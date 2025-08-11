Saúl Hernández gana en el BMX freestyle de los Panamericanos Junior 2025 y obtiene cupo a Lima 2027

El bicicrocista bogotano Saúl Hernández se repuso de una caída y se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle, este lunes en Asunción, Paraguay, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

La actuación del deportista capitalino talló con la perfección, marcando 92.67 de puntaje, que no fue superado por ningún otro rider en la ronda final.

El podio de la prueba lo completaron el argentino Manuel Turone, quien terminó en el segundo lugar y el brasilero Davi Gibim, que se quedó con la medalla de bronce.

Hernández, que había sido primero en las rondas de clasificación con un promedio de 81.00, gracias a una alta ejecución y dificultad en los trucos, con su victoria obtuvo cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Ciclismo BMX Freestyle (Park Hombres)

🥇Saul Hernández(COLOMBIA) 92.67pts

🥈Manuel Turone (ARGENTINA) 91.00pts

🥉Davi Gibim (BRASIL) 79.67pts