Pista

Stefany Cuadrado concluye 5° la prueba del kilómetro en el Mundial de Pista con récord de Hetty van de Wouw

Publicado

Hace 24 mins

el

La colombiana Stefany Cuadrado terminó 5° en la prueba del kilómetro. (Foto © UCI Track Cycling)
Pista

Mundial de Pista Chile 2025: lo más destacado del tercer día de competencias

Publicado

Hace 12 horas

el

25 octubre, 2025

Por

La neerlandesa Lorena Wiebes ganó en el ómnium femenino. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)
Pista

Mundial de Pista Chile 2025: Cristián Ortega 6° en la prueba del kilómetro

Publicado

Hace 22 horas

el

24 octubre, 2025

Por

El barranquillero Cristián Ortega concluyó 6° en prueba del kilómetro del Mundial de Pista Chile 2025. (Foto © RMC)
Pista

Un vistazo a lo ocurrido en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025

Publicado

Hace 1 día

el

24 octubre, 2025

Por

Stefany Cuadrado disputa su primer mundial de pista en la categoría élite. (Foto © RMC)
