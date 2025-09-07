Santiago Umba consigue su primer podio del año tras finalizar 2° en el Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025

El joven pedalista boyacense Santiago Umba, del equipo de desarrollo del XDS Astana, logró el segundo puesto en la última etapa del Giro Friuli Venezia Giulia, lo que le permitió ascender al segundo cajón del podio. El escarabajo también se alzó con la victoria en la clasificación por puntos.

“Tengo sentimientos encontrados, porque vine a esta carrera a luchar por la victoria. Claro que es una pena que se cancelara la etapa de ayer, porque podríamos haber marcado la diferencia, y mi condición me habría permitido luchar por la victoria general. Hoy hemos vuelto a trabajar muy bien, y estoy contento con mi estado de forma”, dijo Umba, en declaraciones recogidas por su equipo.

El nacido en Arcabuco hace 22 años, que intentó ganar la jornada final, sigue cumpliendo un notable temporada en territorio europeo, después de terminar 5° en el Tour Checo y 4° en el Tour de Alsace, consiguió su primer podio en lo que va de la temporada.

“Quiero agradecer a todo el equipo su tremendo esfuerzo; siempre me mantuvieron bien posicionado en las subidas. También quiero agradecer especialmente a todo el personal por su apoyo. Ahora a descansar un poco y centrarme en las próximas carreras, donde buscaremos opciones de figurar”, añadió el boyacense.

El título de la carrera italiana quedó en poder del alemán Lennart Jasch (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) tras ganar la última etapa y el tercer puesto fue para el italiano Nicolo Garibbo (JCL Team Ukyo).

Clasificación General Final