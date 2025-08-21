Tour de l’Avenir 2025: la Selección Colombia cumplió su primera jornada de entrenamientos en la región alpina de Tignes

La Selección Colombia – Sistecrédito adelantó este miércoles 20 de agosto su primera jornada de entrenamientos en la región alpina de Tignes, sede de inicio del Tour de l’Avenir 2025, que comenzará el próximo 23 de agosto con un prólogo de 3 kilómetros.

El combinado nacional trabajó con un total de 11 corredores, bajo la dirección técnica del Seleccionador Nacional David Vargas y el staff de la Federación Colombiana de Ciclismo. La jornada estuvo marcada por la lluvia, lo que exigió al grupo máxima concentración y adaptación a las condiciones de la montaña, propias de la exigencia de esta competencia considerada como el “Tour de Francia para los ciclistas menores de 23 años”.

La nómina se completará este jueves con la llegada de la corredora antioqueña Juliana Londoño (Team Picnic PostNL), quien se unirá a la concentración tras su participación en el Tour de Romandía, reforzando así el bloque femenino nacional.



Primer entrenamiento de la Selección Colombia en Tignes, con miras al Tour de Tour de l’Avenir 2025. (Foto FCC © Carlos Cruz)

El equipo realizará mañana una nueva jornada de entrenamientos en Tignes, continuando con el proceso de adaptación a la altitud y afinando detalles de cara al inicio oficial de la competencia.

Con el equipo ya instalado en territorio francés y cumpliendo su preparación previa, la Selección Colombia – Sistecrédito se alista para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada, en el que el país buscará ser protagonista con sus talentos de la categoría sub-23. La participación del equipo es posible gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, Colombiana y Sistecrédito.

Nómina Oficial Selección Colombia Femenina – Tour de L’Avenir 2025

1. Juliana Londoño David (Team Picnic PostNL)

2. Natalia Garzón Cifuentes (Team Sistecrédito)

3. Angie Mariana Londoño Posada (Eneicat – CM Team)

4. Karen Dahiana González Ramírez (LC Cycling Team)

5. Laura Daniela Rojas Capera (Team Boyacá es para Vivirla)

6. Juanita Salcedo Salamanca (Team Boyacá es para Vivirla)

Nómina Oficial Selección Colombia Masculina – Tour de L’Avenir 2025

1. Juan Felipe Rodríguez Contreras (Team Sistecrédito)

2. Estiven García Gómez (Team Sistecrédito)

3. Jaider Muñoz Restrepo (Team Sistecrédito)

4. Samuel Flórez Garcés (Cortizo)

5. Miguel Ángel Marín Martínez (EF Education – Aevolo)

6. Mauricio Zapata Arboleda (GW Erco Shimano)

*Con Información de Fedeciclismo