Tour de L’Avenir Femenino 2025: Karen González reemplazará a Gabriela López en la nómina de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Ciclismo informó que la ciclista Karen González Ramírez fue convocada para la Selección Colombia de Ruta que participará en el Tour de L’Avenir Femenino 2025, programado del 23 al 29 de agosto en territorio francés.

González llega al equipo nacional en reemplazo de Gabriela Alejandra López, quien, de acuerdo con la reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), deberá competir en el evento con su equipo continental WCC Team del Centro Mundial de Ciclismo, el cual también recibió invitación oficial para hacer parte de la competencia.

Karen viene de competir junto a la Selección Colombia en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la que terminó en el sexto lugar. De igual manera, hizo parte del LC Pro Cycling Team en la Vuelta a Colombia 2025, en la que llegó a ser líder parcial de la categoría Sub-23, tras culminar en el tercer lugar en la primera etapa que se disputó entre Cajicá y Girardot.



Karen González en acción, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © Panam Sports)

Con esta decisión, la Selección Colombia femenina queda lista para afrontar uno de los retos más importantes del calendario internacional, que reúne a las mejores promesas del ciclismo mundial y en el que el país buscará ser protagonista.

La nómina nacional, que será dirigida por el Seleccionador Nacional David Vargas, estará encabezada por la campeona panamericana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), quien participará en su segundo Tour, tras competir en 2024, con el equipo del Centro Mundial de Ciclismo UCI, y finalizar en la casilla 32, como la segunda mejor latinoamericana de la general.

Junto a Londoño estarán presentes: la doble campeona nacional Sub-23, Natalia Garzón (Team Sistecrédito), quien viene de ser campeona de las jóvenes en la Vuelta a Colombia Femenina y en el Tour El Salvador, y de ganar la prueba contrarreloj en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; Angie Mariana Londoño (Eneicat – CM Team), quien viene de realizar una gira europea con su equipo en la que participó de la Vuelta a España Femenina, la Itzulia Women, y las Vueltas a Burgos, Cataluña y Portugal, además de competir en la ruta de Asunción 2025, en la que finalizó en el décimo puesto.

Así mismo, conforman la nómina las ciclistas Laura Daniela Rojas (Boyacá es para Vivirla), campeona del Tour Femenino 2024, subcampeona de la Vuelta a Boyacá 2024, y que viene de finalizar segunda en la clasificación Sub-23 de la Vuelta a Colombia Femenina 2025, y Juanita Salcedo (Boyacá es para Vivirla), campeona de la Vuelta del Futuro 2022 y que se ubicó tercera de la general Sub-23, en la reciente Vuelta a Colombia Femenina.



Juliana Londoño será una de las principales cartas de la Selección Colombia. (Foto © FCC)

Nómina Oficial Selección Colombia Femenina – Tour de L’Avenir 2025

1. Juliana Londoño (Team Picnic PostNL)

2. Natalia Garzón (Team Sistecrédito)

3. Angie Mariana Londoño (Eneicat – CM Team)

4. Karen Dahiana González (LC Cycling Team)

5. Laura Daniela Rojas (Team Boyacá es para Vivirla)

6. Juanita Salcedo (Team Boyacá es para Vivirla)

*Con Información de Fedeciclismo