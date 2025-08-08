Tour de Guadalupe: Andrés Camilo Ardila continúa comandando la clasificación general con Sebastián Henao 4°

El pedalista carmelitano Alejandro Osorio del equipo Orgullo Paisa ganó la octava etapa de la Vuelta a Colombia 75 años y el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia) mantuvo el liderato. El municipio de La Tebaida, en el departamento del Quindío, fue el escenario ideal para que ‘El Pony’, como se le conoce en el pelotón nacional, alzara los brazos para celebrar la victoria.

Al final, la fuga se salió con la suya y se jugó la victoria, donde Osorio fue el más fuerte de la escapada ganado, por delante del boliviano José Manuel Aramayo (Pío Rico Cycling Team) y de Kevin Castillo (Team Sistecrédito), segundo y tercero, respectivamente, quienes le dieron la pelea al ganador en los últimos metros.



Alejandro Osorio, ganador de la octava etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Un total de 119 corredores partieron este viernes de la ciudad de Cali con 171,3 kilómetros de trayecto, que incluyó tres sprints especiales y un premio de montaña de cuarta categoría en la fase final de la jornada.

Como ha sido la constante en estos últimos dos días de carrera, el grupo salió a buen ritmo, buscando desde los primeros kilómetros conformar una escapada para darle protagonismo a los aventureros del pelotón.

Con la fuga conformada, los punteros fueron aumentando poco a poco la diferencia, liderados por un valiente Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), quien estuvo muy activo en la escapada. El NU Colombia le dio libertad a la numerosa fuga dándoles más de 8 minutos de ventaja.



Podio con los ganadores de la 8 etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

A pocos metros de la meta, Alejandro Osorio se mostró intratable. Con las últimas fuerzas de sus piernas apretó y logró cruzar la raya de sentencia primero, levantando los brazos y celebrando el triunfo, el octavo que consigue en la historia de la Vuelta a Colombia.

La ronda colombiana vivirá su penúltimo capítulo este sábado, con un recorrido súper montañoso de 217 kilómetros, que saldrá del municipio de Alvarado, rumbo al Alto del Vino.

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 8 | Cali – La Tebaida (171,4 km)

1 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 3:35:23 2 José Manuel Aramayo Pío Rico Cycling Team m.t. 3 Kevin Castillo Team Sistecrédito m.t. 4 Jefferson Ruiz GW Erco Shimano m.t. 5 Edgar Torres Hino-One-La Red-Susuki m.t. 6 Daniel Hoyos 100% Huevos-Alcaldía de Manizales m.t. 7 Kenny Nijssen Universe Cycling Team 0:06 8 Juan Felipe Osorio Orgullo Paisa 0:08 9 Daniel Arroyave GW Erco Shimano 0:13 10 Julián Cardona Team Medellín-EPM 0:15



Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual