“Todos los días se sufre, cada día es una batalla diferente”: Yeison Reyes tras ganar la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala

La etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2025 quedó en manos del colombiano Yeison Reyes. El escalador boyacense, que fue parte de la fuga del día, tuvo los arrestos suficientes para vencer a su coterráneo Juan Carlos López y llevarse la victoria del sexto capítulo.

“Contentísimo de ganar la etapa reina, estoy muy feliz a gozármela mucho porque el ciclismo es muy difícil y son menos las que se ganan, son más las que se pierden, las que nos dan aprendizajes, así que muy contento”, dijo Reyes.

El escarabajo, que este año ganó en Colombia en el Alto de la Línea, volvió a mostrar sus grandes dotes de escalador a lo largo de las extensas subidas y sacó sus últimas fuerzas para derrotar en los últimos metros en un sprint a dos a su compatriota y compañero de aventura.



Yeison Reyes y Juan Carlos López, los protagonistas de la fuga del día en la sexta etapa. (Foto © FGC)

“Esto es día a día, no sabes cuando te levantas que sorpresa te da la vida, hoy me tuvo una sorpresa bonita. La vida le tiene a uno guardada sus cosas y hay que saber esperar, lo de ayer ya pasó, no nos quedamos con eso, levantamos la cara y salimos a intentarlo”, agregó el oriundo de Ramiriquí, Boyacá.

Por último, el corredor del Orgullo Paisa, de 28 años, se refirió a lo exigente que ha salido esta edición de la ronda chapina que todos los jornada ha tenido durísimas subidas

“Una Vuelta a Guatemala extremadamente dura, todos los días se sufre, cada día es una batalla diferente, no hay tregua, no hay descanso, todos los días la fuga ha ganado lo que muestra que el nivel esta demasiado alto”, concluyó Reyes.