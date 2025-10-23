Stefanía Sánchez se queda con la primera batalla montañosa del Tour Femenino Sistecrédito y es la nueva líder

En el primer final en alto, la antioqueña Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se llevó la victoria de la segunda etapa del Tour Femenino 2025, ganando en solitario una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.

La ciclista antioqueña salió victoriosa por delante de su compañera de equipo Diana Peñuela (Team Sistecrédito) y de su coterránea Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa), quien llegó en el Top 3 de la etapa.



Stefanía Sánchez ganó la segunda etapa del Tour Femenino 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En cuanto a la general, la líder pasó a ser la paisa Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito), que con su poderoso equipo Team Sistecrédito lograron adueñarse de las dos primeras posiciones, dejando a Diana Peñuela en el 2° puesto.

El giro femenino continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros, que se disputará por los alrededores de Florencia.

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA



Stefanía Sánchez, nueva líder del Tour Femenino 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

CLASIFICACIÓN GENERAL