Connect with us

Ruta

Scarlett Souren gana al sprint la segunda etapa Tour de l’Avenir Femenino con Juliana Londoño 13°

Publicado

Hace 11 horas

el

La neerlandesa Scarlett Souren ganó la segunda etapa en línea del Tour de l’Avenir Femenino 2025. (Foto © Tour de l'Avenir Femmes)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los escarabajos en la clasificación general, luego de tres etapas

Publicado

Hace 7 horas

el

25 agosto, 2025

Por

El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano en la Vuelta a España 2025. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Elliot Rowe sale victorioso en la segunda etapa del Tour de l’Avenir 2025; revolcón en la general

Publicado

Hace 9 horas

el

25 agosto, 2025

Por

El británico Elliot Rowe ganó la segunda etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta a España 2025: David Gaudu gana la tercera etapa en Ceres con Santiago Buitrago 7° y Egan Bernal 8°

Publicado

Hace 10 horas

el

25 agosto, 2025

Por

El francés David Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio