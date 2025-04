“Siento que al deporte le hace falta más dolientes en el Congreso”: Ernesto Lucena tras su salida de Fedeciclismo

Ernesto Lucena, un amante del ciclismo y del deporte en general, quien fue el primer ministro del deporte de Colombia, habló con nuestro director Héctor Urrego Caballero, en el programa “La Hora del Ciclismo” de Antena 2 de RCN Radio, tras su sorpresiva renuncia al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo.

“Para mi esta decisión es bastante difícil y triste, porque no solo la práctica del ciclismo se ha convertido en parte de lo que soy hoy en día, sino que haber llegado a la dirigencia tal vez era la cúspide de ese sueño, donde uno no solo puede ser parte activa, sino parte administrativa del futuro del ciclismo de Colombia, pero desafortunadamente estamos en un momento de demasiada polarización, una coyuntura política y presupuestal muy compleja, donde la Federación evidentemente vive y subsiste de los recursos del Gobierno, y pues yo tengo unas discrepancias profundas coomo este gobierno ha manejado el deporte en estos tres años y obviamente no sería sensato, ni sincero de mi parte quedarme en la dirigencia del deporte diciendo ciertas verdades que considero que el país necesita saber, afectando a la Federación de Ciclismo”, dijo Lucena en primera instancia.

Y a renglón seguido, el exministro dejó muy en claro los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión y sus profundas discrepancias con el gobierno actual, entendiendo que sus posturas podían afectar a Fedeciclismo.

“Hasta hora íbamos a cumplir tres meses en el Comité Ejecutivo yo tengo por fortuna o desfortuna como lo quieran clasificar, yo no me puedo quedar callado y mucho menos habiendo sido el primer ministro del deporte que ha tenido Colombia, yo no puedo callar lo que es evidente, me duele el maltrato al sector, me duele el maltrato no solo al ciclismo en general, a los atletas y a la dirigencia deportiva, entonces tenía que primar la institucionalidad, es decir yo tenía que proteger también a la Federación y a mis compañeros de Comité, pues porque habló en nombre propio y no en nombre de la Federación y dar un paso al costado era lo más sensato, digamos que era lo más amigable para ellos”, añadió el dirigente.



Ernesto Lucena y Mauricio Vargas, en la presentación de la Copa Mundo de BMX 2021. (Foto © RMC)

Asimismo, Lucena está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario durante el proceso de transición y a apoyar al ciclismo colombiano desde cualquier posición en la que pueda ser útil y espera que se tomen las medidas necesarias para asegurar la continuidad y el éxito de la Federación.

“Entiendo que quedará un vacío, porque hasta ahora incluso estábamos empezando a gestionar recursos privados, para temas como el Tour Colombia, para las vueltas, el calendario nacional y el proyecto de talentos, mire que la llegada de David Vargas a todo el proceso de base se venía dando, pudimos cohesionar las ligas en poco tiempo, yo creo que se arrancó muy bien, yo se que mis compañeros de comité van a seguir haciendo una labor formidable y yo desde donde esté pues le seguiré aportando al ciclismo porque así lo siento, amo este deporte, el deporte en general ya ahí contarán con un aliado, pero por ahora mientras yo sienta que tengo que salir a defender un bien mayor que es el deporte colombiano, pues lo seguiré haciendo desde donde me corresponda, en redes, en público, en entrevistas, porqué creo, repito, por haber sido el primer ministro del deporte es un deber moral que tengo con la nación”, agregó el dirigente.

Por último, el exministro del deporte no ocultó su intención de llegar al congreso de la República. “Sí, la verdad es que tengo esa lintención de postularme es posible que en los próximos días le demos a conocer al país es posibilidad, no estoy en este momento con ningún partido en particular. Siento que al deporte le hace falta más dolientes en el congreso, más personas que hablen por los atletas, por los dirigentes y que lo puedan hacer con libertad, sin hipotecas como digo yo, que lo puedan hacer desde el conocimiento y desde el amor por el sector. Porque lo que ha pasado tradicionalmente es que mucha gente coge nuestro sector de trampolín, se toman la foto con el atleta y cuando llegan al cargo poco contestan y se les olvida quienes son, incluso hay unos que quieren llegar destruyendo el ministerio, como lo decía yo en días pasados, entonces lo mío es un sentimiento, una pasión, es orgánico, hay muchos líderes en Colombia de base y muchos lideres de esos atletas que representan al país que estarían de acuerdo con esta postulación al congreso de la República, pero eso no solo depende de mí, depende del análisis que uno haga con qué partido se pueda hacer, pero vamos a ver. Ojalá se alineen los astros y podamos tener un representante del deporte colombiano en el congreso de la República”, concluyó Lucena.