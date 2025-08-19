Ruta
Santiago Buitrago confirmado por el Team Bahrain Victorious para la Vuelta a España 2025
El bogotano Santiago Buitrago integrará la nómina del Team Bahrain Victorious en la Vuelta a España 2025. El corredor capitalino será una de las bazas del equipo al lado del italiano Antonio Tiberi, quien participa por cuarta vez en la carrera.
“Me recuperé bien del Tour de Francia y de mis lesiones, así que estoy listo. El recorrido se adapta a los escaladores, y hay etapas que he marcado, como Andorra y puertos míticos como el Angliru y la Bola del Mundo. Ganar allí sería inolvidable”, dijo el corredor capitalino, en declaraciones recogidas por su equipo.
La nómina del equipo World Tour la completan el noruego Torstein Træen, el ruso Roman Ermakov, el australiano Jack Haig, el neerlandés Mathijs Paasschens y los italianos Damiano Caruso y Nicolò Buratti.
Por primera vez en sus 90 años de historia, La Vuelta arrancará en Italia. Tras sus anteriores salidas en Francia, Países Bajos y Bélgica, esta será la sexta vez que la ronda española se dispute en territorio extranjero.
De Turín a Madrid, las tres semanas entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre verán al pelotón recorrer 3.151 kilómetros a través de cuatro países (Italia, Francia, Andorra y España) y 21 etapas, con casi 55.000 metros de desnivel positivo y 10 finales en alto. El recorrido es especialmente apto para escaladores, con solo cuatro etapas llanas, una de las cuales termina en subida.
Rindiendo homenaje a la tradición, esta 80ª edición contará con puertos legendarios como Morredero, Cerler y Valdezcaray, así como con el regreso del Angliru, considerado uno de los puertos más duros del mundo, a mitad de carrera. El momento decisivo llegará el penúltimo día en la cima de la Bola del Mundo, que regresa a carrera ibérica por primera vez desde 2012.
Ruta
El Nu Colombia lleva lo mejor de su nómina a la Clásica del Carmen de Viboral en busca de otro título más
Los campeones de Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y Tour de Guadalupe, Camilo Ardila, estrenarán desde este martes los títulos obtenidos hace poco más de una semana en Bogotá y Pointe-à-Pitre, encabezando al equipo de ciclismo Nu Colombia, en la Clásica del Carmen de Viboral.
Contreras llevará de nuevo la batuta del poderoso escuadrón que lo llevó a levantar el tercer título de campeón de la ronda nacional y el segundo consecutivo con el conjunto morado. Al de Villapinzón lo acompañarán en la ronda antioqueña: Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Javier Jamaica, Juan Diego Alba, Cristian Rico y Óscar Quiroz, flamante campeó de la Vuelta a Nariño.
Por otro lado el flamante campeón del Tour de Guadalupe, Andrés Camilo Ardila, encabezará la segunda nómina que pondrán los dirigidos por Raúl Mesa en la línea de partida de la ronda carmelitana junto a: David Hoyos, Juan Pablo Ortega, Johan Rubio, Jhon Agudelo, Heberth Gutiérrez y Jhonatan Chaves quien terminó como rey de la montaña y ganador de etapa en la ronda caribeña.
La edición 2025 de la Clásica del Carmen de Viboral tendrá cuatro etapas iniciando este miércoles 20 de agosto con una contrarreloj individual y terminando el sábado 23 con un circuito urbano en el municipio del oriente antioqueño que da nombre a la prueba.
El equipo de ciclismo Nu Colombia abrirá en el Carmen de Viboral el segundo semestre de su temporada 2025 tras una brillante primera mitad que ha visto a los morados levantar los trofeos de campeón en: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Tour de Guadalupe y Vuelta a Colombia.
“Volvemos a competir tras ganar la Vuelta a Colombia con todas las ganas de seguir dándole triunfos al equipo. Siempre nuestro objetivo es ganar y eso lo hemos demostrado desde el año pasado cuando fuimos el mejor equipo del país. Llegamos al Carmen de Viboral con dos equipos de mucho talento con los que buscaremos darle una nueva victoria al Nu Colombia” manifestó Rodrigo Contreras, tricampeón de la Vuelta a Colombia.
*Con Información Prensa Nu Colombia
Ruta
Esteban Chaves, la cuota suramericana del EF Education-EasyPost para la Vuelta a España 2025
La escuadra estadounidense EF Education-Easypost confirmó la presencia de un suramericano en la próxima edición de la Vuelta a España 2025. Se trata del colombiano Esteban Chaves, que reaparecerá en la ronda española luego de tres años de ausencia.
La versátil nómina del equipo americano la completan el español Markel Beloki, el estadounidense Sean Quinn, el estonio Madis Mihkels, el irlandés Archie Ryan, el neerlandés Jardi Christiaan van der Leey los británicos Lukas Nerurkar y James Shaw.
Con el ‘Chavito’ van confirmados cuatros colombianos para la última grande de la temporada, además de Santiago Buitrago con el Bahrain – Victorious y Sergio Higuita y Harold Tejada con el XDS Astana Team.
La ronda española arrancará desde la capital de la región del Piamonte (Italia) y finalizará en la capital de España. Serán 21 etapas y 3.151 kilómetros los que se recorrerán en la 80 edición de La Vuelta a España.
En un recorrido que transcurrirá por Italia, Francia, Andorra y España. Con 2 contrarrelojes (por equipos e individual), 4 etapas de perfil llano (1 con final en alto), 3 onduladas con final en alto, 6 de media montaña y 5 de montaña con llegadas en las cumbres de Pal, Cerler, l’Angliru, La Farrapona y la Bola del Mundo.
Ruta
Así está el Ranking de la UCI antes de la Vuelta a España 2025; Egan Bernal el mejor colombiano
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar la Vuelta a Portugal y antes del inicio de la Vuelta a España 2025.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado sobradamente por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien sigue en lo más alto con 11.465 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el danés Mads Pedersen (4.775) y el neerlandés Mathieu van der Poel (4.261), mientras que Egan Bernal se situó como el mejor colombiano de la lista, en la casilla 84° con 978 puntos.
En cuanto al resto de los nacionales, Santiago Buitrago bajó un lugar y se ubicó en la posición 98° con 858 puntos. Al bogotano le siguen Einer Rubio en la casilla 103° y Harold Tejada se clasifica 148°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos