Ruta

¡Se cumplió su sueño! Kevin Castillo es recibido en España por Eusebio Unzué

Publicado

Hace 6 horas

el

Eusebio Unzué recibió a Kevin Castillo en España. (Foto © Eusebio Unzué)
Ruta

“Sé qué tengo que sacar tiempo en las etapas montañosas”: Jesús David Peña, quien busca ganar la Vuelta a Portugal

Publicado

Hace 1 hora

el

11 agosto, 2025

Por

El zipaquireño Jesús David Peña, uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)
Ruta

William Colorado se unirá a la concentración del Q36.5 Pro Cycling como stagiaire

Publicado

Hace 2 horas

el

11 agosto, 2025

Por

William Colorado, joven talento del Team GW Erco Shimano y uno des sus referentes en esta temporada 2025. (Foto © GW Erco Shimano)
Ruta

Brady Gilmore gana la quinta etapa de la Vuelta a Portugal con Santiago Mesa 2°; Jesús David Peña sigue en el top 3 de la general

Publicado

Hace 4 horas

el

11 agosto, 2025

Por

El australiano Brady Gilmore ganó la quinta etapa de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Podium Events / Matias Novo)
