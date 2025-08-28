Tour de l’Avenir 2025: así quedaron los colombianos en la general tras la etapa reina

En un final picando hacia arriba, el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada sobre 170,3 kilómetros entre Olot y Pal, Andorra, lugar recordado en Colombia por la victoria de Pacho Rodríguez en 1985.

El corredor oceánico demostró ser el más fuerte de la escapada en la subida final y entró a la meta primero con 54 segundos de ventaja sobre el segundo, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious), quien de paso se convirtió en el nuevo y sorpresivo líder de la carrera. Entre los favoritos no se sacaron diferencias.

El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers), quien entró con los mejores en la casilla 14° a más de 4 minutos del ganador. El resto de escarabajos llegaron rezagados cediendo tiempo.

En la extenuante y exigente jornada con más de 4.000 metros de desnivel, primero los corredores se enfrentaron a dos subidas con la Collada de Sentigosa (11,1 km a 4.2%) y la Collada de Toses (24,4 km a 3.5%), antes de encarar las últimas dos subidas del día, el Alto de la Comella (4,2 km a 8%), y el duro ascenso a Pal (9,6 km à 6.5%).

En los primeros compases se armó una fuga con 10 corredores: Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), Pablo Castrillo (Movistar Team), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step), Ramses Debruyne (Alpecin – Deceuninck), Archie Ryan (EF Education – EasyPost), James Shaw (EF Education – EasyPost), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Torstein Træen (Bahrain – Victorious) y Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).

Los escapados resultaron estar muy igualados en la primeras subidas. Ya en la parte final, la última aceleración estuvo a cargo de Vine, que terminó siendo el movimiento ganador.

La ronda española continuará este viernes con la séptima etapa, otra jornada montañosa de 188 kilómetros entre Andorra la Vella y Cerler, una subida de gratos recuerdos para los escarabajos con victorias de Oliverio Rincón (1996), Martín farfán (1990) y Fabio Parra (1988).

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 6 | Olot – Pal. Andorra (170,3 km)

1 Jay Vine UAE Team Emirates-XRG 4:12:36 2 Torstein Træen Bahrain Victorious 0:54 3 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 1:10 4 Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:15 5 Pablo Castrillo Movistar Team 1:52 6 James Shaw EF Education-EasyPost 2:05 7 Louis Vervaeke Soudal Quick-Step 2:15 8 Ramses Debruyne Alpecin-Deceuninck 2:19 9 Archie Ryan EF Education-EasyPost 2:42 10 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 4:19 11 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 4:19 12 Giulio Ciccone Lidl-Trek 4:19 13 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:19 14 Egan Bernal INEOS Grenadiers 4:19 15 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 4:19

22 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 4:41 54 Harold Tejada XDS Astana Team 9:42 58 Sergio Higuita XDS Astana Team 10:16 60 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 11:01 80 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 19:02 85 Esteban Chaves EF Education – EasyPost 19:48



El noruego Torstein Træen, nuevo líder de la Vuelta a España 2025. (Foto © La Vuelta)

Clasificación General Individual

1 Torstein Træen Bahrain Victorious 20:25:46 2 Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:31 3 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 1:01 4 Louis Vervaeke Soudal Quick-Step 1:58 5 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 2:33 6 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 2:41 7 Giulio Ciccone Lidl-Trek 2:42 8 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:49 9 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 2:53 10 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 2:53 11 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:55 12 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58 13 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 3:03 14 Marc Soler UAE Team Emirates-XRG 3:09 15 David Gaudu Groupama-FDJ 3:17