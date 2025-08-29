Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar gana la penúltima etapa y Maxime Decomble salva el liderato

Segundo final consecutivo cuesta arriba, en el que Jarno Widar volvió a ganar. El belga se llevó la victoria de la penúltima etapa del Tour de l’Avenir 2025 disputada en La Rosière con un trayecto montañoso de 41,2 kilómetros.

El joven perteneciente al Lotto, catapultó su victoria en la etapa de alta montaña tras dejar claro que es el mejor escalador de la prueba. El Colle San Carlo (10.3 km à 10%), el Col du Petit Saint-Bernard (13.2 km à 5.6%) y Montée du Golf (2.2 km à 6%), fueron fieles testigos de su nuevo triunfo.

El ciclista de tan solo 19 años, y que ha sido comparado con su compatriota Remco Evenepoel, no tuvo piedad de sus rivales en la parte definitiva de la prueba, consiguiendo de esta manera su segunda victoria consecutiva. El francés Paul Seixas entró 2° a 5 segundos.

Con relación a los colombianos, estos no tuvieron un buen dia. Jaider Muñoz fue el mejor de los nuestros en el puesto 51° a más de 13 minutos, mientras Juan Felipe Rodríguez se retiró de la carrera por problemas estomacales.

En cuanto a la clasificación general individual, el francés Maxime Decomble terminó salvando el liderato. El corredor galo lidera con 29 y 35 segundos de ventaja sobre su compatriota Paul Seixas y el italiano Lorenzo Finn.

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 finalizará más tarde con una contrarreloj individual de 10,3 kilómetros en La Rosière, donde conoceremos al sucesor del británico Joseph Blackmore, ganador del año pasado.

Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Resultados Etapa 6a | La Rosière – La Rosière (41,6 km)

1 Jarno Widar Bélgica 1:28:11 2 Paul Seixas Frania 0:05 3 Lorenzo Finn Itaia 0:08 4 Jørgen Nordhagen Noruega 0:13 5 Mateo Ramírez Ecuador 0:13 6 Pablo Torres España 0:17 7 Maxime Decomble Francia 0:27 8 Max Bock Alemania 0:31 9 Callum Thornley Gran Bretaña 1:36 10 Luke Tuckwell Australia 1:40

51 Jaider Muñoz Colombia 13:00 53 Estiven García Colombia 13:00 65 Miguel Ángel Marín Colombia 13:08 68 Mauricio Zapata Colombia 13:13



El francés Maxime Decomble sigue líder del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)

Clasificación General Individual

1 Maxime Decomble Francia 18:26:16 2 Paul Seixas Francia 0:29 3 Lorenzo Finn Italia 0:35 4 Jarno Widar Bélgica 0:36 5 Jørgen Nordhagen Noruega 0:45 6 Mateo Ramírez Ecuador 0:52 7 Pablo Torres España 1:49 8 Max Bock Alemania 2:03 9 Callum Thornley Gran Bretaña 3:09 10 Peter Øxenberg Dinamarca 3:35