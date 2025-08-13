Soren Waerenskjold le daña la fiesta a los favoritos en el segundo capítulo del Tour de Dinamarca; Mads Pedersen sigue líder

En un final para velocistas, Soren Waerenskjold se quedó con el segundo capítulo del Tour de Dinamarca 2025. El noruego del Uno-X Mobility derrotó en un largo sprint a los favoritos, luego de recorrer 105,5 kilómetros entre Rødovre y Gladsaxe.

El pedalista vikingo fue el más rápido al sprint por delante del belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) y del francés Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente, mientras que el belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) se tuvo que conformar con el 4° puesto.

En cuanto a la clasificación general, el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) mantuvo el liderato con 4 segundos de ventaja sobre el eslovaco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) y de 5 sobre su compatriota Conrad Haugsted (Team Coloquick).

La ronda escandinava, que no cuenta con participación latinoamericana, continuará este jueves con la tercera etapa, una contrarreloj individual llana de 14,3 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Kerteminde, en la isla de Fionia.

¡FESTEJA NORUEGA!



Søren Wærenskjold se quedó con el primer lugar en la Etapa 2 del Tour de Dinamarca con un tiempo de 2hs 9m 12s.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/Ati5fNv34I — DSPORTS (@DSports) August 13, 2025

PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Rødovre – Gladsaxe (105,5 km)

1 Søren Wærenskjold Uno-X Mobility 2:09:12 2 Steffen De Schuyteneer Lotto m.t. 3 Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck m.t. 5 Nils Eekhoff Team Picnic PostNL m.t. 6 Tom Crabbe Team Flanders-Baloise m.t. 7 Lukas Kubis Unibet Tietema Rockets m.t. 8 Stian Rosenlund Airtox-Carl Ras m.t. 9 Mads Pedersen Lidl-Trek + 00 10 Mads Landbo Team Give Steel – 2M Cycling Elite m.t.

Clasificación General Individual