simon Dalby
|Dinamarca
|1:16
|8
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|1:29
|9
|Arno Wallenborn
|Luxemburgo
|1:29
|10
|Jakob Omrzel
|Eslovenia
|1:35
|21
|Juan Felipe Rodriguez
|Colombia
|2:50
|29
|Jaider Muñoz
|Colombia
|6:41
Ruta
Ocho equipos confirman sus nóminas para el Clásico RCN Sistecrédito 2025
La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 recibió la confirmación de ocho equipos de sus nóminas para la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por carreteras de cinco departamentos
Team Medellín – EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, y 100% Huevos-Alcaldía de Manizales confirmaron sus plantillas para el ‘Duelo de titanes’ con el único objetivo de disputar la clasificación general y las diferentes modalidades de la carrera.
Wilson Peña y Sebastián Castaño comandarán al Team Sistecrédito que no contará con Kevin Castillo, el actual campeón del Clásico RCN, quien ya trabaja con el Movistar en territorio español.
El Nu Colombia presentará un fuerte escuadrón comandado por el recientemente campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, quien estará acompañado por Sergio Luis Henao, Cristian Camilo Muñoz y el bogotano Javier Jamaica, con el objetivo de lograr el doblete en las dos grandes del ciclismo nacional.
El Team Medellín, siempre favorito, lo liderarán Óscar Sevilla, cuatro veces campeón del Clásico, Diego Camargo y Brayan Sánchez, bajo la orientación de José Julián Velásquez.
El Trululu Guacamaya de Venezuela trae en su nómina a Edwin Becerra, campeón de la Vuelta al Táchira, Carlos Torres y Julio Blanco, mientras que el Gobernación de Trujillo lo encabezan Juan José Ruiz, Luis Guillermo Mora y Luis Alfredo Pinto.
*Con Información Prensa Clásico RCN
Ruta
Los escarabajos protagonistas de primer orden en Cerler; Oliverio Rincón, Martín Farfán, Fabio Parra ganaron en la famosa cima
La Vuelta a España 2025 vivirá este viernes una nueva historia en la Estación de Esquí de Cerler, una cima mítica de memorables actuaciones de los escarabajos en las décadas de los 80 y los 90, épocas en las que se subía con cierta frecuencia y que dejó tres victorias colombianas.
En 1988, Fabio Parra fue el primer colombiano en ganar en la famosa estación invernal, dos años después Martín Farfán volvió a levantar los brazos en esta cima. La tercera y última vez que salió victorioso un escarabajo en Cerler fue Oliverio Rincón, en 1996.
Nombres legendarios como Tony Rominger, Perico Delgado, Laudelino Cubino y Roberto Laiseka, son algunos de los ilustres que también lograron vencer en la Estación de Esquí de Cerler, y sin olvidar, al italiano Leonardo Piepoli en 2007 que fue la última vez que la Vuelta acabó una etapa en esta montaña.
Lo cierto es que tras 18 años de ausencia, Cerler regresa a la ronda española, una cumbre que tuvo que soportar el poderío impresionante de los ciclistas colombianos. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda la victorias nacionales en esta subida aragonesa, que vuelve décadas después a La Vuelta del 90 aniversario.
*Fabio Parra | Vuelta a España 1988 – Etapa 13 » Jaca › Estación de Cerler (178,2 km)
|1
|Fabio Parra
|Kelme
|4:59:01
|2
|Anselmo Fuerte
|BH
|m.t.
|3
|Robert Millar
|Fagor – MBK
|0:42
|4
|Sean Kelly
|KAS – Canal 10 – Mavic
|0:42
|5
|Reimund Dietzen
|Teka
|0:42
|6
|José Alirio Chizabas
|Pony Malta – Bavaria – Avianca
|0:42
|8
|Luis Herrera
|Café de Colombia
|1:48
|11
|Héctor Patarroyo
|Manzana Postobón
|2:03
|12
|Carlos Mario Jaramillo
|Manzana Postobón
|2:03
|13
|Néstor Mora
|Manzana Postobón
|2:03
*Martín Farfán | | Vuelta a España 1990 – Etapa 18 » Jaca › Estación de Cerler (178 km)
|1
|Martín Farfán
|Kelme
|4:34:05
|2
|Fabio Parra
|Kelme
|m.t.
|3
|Iñaki Gastón
|CLAS – Cajastur
|0:52
|4
|Pello Ruíz Cabestany
|O.N.C.E. – Look – Mavic
|1:00
|5
|Álvaro Mejía
|Postobón – Manzana – Ryalcao
|1:00
|7
|Carlos Mario Jaramillo
|Postobón – Manzana – Ryalcao
|1:00
|10
|Óscar de Jesús Vargas
|Postobón – Manzana – Ryalcao
|1:00
|12
|Lucho Herrera
|Café de Colombia
|1:19
|13
|Pacho Rodriguez
|Pony Malta
|1:36
*Oliverio Rincón | Vuelta a España 1996 – Etapa 17 » Sabiñánigo › Cerler (165,7 km)
|1
|Oliverio Rincón
|O.N.C.E.
|4:11:54
|2
|Laurent Jalabert
|O.N.C.E.
|0:37
|3
|Laurent Dufaux
|Festina – Lotus
|,,
|4
|Tony Rominger
|Mapei-GB
|0:38
|5
|Roberto Pistore
|MG Maglificio – Technogym
|0:40
|6
|Georg Totschnig
|Polti
|,,
|7
|Alex Zülle
|O.N.C.E.
|0:42
|8
|José María Jiménez
|Banesto
|,,
|9
|Marcos Serrano
|Kelme-Costa Blanca
|,,
|10
|Fernando Escartín
|Kelme-Costa Blanca
|,,
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España
La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.
Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 80, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)
*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)
*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)
*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)
*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)
*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)