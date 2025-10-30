Connect with us

“Todos los días se sufre, cada día es una batalla diferente”: Yeison Reyes tras ganar la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

Hace 4 horas

Hace 4 horas

el

El boyacense Yeison Reyes, ganador de la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © FGC)
Las últimas ‘movidas’ de los latinoamericanos en el mercado ciclístico

Publicado

Hace 5 horas

el

29 octubre, 2025

Por

El puertorriqueño Abner González, que pasó por el Movistar, reforzará al Illes Balears Arabay. (Foto © Movistar Team)
Vuelta a Guatemala 2025: así quedó la apretada general con tres escarabajos en un margen de cinco segundos

Publicado

Hace 6 horas

el

29 octubre, 2025

Por

El boyacense Cristián Camilo Muñoz lidera la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © FGC)
El Team Polti VisitMalta le amplia el contrato a cinco de sus referentes; Germán Darío Gómez motivado por la renovación

Publicado

Hace 7 horas

el

29 octubre, 2025

Por

Las cinco renovaciones del Team Polti VisitMalta para la temporada 2026. (Foto © Team Polti VisitMalta)
