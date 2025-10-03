Connect with us

Ruta

Samara Bedoya y Víctor Ocampo, los ganadores del Critérium Medellín

Publicado

Hace 2 horas

el

La antioqueña Samara Bedoya, campeona del Critérium Medellín 2025. (Foto © Prensa Critérium Medellín)
Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 3 horas

el

3 octubre, 2025

Por

El belga Cian Uijtdebroeks, nuevo refuerzo del Movistar Team. (Foto © Giro d'Italia)
Ruta

El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell'Emilia

Publicado

Hace 5 horas

el

3 octubre, 2025

Por

Los zipaquireños Brandon Rivera y Egan Bernal participaron en el Giro de Italia 2025. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Ruta

Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato

Publicado

Hace 19 horas

el

2 octubre, 2025

Por

La bogotana Milena Salcedo ganó la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Costa Rica 2025. (Foto © Federación Costarricense de Ciclismo)
