Pista
Stefany Cuadrado concluye 5° la prueba del kilómetro en el Mundial de Pista con récord de Hetty van de Wouw
La promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado finalizó 5° en la prueba del kilómetro, la actuación más destacada de la Selección Nacional en la cuarta jornada y en lo que va de la competición del Campeonato Mundial de Pista de Santiago de Chile.
La neerlandesa Hetty van de Wouw, que registró un nuevo récord mundial en la prueba de contrarreloj con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 121 centésimas, se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del comité ruso y la neozelandesa Ellesse Andrews.
En su primer cita mundialista, con apenas 19 años, Cuadrado sacó a relucir toda su categoría en la capital chilena para mejorar su mejor marca, quien con un tiempo de 1:04.946 terminó entre las cinco mejores del mundo.
“Muy contenta, muy agradecida con Dios por el increíble resultado, se vivió de una forma magnífica, pude mejorar el tiempo de esta mañana, tanto así, que me ganaron por milésimas. Una locura con corredoras tan increíbles yo creo que no se puede pedir más” dijo, Cuadrado a DSports.
Pista
Mundial de Pista Chile 2025: lo más destacado del tercer día de competencias
La tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Santiago Ramírez, Anderson Arboleda y Cristian Ortega, este último se destacó en la prueba del kilómetro, clasificando a la final.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un resumen de todo lo sucedido en el tercer día de competencias en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena.
Oro para el británico Joshua Tarling en la prueba por puntos masculina
El británico Joshua Tarling se colgó la presea dorada en la prueba por puntos masculina, que no contó con participación colombiana. La medalla de plata fue a parar a manos del estadounidense Peter Moore y el bronce quedó en poder del francés Clement Petit.
Países Bajos domina la velocidad femenina individual con Hetty van de Wouw
La neerlandesa Hetty van de Wouw le ganó el duelo por la medalla de oro a la japonesa Mina Sato. En la lucha por el bronce, la rusa Alina Lysenko derrotó a su compatriota Lana Burlakova. quienes compitieron como atletas neutrales, debido a las sanciones contra Rusia. La colombiana Stefany Cuadrado fue eliminada en los octavos de final.
La neerlandesa Lorena Wiebes gana en el ómnium femenino
En el ómnium, la disciplina que combina el scratch, la carrera tempo, la eliminación y la prueba por puntos, la corredora de Países Bajos se quedó con la presea dorada tras sumar en total 136 puntos. El segundo puesto lo ocupó la francesa Marrion Borras con 127 unidades y la medallista olímpica, la danesa Amalie Dideriksen se quedó con el bronce tras acumular 120 puntos. La prueba no conto con participación colombiana.
El inglés Josh Charlton, el mejor en la persecución individual masculina
El británico, de 22 años, se quedó con la medalla de oro al vencer al danés Rasmus Pedersen. Charlton mejoró así el segundo puesto logrado el año pasado en el Mundial de Dinamarca. El podio lo completó el estadounidense Anders Johnson, mientras que el colombiano Anderson Arboleda fue descalificado al cometer un error.
Harrie Lavreysen agranda su leyenda ganando la prueba del kilómetro
El supercampeón neerlandés Harrie Lavreysen conquistó su decimonoveno título mundialista tras ganar la prueba del kilómetro, después de superar a su compatriota Jeffrey Hoogland y al británico Joseph Truman, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El colombiano Cristian Ortega clasificó a la final y terminó en la sexta posición, mientras que Santiago Ramírez finalizó en la casilla 19°.
Pista
Mundial de Pista Chile 2025: Cristián Ortega 6° en la prueba del kilómetro
En una gran actuación, el barranquillero Cristián Ortega terminó 6° en la prueba del kilómetro, en la tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se lleva a cabo en Santiago de Chile.
La medalla de oro quedó en manos del neerlandés Harrie Lavreysen, quien logró su decimonoveno título mundial de ciclismo en pista. El podio lo completaron su compatriota Jeffrey Hoogland y el británico Joseph Truman.
El top 5 lo cerraron el alemán Henric Hackmann y el australiano Tayte Ryan. El otro colombiano en competencia Santiago Ramírez no clasificó y terminó en la casilla 19°.
Los dirigidos por Jhon Jaime González, buscarán otorgarle a Colombia la primera medalla en el cuarto día de competición de la cita orbital, que se disputará este sábado en el Velódromo de Peñalolén, en la capital chilena.
Pista
Un vistazo a lo ocurrido en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Pista Chile 2025
La segunda jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se lleva a cabo en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Stefany Cuadrado en la velocidad individual y de Kevin Quintero en el keirin.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todo lo sucedido en el segundo día de competencias en el Velódromo de Peñalolén, en la capital chilena.
Sorpresa en la velocidad femenina individual
En la prueba de velocidad femenina individual la rusa Iana Burlakova, dio la sorpresa avanzando a semifinales, tras eliminar a la actual campeona británica, Emma Finucane. En los octavos de final quedó eliminada la colombiana Stefany Cuadrado. La lucha por pasar a la final tendrá el duelo entre la neerlandesa Hetty van de Wouw y Burlakova y por el otro lado se enfrentarán la rusa Alina Lysenko y la japonesa Mina Sato.
Harrie Lavreysen, el pistero más ganador de la historia
El pedalista de Países Bajos consiguió su decimoctava presea dorada en citas orbitales tras ganar la prueba del keirin masculino cuya final tuvo la participación del colombiano Kevin Quintero, que no pudo repetir el podio de 2024, tras sufrir una caída en el giro definitivo. El segundo puesto lo ocupó el australiano Leigh Hoffman y el tercer lugar fue para el neerlandés Jeffrey Hoogland.
Italia ganó la persecución femenina
El equipo italiano integrado por Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini y Federica Venturelli se quedó con la medalla de oro en la persecución por equipos femenina, al ganarle el duelo a Alemania, mientras que el bronce fue para las británicas, que eran las actuales campeonas y vencieron a las belgas.
Dinamarca revalidó su título en persecución por equipos masculina
El equipo danés, actual campeón mundial y olímpico, revalidó su título en la persecución por equipos masculino con Tobías Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen y Rasmus Pedersen tras vencer a Australia, con Oliver Bleddyn, Blake Agnoletto, Conor Leahy y James Moriarty, quienes se colgaron la plata. El bronce fue para Nueva Zelanda con Thomas Sexton, Marshall Erwood, Keegan Hornblow y Nicholas Kergozou.
Alemania dominó en el scratch masculino
El alemán Moritz Augenstein se consagró campeón en el Scratch al finalizar primero y encabezar el podio que completaron el neerlandés Yanne Dorenbos y el neozelandés Campbell Stewart. La prueba no contó con participación colombiana.
Lara Gillespie se impuso en la eliminación, en carrera marcada por las caídas
La ciclista irlandesa conquistó el oro en eliminación tras una accidentada competencia, donde la chilena Scarlet Cortés sufrió una caída. “Corrí con miedo al principio, pero cuando vi que todas estaban bien, respiré y seguí”, relató la campeona. Detrás de ella, el podio lo completaron la británica Katie Archibald (plata) y la belga Hélène Hesters (bronce). Para Irlanda, el triunfo de Gillespie se suma a una temporada excepcional que consolida su ascenso entre las potencias europeas de pista. La mexicana Yareli Acevedo quedó eliminada a mitad de carrera, que no contó con colombianas.