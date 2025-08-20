Tim Merlier gana el primer duelo de velocistas del Renewi Tour 2025 con Juan Sebastián Molano 3° y Fernando Gaviria 10°

En el primer duelo de velocistas, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ganó la jornada inicial del Renewi Tour 2025, antes conocido como Benelux Tour. La jornada inicial recorrió 182,6 kilómetros entre Terneuzen y Breskens, en territorio belga.

El vigente campeón de Europa fue el más rápido en el embalaje, venciendo con lo justo al belga Arnaud De Lie (Lotto) y al boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), 2° y 3° respectivamente, en la línea de meta.

En cuanto al otro colombiano en competencia, el velocista antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) también participó del sprint final, ingresando en el 10° puesto con el mismo tiempo del ganador.

Tras el reparto de bonificaciones, Merlier se convirtió en el primer líder gracias a su victoria con 2 segundos de ventaja sobre el portugués Rui Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) y el belga Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

La carrera belga continuará este jueves con la segunda etapa, otra jornada llana de 172,7 kilómetros con salida en Blankenberge y llegada a Ardooie, en en la provincia de Flandes Occidental.

