Tour de Bulgaria: Mihajlo Stolić gana la segunda etapa y se pone líder con Miguel Ángel Rubiano en el lote

La Federación Colombiana de Ciclismo definió la nómina de 14 corredores de la Selección, que representarán al país en el Campeonato Mundial de Ruta de Kigali, Ruanda, que se disputará entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025. Un grupo sólido, diverso y lleno de juventud y experiencia llevará el tricolor nacional a lo más alto en tierras africanas, bajo la dirección del Seleccionador Nacional de Ruta, David Vargas.

En la categoría élite masculina, Colombia contará con corredores de talla internacional como Egan Bernal, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, y referente indiscutible del ciclismo mundial; Walter Vargas , seis veces campeón panamericano de la contrarreloj y de gran regularidad en pruebas de fondo; Harold Tejada, corredor combativo y con gran capacidad en la montaña, y con Brandon Rivera, rodador versátil que aporta fortaleza en terrenos exigentes.

La Selección también apostará por la sangre joven en la categoría Sub23. Allí estarán Juan Felipe Rodríguez, campeón de la Vuelta de la Juventud 2025, y tercero de la general y ganador de la cuarta etapa en la Ronde de l’Isard (2.2U) disputada en mayo pasado, y Jaider Muñoz, campeón de la montaña en la Ronde de l’Isard (2.2U) y ganador de la quinta y sexta etapa en la Vuelta de la Juventud 2025. Muñoz viene de ser el mejor colombiano en el Tour de L’Avenir 2025, en la casilla 31.

El semillero colombiano también dirá presente con dos promesas en la rama masculina: Jerónimo Calderón y Kevin Andrés Estupiñán, quienes vivirán su primera experiencia mundialista y medirán fuerzas ante los mejores del planeta en la categoría juvenil.

En la élite femenina, Colombia alineará a Paula Andrea Patiño, quien viene de ser sexta en la general de la Volta Ciclista a Catalunya y de competir junto a su equipo en el Giro d’Italia Women (puesto 37) y Tour de Romandie Féminin (puesto 11), y a Diana Carolina Peñuela, quien en la presente temporada se coronó campeona de la Vuelta a Colombia Femenina 2025; campeona nacional de la contrarreloj; campeona de la Vuelta al Tolima y de la Clásica de Rionegro.

La categoría Sub23 femenina estará representada por la campeona panamericana y nacional de ruta Juliana Londoño y por la doble campeona nacional de ruta y contrarreloj Sub-23 Natalia Garzón, ambas con una destacada proyección y dispuestas a dejar huella en la cita orbital.

Por su parte, en la categoría juvenil, el equipo contará con la doble campeona panamericana de ruta Luciana Osorio y con la subcampeona panamericana de la contrarreloj Estefanía Castillo, dos corredoras de gran talento que simbolizan el futuro del ciclismo femenino colombiano.

Con esta nómina, la Federación Colombiana de Ciclismo ratifica su compromiso con el desarrollo y proyección de las diferentes categorías, llevando a Kigali un equipo equilibrado entre experiencia y juventud, con la ilusión de brillar en el escenario más importante del ciclismo de ruta mundial.

Nómina Oficial Selección Colombia – Colombiana para el Mundial de Ruta Kigali 2025

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

2. Walter Vargas (Team Medellín – EPM)

3. Harold Tejada (XDS Astana Team)

4. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)

5. Juan Felipe Rodríguez (Team Sistecrédito)

6. Jaider Muñoz (Team Sistecrédito)

7. Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito)

8. Kevin Andrés Estupiñán (Team INCA)

9. Paula Andrea Patiño (Movistar Team)

10. Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito)

11. Juliana Londoño (Team Picnic PostNL)

12. Natalia Garzón (Team Sistecrédito)

13. Luciana Osorio (Team Sistecrédito)

14. Estefanía Castillo (Team Sistecrédito)

*Con Información de Fedeciclismo