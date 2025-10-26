Stefany Cuadrado concluye 5° la prueba del kilómetro en el Mundial de Pista con récord de Hetty van de Wouw

La tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Santiago Ramírez, Anderson Arboleda y Cristian Ortega, este último se destacó en la prueba del kilómetro, clasificando a la final.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un resumen de todo lo sucedido en el tercer día de competencias en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena.

Oro para el británico Joshua Tarling en la prueba por puntos masculina



Joshua Tarling, ganador de la prueba por puntos masculina. (Foto © UCI Track Cycling)

El británico Joshua Tarling se colgó la presea dorada en la prueba por puntos masculina, que no contó con participación colombiana. La medalla de plata fue a parar a manos del estadounidense Peter Moore y el bronce quedó en poder del francés Clement Petit.

Países Bajos domina la velocidad femenina individual con Hetty van de Wouw



Mina Sato, Hetty van de Wouw y Alina Lysenko, en el podio de la prueba de la velocidad femenina. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

La neerlandesa Hetty van de Wouw le ganó el duelo por la medalla de oro a la japonesa Mina Sato. En la lucha por el bronce, la rusa Alina Lysenko derrotó a su compatriota Lana Burlakova. quienes compitieron como atletas neutrales, debido a las sanciones contra Rusia. La colombiana Stefany Cuadrado fue eliminada en los octavos de final.

La neerlandesa Lorena Wiebes gana en el ómnium femenino



Marion Borras, Lorena Wiebes y Amalie Dideriksen, en el podio del ómnium femenino. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

En el ómnium, la disciplina que combina el scratch, la carrera tempo, la eliminación y la prueba por puntos, la corredora de Países Bajos se quedó con la presea dorada tras sumar en total 136 puntos. El segundo puesto lo ocupó la francesa Marrion Borras con 127 unidades y la medallista olímpica, la danesa Amalie Dideriksen se quedó con el bronce tras acumular 120 puntos. La prueba no conto con participación colombiana.

El inglés Josh Charlton, el mejor en la persecución individual masculina



Rasmus Pedersen, Josh Charlton y Anders Johnson, en el podio de la persecución individual masculina. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

El británico, de 22 años, se quedó con la medalla de oro al vencer al danés Rasmus Pedersen. Charlton mejoró así el segundo puesto logrado el año pasado en el Mundial de Dinamarca. El podio lo completó el estadounidense Anders Johnson, mientras que el colombiano Anderson Arboleda fue descalificado al cometer un error.

Harrie Lavreysen agranda su leyenda ganando la prueba del kilómetro



Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen y Joseph Truman, en el podio de la prueba del kilómetro. (Foto UCI Track Cycling © SWpix)

El supercampeón neerlandés Harrie Lavreysen conquistó su decimonoveno título mundialista tras ganar la prueba del kilómetro, después de superar a su compatriota Jeffrey Hoogland y al británico Joseph Truman, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El colombiano Cristian Ortega clasificó a la final y terminó en la sexta posición, mientras que Santiago Ramírez finalizó en la casilla 19°.