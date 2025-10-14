Connect with us

Sexta válida de la Copa GW Shimano de MTB: Pereira recibió a los mejores exponentes del ciclomontañismo colombiano

Hace 16 mins

Pereira acogió la sexta válida de la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © Prensa Alcaldía de Pereira)
Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia

Hace 1 mes

12 septiembre, 2025

La quinta válida de la Copa Antioquia de MTB se realizó en el municipio de Yolombó. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
Mundial de MTB Valais 2025: Valentina Roa y Juan José Jaramillo, Top 20 en el Downhill

Hace 1 mes

9 septiembre, 2025

Valentina Roa terminó 16° en la modalidad del Downhill en el Cameponato Mundial de MTB Valais 2025. (Foto © FCC)
Mundial de MTB de Valais: Leonardo Páez se sube al podio en la modalidad del Marathon

Hace 1 mes

7 septiembre, 2025

El boyacense Leonardo Páez, medalla de bronce en la Marathon del Campeonato Mundial de MTB de Valais, Suiza 2025. (Foto © José Gómez/FCC)
