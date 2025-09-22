Súmate a la ‘Rodada por la Vida’, en homenaje a Martín Arango Hincapié

El pasado 10 de septiembre, Manizales perdió a un hijo querido: Martín Arango Hincapié, ciclista aficionado de 33 años, quien fue víctima de un conductor en estado de embriaguez mientras cumplía una de sus pasiones: montar bicicleta.

Su familia, amigos y la comunidad ciclista han decidido rendirle homenaje con un evento que busca no solo honrar su memoria, sino también alzar la voz por la seguridad vial y la vida de todos los ciclistas.

El homenaje se realizará el próximo sábado 4 de octubre, con una “Rodada por la Vida”, que partirá a las 7:00 a.m. desde la Plazoleta de la Facultad de Arquitectura (Cable) y culminará en el Bosque Popular, donde se llevará a cabo un acto simbólico de memoria y esperanza.

Con el lema “Rodamos por Martín, rodamos por ti, rodamos por todos”, invitamos a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la comunidad ciclista del país a unirse a este acto de respeto y conciencia.

En 2024, 415 ciclistas murieron en Colombia a causa de conductores irresponsables. No queremos más muertes evitables en las vías. Este homenaje es también un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad para fortalecer la cultura del respeto, la movilidad segura y la protección de la vida.