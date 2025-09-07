Ruta
Santiago Umba consigue su primer podio del año tras finalizar 2° en el Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025
El joven pedalista boyacense Santiago Umba, del equipo de desarrollo del XDS Astana, logró el segundo puesto en la última etapa del Giro Friuli Venezia Giulia, lo que le permitió ascender al segundo cajón del podio. El escarabajo también se alzó con la victoria en la clasificación por puntos.
“Tengo sentimientos encontrados, porque vine a esta carrera a luchar por la victoria. Claro que es una pena que se cancelara la etapa de ayer, porque podríamos haber marcado la diferencia, y mi condición me habría permitido luchar por la victoria general. Hoy hemos vuelto a trabajar muy bien, y estoy contento con mi estado de forma”, dijo Umba, en declaraciones recogidas por su equipo.
El nacido en Arcabuco hace 22 años, que intentó ganar la jornada final, sigue cumpliendo un notable temporada en territorio europeo, después de terminar 5° en el Tour Checo y 4° en el Tour de Alsace, consiguió su primer podio en lo que va de la temporada.
“Quiero agradecer a todo el equipo su tremendo esfuerzo; siempre me mantuvieron bien posicionado en las subidas. También quiero agradecer especialmente a todo el personal por su apoyo. Ahora a descansar un poco y centrarme en las próximas carreras, donde buscaremos opciones de figurar”, añadió el boyacense.
El título de la carrera italiana quedó en poder del alemán Lennart Jasch (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies) tras ganar la última etapa y el tercer puesto fue para el italiano Nicolo Garibbo (JCL Team Ukyo).
Clasificación General Final
|1
|Lennart Jasch
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|12:57:54
|2
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:31
|3
|Nicolo Garibbo
|JCL Team Ukyo
|0:36
|4
|Dennis Lock
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|0:36
|5
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|0:36
|6
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek Future Racing
|0:36
|7
|Filippo Agostinacchio
|Biesse-Carrera Premac
|0:40
|8
|Fernando Tercero
|Team Polti VisitMalta
|0:41
|9
|Nahom Zeray
|JCL Team Ukyo
|0:41
|10
|Mattia Gaffuri
|ASD Swatt Club
|0:41
Mads Pedersen gana la etapa 15 de la Vuelta a España con Orluis Aular 2°; destaque de Santiago Buitrago y Egan Bernal en la fuga
En un final lleno de emociones, Mads Pedersen salió vencedor de la etapa 15 de la edición 80 de la Vuelta a España, luego de recorrer 167,8 kilómetros entre las localidades de A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos. El corredor del Lidl Trek fue el más rápido en la definición, mientras que el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), se tuvo que conformar con el 2° puesto.
Pedersen, el más rapido de la fuga, nunca se detuvo, acabando con la hegemonía del UAE y dándole la primera victoria a su equipo en la ronda española. Muy por detrás de él, Aular logró entrar segundo por delante del italiano Marco Frigo (Israel-Premier Tech).
Los mejores colombianos en la jornada fueron el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 4° y el zipaquireño Egan Bernal 6° (Ineos Grenadiers), quienes animaron la numerosa fuga del día. 23 segundos después ingresó Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en la posición 39°.
En cuanto al resto de los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) llegó en el pelotón de los favoritos en el puesto 85°, en cuanto que el cundinamarqués Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) se clasificó 130°, ambos a más de 13 minutos.
En lo referente a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera sin problemas. El escandinavo aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 48 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:38, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) perdió una casilla y ahora se ubica 12°.
La ronda ibérica tendrá esta lunes su segunda jornada de descanso, retornado el martes con la etapa 16, otra jornada montañosa de 167,9 kilómetros entre Poio y Mos. Castro de Herville, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto de segunda categoría (8,3 km al 5,2 %).
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 15 | A Veiga/Vegadeo – Monforte de Lemos (167,8 km)
|1
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|4:02:13
|2
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|4
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|m.t.
|5
|Edward Dunbar
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|7
|Louis Vervaeke
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:23
|10
|Alec Segaert
|Lotto
|0:23
|39
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:23
|85
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:31
|130
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|13:59
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|57:35:33
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:48
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:38
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:10
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|3:30
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:21
|7
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|4:53
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|5:46
|9
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|5:49
|10
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|6:33
|11
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|8:52
|12
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:48
|14
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|15:42
|19
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|28:52
|47
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:29:43
|62
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:44:53
César Martingil logra vencer a los sprinters en el inicio de la Vuelta a Venezuela 2025 con Nicolás Gómez 3°
En un final muy rápido, el portugués César Martingil (Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua) sorprendió a los sprinters y ganó holgadamente la primera etapa de la Vuelta a Venezuela 2025, luego de recorrer 128,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad fronteriza de San Cristóbal.
El corredor luso cruzó la línea de meta de primero unos segundos por delante de su compañero de equipo Leangel Linarez y del antioqueño Nicolas Gómez (GW Erco Shimano), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En los primeros giros del circuito el colombiano Cristian Vélez (GW Erco Shimano) se metió en la fuga del día y fue uno de los grandes animadores, ganando los puntos en los sprints intermedios para asegurarse el liderato de esta modalidad en la jornada inaugural.
La ronda venezolana continuará este lunes con la segunda etapa que llevará a los pedalistas de La Fría hasta Mérida a lo largo de 179,1 kilómetros, la primera batalla montañosa de esta nueva edición.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 1 | San Cristóbal – San Cristóbal (128,7 km)
|1
|César Martingil
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|3:15:06
|2
|Leangel Linarez
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|m.t.
|3
|Nicolás Gómez
|GW Erco Shimano
|m.t.
|4
|Luis Gómez
|Fina Arroz-Multimarcas Sport
|m.t.
Mauro Cuylits sale campeón del Tour de Estambul con Germán Darío Gómez en el puesto 12°
El Tour de Estambul 2025 quedó en manos de Mauro Cuylits (Lotto). El belga, de 20 años, que ganó una etapa en la carrera turca, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores del distrito de Fatih.
Al nuevo campeón, Cuylits, lo acompañaron en el podio los franceses del Team TotalEnergies: Baptiste Vadic y Emilien Jeannière, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) terminó en el puesto 12° a 16 segundos del ganador.
La última etapa la ganó el belga Steffen De Schuyteneer (Lotto), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la temporada luego de recorrer 94,3 kilómetros.
Tour de Estambul (2.1)
Resultados Etapa 3 | Fatih – Fatih (94,3 km)
|1
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto
|2:01:19
|2
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|m.t.
|3
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|4
|Radoslaw Fratczak
|Voster ATS Team
|m.t.
|5
|Gabriele Raccagni
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|6
|Léo Bouvier
|BIKE AID
|m.t.
|7
|Mads Andersen
|Airtox-Carl Ras
|m.t.
|8
|Hubert Grygowski
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|9
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|10
|Ramazan Yilmaz
|Konya Büyüksehir Belediye Spor
|m.t.
|25
|Germán Dario Gómez
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Mauro Cuylits
|Lotto
|8:19:19
|2
|Baptiste Vadic
|Team TotalEnergies
|0:01
|3
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|0:02
|4
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|0:04
|5
|Logan Currie
|Lotto
|0:06
|6
|Gianni Marchand
|Tarteletto-Isorex
|0:10
|7
|Rein Taaramäe
|KINAN Racing Team
|0:10
|8
|Charlie Meredith
|Team Polti VisitMalta
|0:13
|9
|Alexander Arnt Hansen
|Airtox-Carl Ras
|0:14
|10
|Francisco Muñoz
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|11
|Diego Sevilla
|Team Polti VisitMalta
|0:15
|12
|Germán Dario Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:16