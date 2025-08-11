Saúl Hernández avanza a la final del BMX Freestyle masculino en los Panamericanos Junior Asunción 2025

El ciclismo colombiano tuvo un arranque destacado en la jornada inaugural del BMX Freestyle masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a la sólida presentación de Saúl Hernández, quien clasificó a la gran final tras ubicarse en la segunda posición de la ronda clasificatoria.

En la pista de BMX del Parque Olímpico, Hernández abrió la competencia con una brillante primera ronda en la que sumó 83.00 puntos, la calificación más alta del día en un solo intento. En su segunda pasada obtuvo 79.00, para un promedio de 81.00 puntos, quedando a solo 0.17 unidades del líder, el argentino Manuel Turone (81.17).

La clasificación dejó como finalistas a ocho riders que se disputarán las medallas este lunes, entre ellos representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México y Venezuela.

Con su pase asegurado, Hernández buscará mantener el alto nivel demostrado en la fase inicial y luchar por una de las preseas panamericanas, sumándose así a las opciones de podio que ya tiene Colombia en el BMX Freestyle femenino.

Resultados

*Con Información de Fedeciclismo