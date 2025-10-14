Ruta
Tour de Guangxi: Paul Magnier, primer líder tras ganar el accidentado sprint en el que Fernando Gaviria entra 6°
El francés Paul Magnier del equipo Soudal Quick-Step se impuso en el accidentado sprint de la primera etapa del Tour de Guangxi 2025, en China, en una llegada en la que el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) entró en la sexta posición.
Los otros dos colombianos en competencia, también llegaron en el lote, con Diego Pescador (Movistar Team) 31° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 97°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En el recorrido de 149,4 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Fangchenggang se presentó una caída masiva a 500 metros de la meta, en la que el galo Paul Penhoët (Groupama-FDJ) y el neozelandés Lewis Bower (Groupama-FDJ), entre otros, se fueron al suelo.
La clasificación general, quedó con Paul Magnier aventajando por cuatro segundos el alemán Max Kanter (XDS Astana Team), debido a la bonificación por ser primero, y por seis segundos al belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe).
Este miércoles se disputará la segunda etapa de la carrera china, que llevará a los pedalistas de Chongzuo a Jingxi, a lo largo de 178,9 kilómetros con un puerto de montaña de segunda categoría en la parte final.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Fangchenggang – Fangchenggang (149,4 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:19:27
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|4
|Rasmus Søjberg Pedersen
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|5
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|6
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|m.t.
|7
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|8
|Gianluca Pollefliet
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|9
|Léandre Lozouet
|ARKEA-B&B HOTELS
|m.t.
|10
|Dries van Gestel
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|30
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|97
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:19:27
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:04
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|4
|Mathis Le Berre
|Arkéa – B&B Hotels
|0:07
|5
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|,,
|6
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|7
|Attila Valter
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|8
|Rémy Rochas
|Groupama – FDJ
|0:09
|9
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|12
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|0:10
|36
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:10
|97
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:10
Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Vuelta del Porvenir y Tour Femenino en el Caquetá
El próximo compromiso del calendario oficial de la FCC será la realización de la Vuelta del porvenir y el Tour Femenino entre el 22 y el 26 del mes en curso. La sede de los dos eventos será el departamento del Caquetá y su capital Florencia, lo que significa para la región una gran posibilidad de promoción del deporte además del espectáculo que significa la presencia del futuro del ciclismo colombiano en el caso de los jóvenes y la competencia de las mejores ciclistas en el campo femenino.
Grandes nombres abandonan la competencia a partir de 2026
Una lista de notables figuras del ciclismo anuncia su alejamiento del ciclismo competitivo y no harán parte del lote internacional el año próximo. En esa lista aparecen nombres como los de Rafał Majka (Polonia) y Jonathan Castroviejo (España), dos formidables gregarios de los más reconocidos y apreciados en sus equipos. También abandonan los riesgos de su especialidad, los embaladores Arnaud Démare de Francia, Alexander Kristoff de Noruega y Elia Viviani de Italia, este último muy conocido no solo en la ruta sino igualmente en la pista como medallista olímpico. A ellos se agrega el nombre del gran campeón británico Geraint Thomas, el canadiense Michael Woods, el español Omar Fraile y el sudafricano Louis Meintjes.
Más carreras en Colombia y en Europa
Terminada la Vuelta del Porvenir y el Tour femenino la semana próxima, al calendario oficial de pruebas en nuestro país le resta aún tres eventos que en su orden son la Vuelta del Futuro (27-30 de noviembre), Clásica de Girardot (11-14 noviembre) y el Aguinaldo Fusagasugueño (30 de noviembre). En el campo internacional, el próximo domingo 19 se disputará el Gran Premio de las Naciones en Francia, tradicional carrera CRI en la que no estarán los grandes exponentes de la especialidad, pero igualmente cuenta con la participación de un buen número de aspirantes a figurar en ese rango.
La FCC estrena sede
Una nueva y confortable sede está estrenando la Federación Colombiana de Ciclismo que preside Rubén Darío Galeano. Luego de vender su casa en cercanías de la Unidad Deportiva El Salitre y del Estadio de El Campín, las oficinas de la rectora nacional se trasladaron a una sede muy moderna y funcional en el norte de la capital, más exactamente en la calle 106 con carrera 46, costado occidental de la autopista norte. Para el comienzo de diciembre una vez terminadas todas las adecuaciones se anunciará oficialmente la inauguración de la nueva sede del ciclismo colombiano.
Israel Premier Tech continuará en el World Tour
A pesar de las enormes dificultades que tuvo su presencia en la Vuelta a España y su forzada ausencia en carreras como el Giro de Lombardía, la escuadra reconfirma su voluntad de continuar en el lote internacional para lo cual modificará su nombre y seguramente uniforme además de haber renovado contrato con algunos se sus hombres más importantes y estar actualmente en el trámite de contratos con nuevos fichajes.
UCI suspende pruebas en China para reducir velocidad en el ciclismo
Ante la demanda interpuesta por SRAM, firma norteamericana de componentes y uno de los principales jugadores en este campo con el gigante japonés Shimano y el prestigioso Campagnolo de Italia, la rectora del ciclismo mundial debió suspender una serie de pruebas e investigación que buscan la manera de “reducir la velocidad en el ciclismo” argumentando como objetivo central la “Seguridad del ciclista”. El asunto es de alta complejidad y desde su anuncio es objeto de polémica internacional. Todo indica inicialmente que se buscaría reformar el uso de platos y piñones, pero eso conlleva toda una serie de modificaciones en las fábricas, para los equipos y para los mismos ciclistas que hasta el momento nadie ha discutido con seriedad.
Para los seguidores de la estadística: Pogi a 26 km/h subiendo 9 kilómetros
En cada prueba de las que participa, Tadej Pogacar deja siempre datos e históricas para reseñar. Con motivo del Lombardía el sábado anterior, Pogi subió los 9 kilómetros del Paso Gandía en 21minutos 20 segundos a una velocidad promedio de 26 km/h, lo que ratifica una vez más su poderío físico que pareciera inalcanzable por el momento para el resto del pelotón internacional.
Ruta
Tour de Mentougou: Clément Alleno gana la última etapa y se lleva la general final
El pedalista francés Clément Alleno se alzó con la victoria en la última jornada del Tour de Mentougou 2025, que concluyó este lunes en China. Este resultado le permitió al corredor del equipo español Burgos Burpellet BH arrebatarle el liderato a su compañero Carlos García Pierna y finalmente ganar la general de la novel carrera asiática.
“Muy contento con la victoria. Carlos y yo fuimos los más fuertes de la carrera y no podía ganar sin su ayuda”, dijo Alleno, quien alcanzó su primer título de la temporada.
Al final, el podio fue de un solo equipo con tres integrantes del conjunto morado con Carlos García Pierna 2° y Antonio Angulo 3°, en una carrera perfecta para el Burgos con dos etapas, la general, la montaña, la regularidad y el premio a la mejor formación.
El único suramericano en competencia, el sprinter ecuatoriano Sebastián Pita (Shenzhen Kung Cycling Team) no concluyó la prueba. La carrera no contó con participación colombiana.
Tour of Mentougou International Road Cycling Race (2.2)
Resultados Etapa 3 | Zhaitang – Zhaitang (115,2 km)
|1
|Clément Alleno
|Burgos Burpellet BH
|2:45:55
|2
|Bold Iderbold
|Selección de Mongolia
|0:22
|3
|Diego Bracalente
|MBH Bank Ballan CSB
|,,
|4
|Carlos García Pierna
|Burgos Burpellet BH
|,,
|5
|Kristiāns Belohvoščiks
|Monzon – Incolor – Gub
|0:25
|6
|Nate Hadden
|St George Continental Cycling Team
|,,
|7
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan CSB
|,,
|8
|Aurelien de Comarmond
|The Hurricane & Thunder Cycling Team
|,,
|9
|Daniel Ven Cariño
|Victoria Sports Pro Cycling
|,,
Clasificación General Final
|1
|Clément Alleno
|Burgos Burpellet BH
|7:44:57
|2
|Carlos García Pierna
|Burgos Burpellet BH
|0:27
|3
|Antonio Angulo
|Burgos Burpellet BH
|3:09
|4
|Kristiāns Belohvoščiks
|Monzon – Incolor – Gub
|4:06
|5
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan CSB
|,,
|6
|José Luis Faura
|Burgos Burpellet BH
|,,
|7
|Asier Etxeberria
|Corima Wuzhishan MVMT Cycling Team
|4:12
|8
|Diego Bracalente
|MBH Bank Ballan CSB
|6:23
|9
|Tegsh-Bayar Batsaikhan
|Roojai Insurance
|6:25
|10
|Ben Carman
|St George Continental Cycling Team
|6:27
Ruta
Camilo Álvarez se queda con el título de la Clásica de Aguazul; Víctor Contreras y Óscar Gonzalez completan el podio
Finalizó la edición 46 de la Clásica Ciclística Ciudad de Aguazul, en el departamento de Casanare, que terminó con el título para Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla) en la categoría élite y sub-23 de la rama masculina, luego de un prólogo, una etapa montañosa y un circuito.
La clasificación general no sufrió cambios tras la jornada final. De esta manera, Camilo Álvarez se consagró campeón. El corredor del Team Boyacá es para Vivirla subió a lo más alto del podio, acompañado de Víctor Contreras (Nu Colombia), quien fue 2° y de Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón -Cundinamarca), 3°.
La última etapa disputada en un circuito corto y plano por las principales calles del municipio de Aguazul, quedó en manos del casareño Emerson Gordillo (GW Erco Shimano), quien le ganó el duelo de escapados a Edwin Rivas (Lejanías Meta) y a Iván Arturo Ojeda (Boyacá Los Campos).
Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025
🥇 Camilo Álvarez (Team Boyacá es para Vivirla)
🥈 Víctor Contreras (NU Colombia)
🥉 Óscar Gonzalez (Mixto Villapinzón-Cundinamarca)
CAMPEONES DE OTRAS CATEGORÍAS
Lesly Aguirre ( Team Bacx) – Rama Femenina
Alejandro Pamplona (MR2 Italia Sport) – Categoría Juvenil
Sebastián Burgos (I’am Champion Yopal) – Categoría Prejuvenil