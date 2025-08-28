Ruta
Tour de l’Avenir 2025: así quedaron los colombianos en la general tras la etapa reina
La edición 61 del Tour de l’Avenir, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, vivió su sexta jornada, la catalogada etapa reina de 121 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes 2100. En la primera etapa para escaladores puros, la selección dirigida por David Vargas logró ubicar a un corredor en el top 15.
Transcurridos cinco días de competencia de la carrera francesa, el pedalista cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez se mantuvo como el mejor colombiano en la general, pero ahora en la casilla 21° a 2:50 del líder, el francés Maxime Decomble, quien mantuvo el liderato.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de los pedalistas nacionales, en la prueba por etapas del calendario UCI más importante para los sub-23, luego de un prólogo y cinco etapas en en línea.
Tour de l’Avenir 2025 – Clasificación General de los Cinco Colombianos
|21
|32
|▲11
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|2:50
|29
|33
|▲4
|Jaider Muñoz
|Colombia
|6:41
|58
|84
|▲26
|Mauricio Zapata
|Colombia
|25:04
|82
|96
|▲14
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|33:14
|102
|123
|▲21
|Estiven García
|Colombia
|40:38
Ruta
Chris Froome, con graves fracturas tras sufrir una caída durante un entrenamiento en Francia
El británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, sufrió un grave accidente durante un entrenamiento cerca de la localidad francesa de Saint-Raphael, según confirmó en las últimas horas su equipo, el Israel-Premier Tech. El percance se produjo el miércoles por la tarde y no involucró a otros ciclistas.
Tras el impacto, el veterano corredor fue atendido de urgencia y trasladado en helicóptero hasta un hospital de Toulon, donde ingresó sin haber perdido en ningún momento el conocimiento. La rápida asistencia médica permitió estabilizarlo y someterlo a las primeras pruebas para evaluar el alcance de las lesiones.
“Afortunadamente su estado es estable y no se ha constatado ninguna lesión en la cabeza, pero las pruebas confirmaron un neumotórax, cinco costillas rotas y la fractura de una vértebra lumbar, que será operada este jueves”, explicó su equipo en un comunicado, también publicado en las redes sociales del corredor.
A sus 40 años, Froome seguía compitiendo al máximo nivel, aunque lejos de los resultados que lo llevaron a dominar el ciclismo mundial en la pasada década. La magnitud de las lesiones sufridas plantea serias dudas sobre si podrá volver al ciclismo competitivo, lo que alimenta las especulaciones sobre una posible retirada definitiva.
Froome es uno de los ciclistas más laureados de la historia reciente, con cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017), un Giro de Italia (2018) y dos Vueltas a España (2011 y 2017) en su palmarés.
Ruta
Vuelta a España: Jay Vine sale victorioso en Andorra y Jonas Vingegaard pierde el liderato
En un final picando hacia arriba, el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada sobre 170,3 kilómetros entre Olot y Pal, Andorra, lugar recordado en Colombia por la victoria de Pacho Rodríguez en 1985.
El corredor oceánico demostró ser el más fuerte de la escapada en la subida final y entró a la meta primero con 54 segundos de ventaja sobre el segundo, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious), quien de paso se convirtió en el nuevo y sorpresivo líder de la carrera. Entre los favoritos no se sacaron diferencias.
El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien entró con los mejores en la casilla 14° a más de 4 minutos del ganador. El resto de escarabajos llegaron rezagados cediendo tiempo.
En la extenuante y exigente jornada con más de 4.000 metros de desnivel, primero los corredores se enfrentaron a dos subidas con la Collada de Sentigosa (11,1 km a 4.2%) y la Collada de Toses (24,4 km a 3.5%), antes de encarar las últimas dos subidas del día, el Alto de la Comella (4,2 km a 8%), y el duro ascenso a Pal (9,6 km à 6.5%).
En los primeros compases se armó una fuga con 10 corredores: Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), Pablo Castrillo (Movistar Team), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Ramses Debruyne (Alpecin – Deceuninck), Archie Ryan (EF Education – EasyPost), James Shaw (EF Education – EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Torstein Træen (Bahrain – Victorious) y Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).
Los escapados resultaron estar muy igualados en la primeras subidas. Ya en la parte final, la última aceleración estuvo a cargo de Vine, que terminó siendo el movimiento ganador.
La ronda española continuará este viernes con la séptima etapa, otra jornada montañosa de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler, una subida de gratos recuerdos para los escarabajos con victorias de Oliverio Rincón (1996), Martín farfán (1990) y Fabio Parra (1988).
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Olot – Pal. Andorra (170,3 km)
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|4:12:36
|2
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|0:54
|3
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:10
|4
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|1:15
|5
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|1:52
|6
|James Shaw
|EF Education-EasyPost
|2:05
|7
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|2:15
|8
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Deceuninck
|2:19
|9
|Archie Ryan
|EF Education-EasyPost
|2:42
|10
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|4:19
|11
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:19
|12
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|4:19
|13
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|4:19
|14
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|4:19
|15
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|4:19
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:41
|54
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:42
|58
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|10:16
|60
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|11:01
|80
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|19:02
|85
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|19:48
Clasificación General Individual
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|20:25:46
|2
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:31
|3
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|1:01
|4
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|1:58
|5
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:33
|6
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|2:41
|7
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|9
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|12
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:58
|13
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|3:03
|14
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:09
|15
|David Gaudu
|Groupama-FDJ
|3:17
|19
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|3:34
|40
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:39
|48
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|11:21
|57
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|13:44
|106
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|30:03
|107
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|30:12
Ruta
Tour de l’Avenir: Jarno Widar gana la batalla de escaladores con Mateo Ramírez 4° y Juan Felipe Rodríguez 14°
En la aparición de la alta montaña, Jarno Widar fue el mejor escalador y ganó la quinta etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025, luego de recorrer 121 kilómetros entre las localidades francesas de Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes 2100.
La promesa belga cruzó la línea de meta en solitario tras soltar a sus rivales en los últimos 1000 metros, el francés Paul Seixas entró segundo y tercero ingresó el noruego Jørgen Nordhagen a cinco segundos, mientras que el ecuatoriano Mateo Ramírez se tuvo que conformar con el 4° puesto.
Con relación a los colombianos, Juan Felipe Rodríguez se reportó en la casilla 14° a 1:14 del ganador, luego le siguió Jaider Muñoz en el puesto 27° a más de 5 minutos, mientras que Mauricio Zapata, Miguel Ángel Marín y Estiven García llegaron rezagados, perdiendo más de 20 minutos.
En cuanto a la clasificación general individual, el francés Maxime Decomble terminó salvando el liderato. El corredor galo lidera con 51 y 54 segundos de ventaja sobre su compatriota Paul Seixas y el italiano Lorenzo Finn.
La primera fuga del día tuvo como protagonista al colombiano Estiven García, quien pasó segundo por el primer puerto categorizado de la jornada, el Col des Saisies (13.8 km à 5%), en el que escoltó al polaco Patryk Goszczurny, pero ambos fueron neutralizados por los favoritos en el descenso.
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 finalizará este viernes con dos fracciones, la primera una etapa montañosa en La Rosière de 41,6 kilómetros y la última, una contrarreloj individual de 10.3 kilómetros.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 5 | Saint-Gervais-Mont-Blanc – Tignes 2100 (121 km)
|1
|Jarno Widar
|Bélgica
|3:34:48
|2
|Paul Seixas
|Francia
|0:05
|3
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:05
|4
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|0:05
|5
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:08
|6
|Jakob Omrzel
|Eslovenia
|0:20
|7
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|0:25
|8
|Max Bock
|Alemania
|0:48
|9
|Pablo Torres
|España
|0:52
|10
|Thornley Callum
|Gran Bretaña
|0:54
|11
|Lucas Lopes
|Portugal
|1:09
|12
|Maxime Decomble
|Francia
|1:16
|13
|Luke Tuckwell
|Australia
|1:16
|14
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|1:34
|15
|Simone Gualdi
|Italia
|1:36
|27
|Jaider Muñoz
|Colombia
|5:21
|57
|Mauricio Zapata
|Colombia
|22:42
|59
|Estiven García
|Colombia
|23:15
|77
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|29:51
Clasificación General Individual
|1
|Maxime Decomble
|Francia
|16:57:38
|2
|Paul Seixas
|Francia
|0:51
|3
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:54
|4
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:59
|5
|Jarno Widar
|Bélgica
|1:03
|6
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|1:06
|7
|Simon Dalby
|Dinamarca
|1:16
|8
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|1:29
|9
|Arno Wallenborn
|Luxemburgo
|1:29
|10
|Jakob Omrzel
|Eslovenia
|1:35
|21
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|2:50
|29
|Jaider Muñoz
|Colombia
|6:41
|58
|Mauricio Zapata
|Colombia
|25:04
|82
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|33:14
|102
|Estiven García
|Colombia
|40:38