Tour de l’Avenir Femenino: Juliana Londoño sigue en ascenso y Célia Gery consigue su tercera victoria

La campeona nacional de ruta sub-23, Juliana Londoño, sigue en ascenso en el Tour de l’Avenir Femenino, luego de finalizar 12° en la cuarta etapa, disputada entre Montagnat y Val-Suran con 76,2 kilómetros de recorrido, que fue ganada por la francesa Célia Gery. La colombiana ingresó al top 20 de la general.

Al final, todo se definió en el embalaje, en que la pedalista gala sacó a relucir toda su velocidad para imponerse de forma contundente y alcanzar su tercera victoria en la ronda francesa. La belga Fleur Moors entró en segundo puesto y tercera se reportó la británica Millie Couzens.

En cuanto al resto de las colombianas, Natalia Garzón ingresó en la casilla 22°, con el mismo tiempo de la ganadora, las restantes llegaron rezagadas: Gabriela López 46°, Laura Rojas 47°, Angie Mariana Londoño 50° y Juanita Salcedo 67°.

En cuanto a la clasificación general, la canadiense Isabella Holmgren se mantiene al frente de las posiciones escoltada por la italiana Eleonora Ciabocco y por la australiana Talia Appleton, ambas a 17 segundos.

La tercera edición de la carrera francesa para mujeres sub-23 finalizará este jueves con dos fracciones, la primera un etapa montañosa en La Rosière de 41,6 kilómetros y la última, una contrarreloj individual de 10.3 kilómetros.

Tour de l’Avenir Femmes (2.2U)

Resultados Etapa 4 | Montagnat – Val-Suran (76,2 km)

1 Célia Gery Francia 1:56:11 2 Fleur Moors Bélgica m.t. 3 Millie Couzens Gran Bretaña m.t. 4 Lucía Ruiz España m.t. 5 Imogen Wolff Gran Bretaña m.t. 6 Federica Venturelli Italia m.t. 7 Katherine Sarkisov Estados Unidos m.t. 8 Kiara Lylyk Canadá m.t. 9 Katharina Sadnik Austria m.t. 10 Barbora Nemcova República Checa m.t. 11 Laura Ruiz España + 00

12 Juliana Londoño Colombia m.t. 22 Natalia Garzón Colombia m.t. 46 Gabriela López WCC Team 4:10 47 Laura Daniela Rojas Colombia 4:10 50 Angie Mariana Londoño Colombia 4:44 67 Juanita Salcedo Colombia 6:16

Clasificación General Individual

1 Isabella Holmgren Canadá 11:17:52 2 Eleonora Ciabocco Italia 0:17 3 Talia Appleton Australia 0:17 4 Paula Blasi España 0:20 5 Mijntje Geurts Países Bajos 0:41 6 Lore De Schepper Bélgica 0:42 7 Mackenzie Coupland Australia 0:43 8 Marion Bunel Francia 0:45 9 Célia Gery Francia 0:46 10 Rosita Reijnhout Países Bajos 0:47