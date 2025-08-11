Connect with us

BMX

Saúl Hernández avanza a la final del BMX Freestyle masculino en los Panamericanos Junior Asunción 2025

Publicado

Hace 2 horas

el

Saúl Hernández en la ronda de clasificación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © Panam Sports)
BMX

Mundial de BMX en Copenhague (Dinamarca): Valentina Jiménez campeona en la categoría challenger

Publicado

Hace 1 semana

el

1 agosto, 2025

Por

La antioqueña Valentina Jiménez, nueva campeona mundial de BMX en la categoría challenger damas 16 años. (Foto FCC © @films_bymuni)
BMX

Colombia suma una medalla de plata y dos de bronce, en la segunda jornada del Mundial de BMX Racing en Copenhague

Publicado

Hace 2 semanas

el

30 julio, 2025

Por

Luciana Castillo celebra el subtítulo mundial en la final de las damas 10 años en Copenhague, Dinamarca. (Foto FCC © @films_bymuni)
BMX

Mundial de BMX Copenhague 2025: Guadalupe Palacios, subcampeona mundial en Cruceros

Publicado

Hace 2 semanas

el

29 julio, 2025

Por

Guadalupe Palacios, subcampeona mundial en Cruceros Damas 13-16 años en Copenhague, Dinamarca. (Foto © FCC)
