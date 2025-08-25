Scarlett Souren gana al sprint la segunda etapa Tour de l’Avenir Femenino con Juliana Londoño 13°

La neerlandesa Scarlett Souren (Países Bajos) ganó la segunda etapa del Tour de l’Avenir Femenino 2025, tras imponerse al sprint en una jornada ondulada, disputada sobre 136,7 kilómetros entre Saint-Symphorien-sur-Coise y Vitry-en-Charollais. La canadiense Isabella Holmgren mantuvo el liderato.

Con relación a las colombianas, Juliana Londoño de nuevo fue la mejor de las nacionales, ocupando el puesto 13°, luego le siguieron Natalia Garzón 16°, Laura Rojas 25°, Gabriela López 40°y Angie Londoño 45°, las cinco con el mismo tiempo de la ganadora, mientras que solo dos llegaron rezagadas: Karen González 79° y Juanita Salcedo 80°, ambas a más de 19 minutos.



Juliana Londoño lleva dos top 15 en el Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)

En un día propicio para definir todo en un embalaje masivo, se presentaron algunos ataques en el transcurso del día. Al final, la persecución en el grupo principal dio sus frutos. De esta manera, las escapadas estuvieron controlados en todo momento y nunca tuvieron opción alguna de dar la sorpresa, reagrupándose en la fase final.

De allí en más, las selecciones interesadas en arribar al sprint impusieron un ritmo frenético y evitaron cualquier susto. En los últimos metros, la neerlandesa Scarlett Souren, hizo buena su punta de velocidad y se llevó la victoria, alzando los brazos por delante de todas sus rivales.

La mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para pedalistas sub-23, continuará este martes con la tercera etapa en línea, con un recorrido ondulado de 80,8 kilómetros, que saldrá de Étang-sur-Arroux para llegar a Lugny.

Tour de l’Avenir Femmes (2.2U)

Resultados Etapa 2 | Saint-Symphorien-sur-Coise – Vitry-en-Charollais (136,7 km)

1 Scarlett Souren Países Bajos 3:34:50 2 Federica Venturelli Italia m.t. 3 Marie Schreiber Luxemburgo m.t. 4 Millie Couzens Gran Bretaña m.t. 5 Fleur Moors Bélgica m.t. 6 Eleonora Ciabocco Italia m.t. 7 Linda Riedmann Alemania m.t. 8 Célia Gery Francia m.t. 9 Kiara Lylyk Canadá m.t. 10 Julia Kopecky República Checa m.t. 11 Laura Ruiz España m.t. 12 Liv Wenzel Luxemburgo m.t. 13 Juliana Londoño Colombia m.t.

23 Natalia Garzón Colombia m.t. 25 Laura Daniela Rojas Colombia m.t. 40 Gabriela López WCC Team m.t. 45 Angie Mariana Londoño Colombia m.t. 79 Karen Gonzalez Colombia 19:11 80 Juanita Salcedo Colombia 19:11



Isabella Holmgren, líder del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Tour de l’Avenir Femmes)

Clasificación General Individual

1 Isabella Holmgren Canadá 7:13:45 2 Eleonora Ciabocco Italia 0:17 3 Talia Appleton Australia 0:17 4 Paula Blasi España 0:20 5 Mijntje Geurts Países Bajos 0:28 6 Lore De Schepper Bélgica 0:32 7 Marion Bunel Francia 0:35 8 Julie Bego Francia 0:36 9 Rosita Reijnhout Países Bajos 0:37 10 Nienke Vinke Países Bajos 0:43