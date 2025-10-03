Ruta
Samara Bedoya y Víctor Ocampo, los ganadores del Critérium Medellín
El segundo y último día del Critérium Medellín se cumplió en un circuito de 1,5 kilómetros por los alrededores del edificio Inteligente de EPM. De nuevo la adrenalina y la velocidad fueron protagonistas en un formato pocas veces visto en la ciudad.
En la categoría élite damas, el título fue para el Team Sistecrédito con Samara Bedoya y su compañera de equipo, Érica Botero ocupó el 2° puesto. Sara Corrales terminó tercera.
Entre tanto, en los élite hombres el Team Medellín-EPM se quedó con los tres escalones del podio. Víctor Ocampo, luego de una fuga, llegó solitario a meta. Lo acompañaron sus compañeros de equipo Wilmar Paredes y Robigzon Oyola.
Fueron dos días de carrera y en los que participaron cerca de 400 deportistas en las diferentes categorías. La organización repartió más de 60 millones de pesos en premios.
*Con Información Prensa Critérium Medellín
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones se adelantaron y ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el Movistar Team con la contratación del belga Cian Uijtdebroeks, quien llega procedente del Team Visma | Lease a Bike.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El italiano Mattia Agostinacchio llega procedente del Club Ciclístico Trevigliese El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El español Juan Ayuso llega procedente del UAE Team Emirates – XRG El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El belga Cian Uijtdebroeks llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El francés Adrien Boichis llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El británico Owain Doull llega procedente del EF Education – EasyPost El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Ruta
El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia
El zipaquireño Egan Bernal y su paisano Brandon Rivera fueron confirmados por el Ineos Grenadiers para encarar el Giro dell’Emilia 2025, que se disputará este sábado 4 de octubre. La formación británica oficializó la nómina en sus redes sociales.
Los dos colombianos retoman la competencia con la escuadra británica después de participar con la selección colombiana en el Mundial de Ruanda, donde se retiraron en el transcurso de la prueba de ruta.
Además de los dos escarabajos, la nómina del equipo inglés la completan el neerlandés Thymen Arensman, el estadounidense Andrew August, el canadiense Michael Leonard, el español Carlos Rodríguez y el italiano Salvatore Puccio.
Con más de un siglo de historia, el Giro dell’Emilia ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones. El más reciente ganador es el esloveno Tadej Pogacar, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.
Ruta
Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato
La edición 23 de la Vuelta Femenina a Costa Rica, categoría 2.2 UCI, continúa con dominio colombiano. Milena Salcedo volvió ganar, esta vez en la segunda etapa, que se disputó entre la Escuela Indígena Rey Curré y la municipalidad de Corredores, en un trayecto de 128,2 kilómetros.
La experimentada pedalista bogotana, del equipo Pato Bike BMC Team, que mantuvo su racha ganadora, completó su tercera victoria a nivel internacional en la temporada, tras su triunfo conseguido en la Vuelta a Guatemala en agosto.
En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta siguió en manos de la colombiana Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team), quien es escoltada por su comptariota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar.
La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa montañosa de 118,4 kilómetros, que se disputará entre Palmar Norte y General Viejo. El domingo en Escazú conoceremos a la sucesora de la ecuatoriana Esther Galarza, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 2 | Curré – Corredores (128,2 km)
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:24:59
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernández
|Fast&Up Bike Cafe
|m.t.
|6
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|7
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|8
|Camila Valbuena
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|9
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|10
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|6:14:33
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernandez
|Fast&Up Bike Cafe
|+ 00
|6
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|7
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|8
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|9
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|10
|Nataliia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.