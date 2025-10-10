Todo listo para el Gran Fondo Boyacá Mundial 2025, uno de los eventos más esperados por los ciclistas aficionados

Este fin de semana, Duitama se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los ciclistas recreativos y aficionados: el Gran Fondo Boyacá Mundial, una cita ciclística recreativa que se realiza anualmente desde hace 10 años.

“Es un evento que tiene varias particularidades que lo hacen diferente y especial, llevamos desde 2016 haciéndole homenaje al Mundial de Ciclismo de 1995, a las raíces boyacenses, donde tratamos de fomentar el turismo por el departamento de Boyacá”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.

Duitama y sus alrededores recibirán a miles de amantes del deporte de las bielas, quienes recorrerán rutas emblemáticas de la región y el trazado del histórico Mundial de 1995, que puso a Boyacá en el mapa del deporte y que está cumpliendo 30 años de haberse celebrado en territorio boyacense.

“Un recorrido con mucha montaña, son 22 kilómetros de ascenso desde Duitama hacia el Páramo de la Rusia, un paisaje inhóspito con una carretera en excelentes condiciones, a excepción de un destapado muy amigable con las bicicletas de ruta”, agregó el organizador del evento.

Este año, la novena edición del evento denominada: “Mundialista por un día” recorrerá municipios como Paipa y Duitama, siendo ésta el escenario principal de la ruta, donde los ciclistas pondrán a prueba su resistencia en dos modalidades.

“Tenemos, además, y eso está incluido en nuestro nombre, el Alto del Cogollo, el puerto que subieron en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995, que se ascenderá tres veces, en un circuito de 11 kilómetros, muy llamativo. Son 127 km de gran fondo con 2.600 metros de desnivel aproximadamente y 80 km de medio fondo con 1.200 metros de desnivel”, concluyó Contreras.