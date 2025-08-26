Tour de l’Avenir Femenino 2025: así quedaron las colombianas en la general a falta de tres capítulos

La tercera edición del Tour de l’Avenir Femenino, que inició con siete pedalistas colombianas, vivió su tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 80,8 kilómetros, que se llevó a cabo entre las localidades francesas Étang-sur-Arroux y Lugny.

Transcurridas cuatro jornadas de la mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para mujeres, Juliana Londoño (Selección Colombia) se situó como la mejor colombiana en el puesto 23° a 1:10 de la líder, la canadiense Isabella Holmgren.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de las pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda francesa para pedalistas sub-23, tras un prólogo y tres etapas en línea.

Tour de l’Avenir Femenino 2025 – Clasificación General de las Colombianas