Ruta

Rotem Tene alcanza la cuarta victoria del Israel Premier Tech en la Vuelta a Portugal; Jesús David Peña sigue en el podio

Publicado

Hace 3 horas

el

El israelí Rotem Tene ganó la octava etapa de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Podium Events / Matias Novo)
Ruta

Czech Tour: el belga Junior Lecerf sale vencedor en el duelo de escaladores con Santiago Umba 4° en la general

Publicado

Hace 5 horas

el

15 agosto, 2025

Por

El belga Junior Lecerf ganó la segunda etapa del Czech Tour 2025. (Foto © Czech Tour Cycling)
Ruta

Paula Blasi gana el prólogo del Tour de Romandía Femenino 2025; Paula Patiño se clasifica 28°

Publicado

Hace 7 horas

el

15 agosto, 2025

Por

La española Paula Blasi ganó el prólogo del Tour de Romandía Femenino 2025. (Foto UAE Team ADQ © Getty Sport)
Ruta

Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; un trámite burocrático aplaza su debut

Publicado

Hace 8 horas

el

15 agosto, 2025

Por

Kevin Castillo, formado en las huestes del Team Sistecrédito. (Foto © Movistar Team)
