Rotem Tene alcanza la cuarta victoria del Israel Premier Tech en la Vuelta a Portugal; Jesús David Peña sigue en el podio

La octava etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Rotem Tene (Israel Premier Tech Academy). El israelí, quien consiguió el cuarto triunfo para su equipo en la ronda lusa, fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 178,2 kilómetros entre Ferreira do Zêzere y Santarém.

El corredor de 24 años, superó en el final al argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé) y al portugués Francisco Campos (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) entró en la casilla 39°, seguido de Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 40°, un poco más rezagados llegaron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 69°, Alejandro Callejas (Petrolike) 71° y Santiago Mesa (Efapel Cycling) 73°, los tres a más de 3 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se mantuvo en el tercer puesto a 1:20 del líder.

La carrera lusa continuará el sábado con la novena etapa, una jornada decisiva de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y Montejunto, que incluye un puerto de montaña categorizado y un final en ascenso de 5 km al 8,3 %.

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 8 | Ferreira do Zêzere – Santarém (178,2 km)

1 Rotem Tene Israel Premier Tech Academy 4:01:03 2 Nicolás Tivani Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 3 Francisco Campos AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense 0:02 4 Diogo Gonçalves Feirense – Beeceler 0:02 5 João Medeiros Credibom – LA Alumínios – Marcos Car 0:02 6 Adam Lewis Team Skyline 0:04 7 Rubén Fernández Anicolor – Tien21 Cycling Team 0:04 8 César Martingil Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua 0:04 9 Unai Esparza Illes Balears Arabay Cycling 0:04 10 Gaspar Goncalves Gi Group Holding – Simoldes – UDO 0:04

39 Jesús David Peña APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense 2:22 40 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO ,, 69 César David Guavita GI Group Holding – Simoldes – UDO 3:36 71 Alejandro Callejas Petrolike 3:53 73 Santiago Mesa Efapel Cycling ,,



Artem Nych, sólido líder de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Anicolor / Tien 21)

Clasificación General Individual

1 Artem Nych Anicolor / Tien 21 34:11:21 2 Alexis Guerin Anicolor / Tien 21 0:46 3 Jesús David Peña APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense 1:20 4 Byron Munton FEIRENSE – BEECELER 1:21 5 Tiago Antunes Efapel Cycling 2:44 6 Pedro Silva Anicolor / Tien 21 3:33 7 Edgar David Cadena Petrolike 3:40 8 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 4:10 9 Lucas Lopes Rádio Popular – Paredes – Boavista 4:14 10 Emanuel Duarte Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 4:25