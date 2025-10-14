Sexta válida de la Copa GW Shimano de MTB: Pereira recibió a los mejores exponentes del ciclomontañismo colombiano

El Parque Metropolitano del Café se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro del ciclomontañismo nacional con la realización de la sexta válida de la Copa Nacional GW-Shimano de MTB, evento que reunió a 187 deportistas de diferentes regiones del país en categorías que fueron desde infantil hasta máster D, consolidando a Pereira como una de las ciudades con mejores escenarios deportivos del país.

Oswaldo Muñoz Toro, jefe de la Oficina para el Deporte y la Recreación de Pereira, destacó la importancia de este evento y el esfuerzo realizado para mantener en óptimas condiciones el escenario. “Tuvimos la participación de 187 deportistas en diferentes categorías, desde niños de 8 años hasta adultos mayores de 60. Fue una final nacional donde se destacó la presencia de deportistas élite, junior y sub-23, igual que las damas. Este escenario fue muy destacado a nivel nacional por ser una pista técnica y exigente. Agradecemos a nuestro alcalde Mauricio Salazar por tener a punto estos escenarios deportivos que consolidan nuestra ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos”.

Entre los grandes protagonistas de la jornada, sobresalió Camila Cagua, del equipo Astana White House, quien se coronó campeona en la categoría sub-23. La deportista, oriunda del municipio de Soacha, resaltó el nivel técnico de la pista pereirana y el ambiente del evento. “Disfruté bastante la pista, muy técnica, con barro y peraltes que hicieron la competencia muy emocionante. Quiero agradecer al alcalde Mauricio Salazar y a la Secretaría de Deportes y Recreación por este evento. Estoy muy contenta”, expresó Cagua tras su victoria.

Por su parte, la corredora Ana María Roa, ganadora en la categoría Élite tanto en el Short Track como en el Cross Country, destacó la calidad del escenario y el impacto que tiene este tipo de competencias para el desarrollo del deporte nacional. “Me dio muy buenas impresiones esta pista del Parque del Café de Pereira. Es un circuito bien balanceado, incluso bajo condiciones difíciles. Me alegra muchísimo que estos escenarios estén abiertos y activos. Felicito a la Secretaría de Deportes y a la Alcaldía de Mauricio Salazar por seguir promoviendo estos eventos en el Eje Cafetero, que aportan muchísimo a nivel nacional”, comentó la ciclomontañista.

#CopaGWShimanodeMTB2025 | 🇨🇴 🚵🏆🚵‍♂️🇨🇴🎙️DECLARACIONES🎙️Ana María Roa, ganadora en la categoría élite tanto en el Short Track como en el Cross Country, en la sexta válida de la Copa Nacional GW Shimano de MTB🚵🚵‍♂️ 🇨🇴🔥🏆🇨🇴💪👏#CopaGWShimanodeMTB @Alcaldiapereira @gw_bicycles pic.twitter.com/Ua9XiQkbqE — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) October 14, 2025

RESULTADOS

*Con Información Prensa Alcaldía de Pereira