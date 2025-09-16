Santiago Umba se pone a prueba en la edición 69 del Tour de Eslovaquia, tierra del recordado Peter Sagan

Con la presencia de un colombiano, el boyacense Santiago Umba, se dará el inicio a la edición 69 del Tour de Eslovaquia, que tendrá cinco días de competencia entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre, con un total 20 equipos y 137 ciclistas, quienes recorrerán más de 700 kilómetros.

Además del escarabajo del equipo de desarrollo del XDS Astana, la ronda eslovaca tendrá la participación del panameño Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), quien estuvo en las filas del equipo colombiano Sistecrédito en el año 2022.

La carrera europea del calendario UCI (2.1), cita habitual en el UCI Europa Tour, tendrá tres etapas de perfil quebrado, una con final en alto y una jornada totalmente llana.

El belga Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) parte como favorito para suceder al suizo Mauro Schmid, campeón del año pasado. La carrera no cuenta con podios colombianos, pero si con victorias de etapa, una de Álvaro Hodeg en 2021 y dos de Miguel Ángel Rubiano, en 2008 y otra en 2011.

PERFIL PRIMERA ETAPA

PERFIL SEGUNDA ETAPA

PERFIL TERCERA ETAPA

PERFIL CUARTA ETAPA

PERFIL QUINTA ETAPA