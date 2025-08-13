Ruta
Soren Waerenskjold le daña la fiesta a los favoritos en el segundo capítulo del Tour de Dinamarca; Mads Pedersen sigue líder
En un final para velocistas, Soren Waerenskjold se quedó con el segundo capítulo del Tour de Dinamarca 2025. El noruego del Uno-X Mobility derrotó en un largo sprint a los favoritos, luego de recorrer 105,5 kilómetros entre Rødovre y Gladsaxe.
El pedalista vikingo fue el más rápido al sprint por delante del belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) y del francés Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente, mientras que el belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) se tuvo que conformar con el 4° puesto.
En cuanto a la clasificación general, el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) mantuvo el liderato con 4 segundos de ventaja sobre el eslovaco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) y de 5 sobre su compatriota Conrad Haugsted (Team Coloquick).
La ronda escandinava, que no cuenta con participación latinoamericana, continuará este jueves con la tercera etapa, una contrarreloj individual llana de 14,3 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Kerteminde, en la isla de Fionia.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Rødovre – Gladsaxe (105,5 km)
|1
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|2:09:12
|2
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|m.t.
|3
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|4
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|5
|Nils Eekhoff
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|7
|Lukas Kubis
|Unibet Tietema Rockets
|m.t.
|8
|Stian Rosenlund
|Airtox-Carl Ras
|m.t.
|9
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|+ 00
|10
|Mads Landbo
|Team Give Steel – 2M Cycling Elite
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|6:12:47
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Tietema Rockets
|0:04
|3
|Conrad Haugsted
|Team ColoQuick
|0:05
|4
|Niklas Larsen
|BHS – PL Beton Bornholm
|0:10
|5
|Levy William Blume
|Uno-X Mobility
|,,
|6
|Victor Vercouillie
|Team Flanders – Baloise
|0:15
|7
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|0:42
|8
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:44
|9
|Nils Eekhoff
|Team Picnic PostNL
|0:48
|10
|Mads Landbo
|Team Give Steel – 2M Cycling Elite
|,,
Vuelta a Portugal 2025: así quedaron los cinco colombianos en la general tras la sexta etapa
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Portugal 2025, en la que siguen en competencia cinco colombianos, vivió su sexta etapa en línea, una jornada ondulada de 175,2 kilómetros, que se llevó a cabo entre Águeda y Guarda.
Transcurridos 7 días de competencia, el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el 2° puesto a 8 segundos del líder, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la ronda lusa, luego de 6 etapas en línea y un prólogo.
Clasificación General Individual de los Colombianos
|2
|3
|▲1
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|0:08
|16
|16
|–
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|3:01
|35
|39
|▲4
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|17:20
|48
|49
|▲1
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|40:43
|80
|66
|▼14
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|1:19:32
Hugo Bayardo Chuquizán sale victorioso en el circuito inaugural de la Vuelta a Nariño 2025
En un vibrante circuito urbano desarrollado este miércoles 13 de agosto en Pasto, Hugo Chuquizan (Team Carchi Garra 04 CineCable) salió victorioso en la primera etapa de la Vuelta a Nariño 2025, pactada sobre 60 kilómetros.
El pedalista ecuatoriano le ganó el duelo a sus compatriotas Wilson Steven Haro (Team Pichincha) y Juan Carlos Córdova (Team Espectro Cycling), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En la rama femenina, las primeras ganadoras fueron Jennifer Quiñonez (Team Polibikes Gobernación de Risaralda) en la categoría élite y Gabriela Esther Trejo (Selección Nariño), entre las juveniles, mientras que Jhojan García Hernández (Club de Alto Rendimiento) ganó en la categoría juvenil masculina
La novena edición de la ronda nariñense, que se extenderá hasta el próximo 17 de agosto, continuará este jueves con una etapa de 160 kilómetros entre Pasto y el municipio de Ospina.
Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos
Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.
El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.
Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.
Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.
Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.
El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.
Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025
Nu Colombia
Team Medellín – EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
*Con Información Prensa Clásico RCN