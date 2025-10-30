Ruta
“Todos los días se sufre, cada día es una batalla diferente”: Yeison Reyes tras ganar la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala
La etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2025 quedó en manos del colombiano Yeison Reyes. El escalador boyacense, que fue parte de la fuga del día, tuvo los arrestos suficientes para vencer a su coterráneo Juan Carlos López y llevarse la victoria del sexto capítulo.
“Contentísimo de ganar la etapa reina, estoy muy feliz a gozármela mucho porque el ciclismo es muy difícil y son menos las que se ganan, son más las que se pierden, las que nos dan aprendizajes, así que muy contento”, dijo Reyes.
El escarabajo, que este año ganó en Colombia en el Alto de la Línea, volvió a mostrar sus grandes dotes de escalador a lo largo de las extensas subidas y sacó sus últimas fuerzas para derrotar en los últimos metros en un sprint a dos a su compatriota y compañero de aventura.
“Esto es día a día, no sabes cuando te levantas que sorpresa te da la vida, hoy me tuvo una sorpresa bonita. La vida le tiene a uno guardada sus cosas y hay que saber esperar, lo de ayer ya pasó, no nos quedamos con eso, levantamos la cara y salimos a intentarlo”, agregó el oriundo de Ramiriquí, Boyacá.
Por último, el corredor del Orgullo Paisa, de 28 años, se refirió a lo exigente que ha salido esta edición de la ronda chapina que todos los jornada ha tenido durísimas subidas
“Una Vuelta a Guatemala extremadamente dura, todos los días se sufre, cada día es una batalla diferente, no hay tregua, no hay descanso, todos los días la fuga ha ganado lo que muestra que el nivel esta demasiado alto”, concluyó Reyes.
Ruta
Las últimas ‘movidas’ de los latinoamericanos en el mercado ciclístico
En las últimas temporadas el ciclismo latinoamericano viene cogiendo fuerza, muestra de ello es el interés de los equipos europeos, que cada vez más se fijan en los pedalistas de la región.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los fichajes confirmados que involucran a Colombia, México, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Argentina para la temporada 2026.
El colombiano Jonathan Guatibonza – 21 años * Sale del Nu Colombia y llega al Movistar Team Academy
El colombiano Jesús David Peña – 25 años * Sale del APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense y llega al Efapel Cycling
El puertorriqueño Abner González – 25 años * Sale del Caja Rural – Seguros RGA y llega al Illes Balears Arabay
El argentino Fabrizio Crozzolo – 20 años * Sale del Technosylva Maglia Bembibre Team y llega al Polti VisitMalta
El mexicano César Macías – 22 años *Sale del Petrolike y llega al Burgos Burpellet BH
El uruguayo Ciro Pérez – 20 años *Sale del Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente y llega al AVC Aix Provence Dole
El costarricense Sebastián Caro – 18 años *Sale del Team General System AWC y llega al Movistar Team Academy
Ruta
Vuelta a Guatemala 2025: así quedó la apretada general con tres escarabajos en un margen de cinco segundos
La Vuelta a Guatemala 2025, en la que siguen en competencia 26 escarabajos, vivió su sexta jornada, la catalogada etapa reina de 90,5 kilómetros disputada entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que fue ganada por el escarabajo Yeison Reyes (Orgullo Paisa).
Transcurridas seis etapas de la carrera guatemalteca, el boyacense Cristián Camilo Muñoz sigue en la primera posición con una ventaja mínima de un segundo, en un podio netamente colombiano con Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) 2° y Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) 3°.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de los pedalistas nacionales en la ronda chapina, carrera del calendario UCI de América, luego de seis días de competencia.
Vuelta a Guatemala 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|1
|1
|–
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|21:36:55
|2
|3
|▲1
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:01
|3
|2
|▼1
|Carlos Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:05
|4
|9
|▲5
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Suzuki
|4:17
|6
|12
|▲6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|5:23
|9
|11
|▲2
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:23
|10
|21
|▲11
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|6:34
|11
|19
|▲8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|6:59
Ruta
El Team Polti VisitMalta le amplia el contrato a cinco de sus referentes; Germán Darío Gómez motivado por la renovación
Cinco de los referentes del equipo seguirán vistiendo la próxima temporada los colores del Team Polti VisitMalta. Se trata del colombiano Germán Darío Gómez, el experimentado Diego Pablo Sevilla y de corredores jóvenes como Fernando Tercero, Javi Serrano y Fran Muñoz, quienes seguirán vinculados a la formación de Alberto Contador hasta 2027.
“Ya he cumplido dos años con el equipo y ahora tengo la motivación de que todo ese aprendizaje se convierta en resultados, pero también en trabajo para los objetivos del equipo que serán muy ambiciosos la próxima temporada”, dijo Gómez, quien tuvo un buen rendimiento en el Tour de Turquía y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos.
Calidad en diferentes terrenos, corredores de equipo, artífices de algunos de los grandes resultados de las últimas temporadas. El repóker de renovaciones que anunció el Team Polti VisitMalta garantiza que el corazón de la plantilla se mantiene, al igual que los objetivos y las ambiciones de cara a 2026.
“En su inmensa mayoría, estas renovaciones coinciden con ciclistas que vienen de crecer en nuestras categorías inferiores. Pero son perfiles muy diferentes, con el peso dentro del equipo que año tras año gana Diego Pablo Sevilla; con la labor fundamental de Fran Muñoz que debe seguir creciendo; con la explosividad y velocidad de Javi Serrano que nos ayudará a sumar muchos puntos; con el talento de Fernando Tercero que si fue capaz de pelear al nivel de Davide Piganzoli en su etapa sub-23, sabemos que tiene dentro la capacidad de liderar al equipo; y con los dotes en las jornadas de montaña de Germán Darío Gómez y su gran encaje dentro de la filosofía del Team Polti VisitMalta”, indicó Fran Contador, mánager general del Polti VisitMalta.
*Con Información Prensa Team Polti VisitMalta