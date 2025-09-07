Connect with us

Santiago Umba consigue su primer podio del año tras finalizar 2° en el Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025

Hace 21 mins

El boyacense Santiago Umba, en el podio de la etapa final del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025. (Foto © XDS Astana)
Mads Pedersen gana la etapa 15 de la Vuelta a España con Orluis Aular 2°; destaque de Santiago Buitrago y Egan Bernal en la fuga

Hace 51 mins

7 septiembre, 2025

El danés Mads Pedersen ganó la etapa 15 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)
César Martingil logra vencer a los sprinters en el inicio de la Vuelta a Venezuela 2025 con Nicolás Gómez 3°

Hace 2 horas

7 septiembre, 2025

El podio de la primera etapa de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)
Mauro Cuylits sale campeón del Tour de Estambul con Germán Darío Gómez en el puesto 12°

Hace 3 horas

7 septiembre, 2025

El belga Mauro Cuylits, gran campeón del Tour de Estambul 2025. (Foto © Lotto)
