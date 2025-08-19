Ruta
Tour de L’Avenir Femenino 2025: Karen González reemplazará a Gabriela López en la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo informó que la ciclista Karen González Ramírez fue convocada para la Selección Colombia de Ruta que participará en el Tour de L’Avenir Femenino 2025, programado del 23 al 29 de agosto en territorio francés.
González llega al equipo nacional en reemplazo de Gabriela Alejandra López, quien, de acuerdo con la reglamentación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), deberá competir en el evento con su equipo continental WCC Team del Centro Mundial de Ciclismo, el cual también recibió invitación oficial para hacer parte de la competencia.
Karen viene de competir junto a la Selección Colombia en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en la que terminó en el sexto lugar. De igual manera, hizo parte del LC Pro Cycling Team en la Vuelta a Colombia 2025, en la que llegó a ser líder parcial de la categoría Sub-23, tras culminar en el tercer lugar en la primera etapa que se disputó entre Cajicá y Girardot.
Con esta decisión, la Selección Colombia femenina queda lista para afrontar uno de los retos más importantes del calendario internacional, que reúne a las mejores promesas del ciclismo mundial y en el que el país buscará ser protagonista.
La nómina nacional, que será dirigida por el Seleccionador Nacional David Vargas, estará encabezada por la campeona panamericana Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), quien participará en su segundo Tour, tras competir en 2024, con el equipo del Centro Mundial de Ciclismo UCI, y finalizar en la casilla 32, como la segunda mejor latinoamericana de la general.
Junto a Londoño estarán presentes: la doble campeona nacional Sub-23, Natalia Garzón (Team Sistecrédito), quien viene de ser campeona de las jóvenes en la Vuelta a Colombia Femenina y en el Tour El Salvador, y de ganar la prueba contrarreloj en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; Angie Mariana Londoño (Eneicat – CM Team), quien viene de realizar una gira europea con su equipo en la que participó de la Vuelta a España Femenina, la Itzulia Women, y las Vueltas a Burgos, Cataluña y Portugal, además de competir en la ruta de Asunción 2025, en la que finalizó en el décimo puesto.
Así mismo, conforman la nómina las ciclistas Laura Daniela Rojas (Boyacá es para Vivirla), campeona del Tour Femenino 2024, subcampeona de la Vuelta a Boyacá 2024, y que viene de finalizar segunda en la clasificación Sub-23 de la Vuelta a Colombia Femenina 2025, y Juanita Salcedo (Boyacá es para Vivirla), campeona de la Vuelta del Futuro 2022 y que se ubicó tercera de la general Sub-23, en la reciente Vuelta a Colombia Femenina.
Nómina Oficial Selección Colombia Femenina – Tour de L’Avenir 2025
1. Juliana Londoño (Team Picnic PostNL)
2. Natalia Garzón (Team Sistecrédito)
3. Angie Mariana Londoño (Eneicat – CM Team)
4. Karen Dahiana González (LC Cycling Team)
5. Laura Daniela Rojas (Team Boyacá es para Vivirla)
6. Juanita Salcedo (Team Boyacá es para Vivirla)
*Con Información de Fedeciclismo
Santiago Buitrago confirmado por el Team Bahrain Victorious para la Vuelta a España 2025
El bogotano Santiago Buitrago integrará la nómina del Team Bahrain Victorious en la Vuelta a España 2025. El corredor capitalino será una de las bazas del equipo al lado del italiano Antonio Tiberi, quien participa por cuarta vez en la carrera.
“Me recuperé bien del Tour de Francia y de mis lesiones, así que estoy listo. El recorrido se adapta a los escaladores, y hay etapas que he marcado, como Andorra y puertos míticos como el Angliru y la Bola del Mundo. Ganar allí sería inolvidable”, dijo el corredor capitalino, en declaraciones recogidas por su equipo.
La nómina del equipo World Tour la completan el noruego Torstein Træen, el ruso Roman Ermakov, el australiano Jack Haig, el neerlandés Mathijs Paasschens y los italianos Damiano Caruso y Nicolò Buratti.
Por primera vez en sus 90 años de historia, La Vuelta arrancará en Italia. Tras sus anteriores salidas en Francia, Países Bajos y Bélgica, esta será la sexta vez que la ronda española se dispute en territorio extranjero.
De Turín a Madrid, las tres semanas entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre verán al pelotón recorrer 3.151 kilómetros a través de cuatro países (Italia, Francia, Andorra y España) y 21 etapas, con casi 55.000 metros de desnivel positivo y 10 finales en alto. El recorrido es especialmente apto para escaladores, con solo cuatro etapas llanas, una de las cuales termina en subida.
Rindiendo homenaje a la tradición, esta 80ª edición contará con puertos legendarios como Morredero, Cerler y Valdezcaray, así como con el regreso del Angliru, considerado uno de los puertos más duros del mundo, a mitad de carrera. El momento decisivo llegará el penúltimo día en la cima de la Bola del Mundo, que regresa a carrera ibérica por primera vez desde 2012.
El Nu Colombia lleva lo mejor de su nómina a la Clásica del Carmen de Viboral en busca de otro título más
Los campeones de Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y Tour de Guadalupe, Camilo Ardila, estrenarán desde este martes los títulos obtenidos hace poco más de una semana en Bogotá y Pointe-à-Pitre, encabezando al equipo de ciclismo Nu Colombia, en la Clásica del Carmen de Viboral.
Contreras llevará de nuevo la batuta del poderoso escuadrón que lo llevó a levantar el tercer título de campeón de la ronda nacional y el segundo consecutivo con el conjunto morado. Al de Villapinzón lo acompañarán en la ronda antioqueña: Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Juan Diego Alba, Cristian Rico y Óscar Quiroz, flamante campeó de la Vuelta a Nariño.
Por otro lado el flamante campeón del Tour de Guadalupe, Andrés Camilo Ardila, encabezará la segunda nómina que pondrán los dirigidos por Raúl Mesa en la línea de partida de la ronda carmelitana junto a: David Hoyos, Juan Pablo Ortega, Johan Rubio, Jhon Agudelo, Heberth Gutiérrez y Jhonatan Chaves quien terminó como rey de la montaña y ganador de etapa en la ronda caribeña.
La edición 2025 de la Clásica del Carmen de Viboral tendrá cuatro etapas iniciando este miércoles 20 de agosto con una contrarreloj individual y terminando el sábado 23 con un circuito urbano en el municipio del oriente antioqueño que da nombre a la prueba.
El equipo de ciclismo Nu Colombia abrirá en el Carmen de Viboral el segundo semestre de su temporada 2025 tras una brillante primera mitad que ha visto a los morados levantar los trofeos de campeón en: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Tour de Guadalupe y Vuelta a Colombia.
“Volvemos a competir tras ganar la Vuelta a Colombia con todas las ganas de seguir dándole triunfos al equipo. Siempre nuestro objetivo es ganar y eso lo hemos demostrado desde el año pasado cuando fuimos el mejor equipo del país. Llegamos al Carmen de Viboral con dos equipos de mucho talento con los que buscaremos darle una nueva victoria al Nu Colombia” manifestó Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia.
*Con Información Prensa Nu Colombia
Esteban Chaves, la cuota suramericana del EF Education-EasyPost para la Vuelta a España 2025
La escuadra estadounidense EF Education-Easypost confirmó la presencia de un suramericano en la próxima edición de la Vuelta a España 2025. Se trata del colombiano Esteban Chaves, que reaparecerá en la ronda española luego de tres años de ausencia.
La versátil nómina del equipo americano la completan el español Markel Beloki, el estadounidense Sean Quinn, el estonio Madis Mihkels, el irlandés Archie Ryan, el neerlandés Jardi Christiaan van der Leey los británicos Lukas Nerurkar y James Shaw.
Con el ‘Chavito’ van confirmados cuatros colombianos para la última grande de la temporada, además de Santiago Buitrago con el Bahrain – Victorious y Sergio Higuita y Harold Tejada con el XDS Astana Team.
La ronda española arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) y finalizará en la capital de España. Serán 21 etapas y 3.151 kilómetros los que se recorrerán en la 80 edición de La Vuelta a España.
En un recorrido que transcurrirá por Italia, Francia, Andorra y España. Con 2 contrarrelojes (por equipos e individual), 4 etapas de perfil llano (1 con final en alto), 3 onduladas con final en alto, 6 de media montaña y 5 de montaña con llegadas en las cumbres de Pal, Cerler, l’Angliru, La Farrapona y la Bola del Mundo.