Tim Merlier gana el primer duelo de velocistas del Renewi Tour 2025 con Juan Sebastián Molano 3° y Fernando Gaviria 10°

Hace 8 horas

El belga Tim Merlier ganó la primera etapa del Renewi Tour 2025 (Foto Soudal Quick-Step Pro Cycling Team © Getty Sports)
Tour de l’Avenir 2025: la Selección Colombia cumplió su primera jornada de entrenamientos en la región alpina de Tignes

Hace 5 horas

20 agosto, 2025

La Selección Colombia, lista para enfrentar el Tour de Tour de l’Avenir 2025. (Foto FCC © Carlos Cruz)
Rodrigo Contreras confirma su rol de favorito y se queda con la contrarreloj inaugural de la Clásica El Carmen de Viboral

Hace 6 horas

20 agosto, 2025

Rodrigo Contreras ganó la crono inicial de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Vuelta a España: Juan Guillermo Martínez disputará su primera ‘gran vuelta’ con el Team Picnic PostNL

Hace 7 horas

20 agosto, 2025

Juan Guillermo Martínez terminó 3° en el Tour de Turquía 2025. (Foto Tour of Türkiye © Team Picnic PostNL)
