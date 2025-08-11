BMX
Saúl Hernández avanza a la final del BMX Freestyle masculino en los Panamericanos Junior Asunción 2025
El ciclismo colombiano tuvo un arranque destacado en la jornada inaugural del BMX Freestyle masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a la sólida presentación de Saúl Hernández, quien clasificó a la gran final tras ubicarse en la segunda posición de la ronda clasificatoria.
En la pista de BMX del Parque Olímpico, Hernández abrió la competencia con una brillante primera ronda en la que sumó 83.00 puntos, la calificación más alta del día en un solo intento. En su segunda pasada obtuvo 79.00, para un promedio de 81.00 puntos, quedando a solo 0.17 unidades del líder, el argentino Manuel Turone (81.17).
La clasificación dejó como finalistas a ocho riders que se disputarán las medallas este lunes, entre ellos representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México y Venezuela.
Con su pase asegurado, Hernández buscará mantener el alto nivel demostrado en la fase inicial y luchar por una de las preseas panamericanas, sumándose así a las opciones de podio que ya tiene Colombia en el BMX Freestyle femenino.
Resultados
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Mundial de BMX en Copenhague (Dinamarca): Valentina Jiménez campeona en la categoría challenger
La Selección Colombia se subió a los más alto del podio en el Campeonato Mundial de BMX en Copenhague, Dinamarca, de la mano de Valentina Jiménez. La antioqueña, también campeona nacional de la categoría damas 16 años, se quedó con el título en la categoría challenger.
En la nueva jornada en territorio escandinavo la deportista paisa de 16 años se impuso ante las mejores del planeta, conquistando para el país más galardones y se sigue sumando en el tabla general. En la misma final, Guadalupe Palacios logró terminar tercera.
En las primeras jornadas Guadalupe Palacios y Luciana Castillo terminaron segundas, mientras que Camila de la Hoz y Emily Sofía Esparza fueron terceras, todas en las categorías infantiles.
El Campeonato Mundial de Ciclismo BMX, que se lleva a cabo desde el lunes 28 de julio y finalizará el próximo domingo 3 de agosto, tendrá este fin de semana las competencias en la categoría Championship, donde Colombia contará con la participación de sus principales figuras élite, junior y Sub-23.
BMX
Colombia suma una medalla de plata y dos de bronce, en la segunda jornada del Mundial de BMX Racing en Copenhague
Con una destacada actuación por parte de los más jóvenes talentos del bicicrós nacional, Colombia cerró la segunda jornada del Campeonato Mundial de BMX Racing en Copenhague, Dinamarca, con una importante cosecha: ocho finales alcanzadas (W’s), una medalla de plata y dos de bronce en las categorías infantiles.
En total, 41 riders colombianos compitieron este martes en las categorías entre 8 y 12 años, además de las series Cruiser 30 hasta 39, dejando en alto el nombre del país con grandes presentaciones y una destacada participación en las series finales.
La medalla de plata llegó gracias a Luciana Castillo, quien se proclamó subcampeona mundial en la categoría Damas 10 años, consolidando su lugar como una de las grandes promesas del BMX colombiano.
El podio también fue alcanzado por Camila de la Hoz, quien se colgó la medalla de bronce en la categoría Damas 11 años, mientras que Emily Sofía Esparza (Damas 8 años) también subió al tercer escalón en su categoría.
Otros resultados destacados incluyeron:
Cuarto lugar – Olivia Manriquez (Damas 8 años)
Quinto lugar – Luciana Rojas (Damas 9 años)
Sexto lugar – Matias Rodríguez (Expertos 10 años)
Sexto lugar – Celeste Abello (Damas 8 años)
Séptimo lugar – Jhoel Quinto (Expertos 11 años)
Estas ocho posiciones en finales ratifican el alto nivel de la base del BMX colombiano, que sigue demostrando su potencia y talento desde las categorías menores en el máximo escenario internacional de la especialidad.
Este miércoles continuarán las competencias, con las pruebas en las categorías challenger femeninas en las edades de 12, 13, 14, y 15 años, así como en los varones de 12, 13 y 14 años.
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Mundial de BMX Copenhague 2025: Guadalupe Palacios, subcampeona mundial en Cruceros
Este lunes comenzaron oficialmente las competencias del Campeonato Mundial de BMX Racing 2025, que se celebra en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, con las pruebas de cruceros, que abrieron el calendario competitivo del certamen orbital.
La gran noticia para el país llegó de la mano de Guadalupe Palacios, quien logró la medalla de plata (W2) en la categoría Damas 13-16 años, demostrando una vez más el poderío del BMX colombiano en la escena internacional. Con esta presea, Palacios suma un nuevo hito en su carrera deportiva y aporta la primera medalla para la delegación nacional en esta edición del Mundial.
Por su parte, Juan Nicolás Caicedo rozó el podio en la categoría Cruceros 12 años o menos, alcanzando un meritorio cuarto lugar (W4), en una final ganada por el estadounidense Cody Young.
Las pruebas de cruceros reúnen a los mejores pilotos del mundo en bicicletas de aro 24, y sirven como preámbulo para las competencias del fin de semana en la categoría Championship, donde Colombia contará con la participación de sus principales figuras élite, junior y Sub-23.
Este martes continuarán las competencias, con las pruebas en las categorías femeninas y masculinas en las edades de 8, 9, 10, y 11 años, así como en los cruceros damas: 17-29, 30-39 20″ y hombres: 30-34 y 35-39.
*Con Información de Fedeciclismo