Tour de Eslovaquia: Paul Double gana la jornada final y se consagra campeón con Santiago Umba 13°

El Tour de Eslovaquia 2025 quedó en manos de Paul Double (Team Jayco-AlUla). El británico, de 29 años, que ganó la jornada final en la carrera europea, se consagró campeón, arrebatándole el título al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ganador de las primeras cuatro etapas.

Al corredor inglés, lo acompañaron en el podio dos hombres del Team Visma | Lease a Bike: el neerlandés Bart Lemmen y su compatriota Thomas Gloag, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



El podio final del Tour de Eslovaquia 2025. (Foto © GreenEDGE Cycling)

En cuanto al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba, del equipo de desarrollo del XDS Astana, finalizó en la casilla 13°, a 2:23 del campeón.

Doublé, que sucedió en el palmarés de la carrera eslovaca suizo Mauro Schmid, ganador del año pasado, salió victorioso en la última jornada, la catalogada etapa reina de 124 kilómetros entre Nová Dubnica y Kohútka. Umba se clasificó 14° a más de 2 minutos del ganador.

Clasificación General Final