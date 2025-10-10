Connect with us

Todo listo para el Gran Fondo Boyacá Mundial 2025, uno de los eventos más esperados por los ciclistas aficionados

Hace 2 horas

El Gran Fondo Boyacá Mundial se ha consolidado como un gran evento deportivo de ciclismo recreativo en la región. (Foto © Gran Fondo Boyacá Mundial)
GW y Mariana Pajón, una historia que inspira a los futuros campeones

Hace 4 horas

10 octubre, 2025

El Gran Fondito Mariana Pajón, la gran fiesta deportiva que celebra el legado de nuestra campeona. (Foto © Gran Fondito Mariana Pajón)
GW consolida su apoyo al Stunt Bike en Colombia con el marco GW RAVEN

Hace 2 días

8 octubre, 2025

La modalidad del stunt bike crece en Colombia de la mano de GW Bicicletas. (Foto © GW Bicicletas)
Estreno de Movistar Plus+: Mochoman, el primer documental sobre un deportista paralímpico colombiano

Hace 2 semanas

29 septiembre, 2025

Juan José Florián, conocido como Mochoman, ciclista paralímpico de Movistar Colombia. (Foto © Prensa Movistar)
