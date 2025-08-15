Ruta
Rotem Tene alcanza la cuarta victoria del Israel Premier Tech en la Vuelta a Portugal; Jesús David Peña sigue en el podio
La octava etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Rotem Tene (Israel Premier Tech Academy). El israelí, quien consiguió el cuarto triunfo para su equipo en la ronda lusa, fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 178,2 kilómetros entre Ferreira do Zêzere y Santarém.
El corredor de 24 años, superó en el final al argentino Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé) y al portugués Francisco Campos (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) entró en la casilla 39°, seguido de Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 40°, un poco más rezagados llegaron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 69°, Alejandro Callejas (Petrolike) 71° y Santiago Mesa (Efapel Cycling) 73°, los tres a más de 3 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se mantuvo en el tercer puesto a 1:20 del líder.
La carrera lusa continuará el sábado con la novena etapa, una jornada decisiva de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y Montejunto, que incluye un puerto de montaña categorizado y un final en ascenso de 5 km al 8,3 %.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 8 | Ferreira do Zêzere – Santarém (178,2 km)
|1
|Rotem Tene
|Israel Premier Tech Academy
|4:01:03
|2
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|3
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:02
|4
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|0:02
|5
|João Medeiros
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:02
|6
|Adam Lewis
|Team Skyline
|0:04
|7
|Rubén Fernández
|Anicolor – Tien21 Cycling Team
|0:04
|8
|César Martingil
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|0:04
|9
|Unai Esparza
|Illes Balears Arabay Cycling
|0:04
|10
|Gaspar Goncalves
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:04
|39
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|2:22
|40
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|,,
|69
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|3:36
|71
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|3:53
|73
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Artem Nych
|Anicolor / Tien 21
|34:11:21
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Tien 21
|0:46
|3
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|1:20
|4
|Byron Munton
|FEIRENSE – BEECELER
|1:21
|5
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|2:44
|6
|Pedro Silva
|Anicolor / Tien 21
|3:33
|7
|Edgar David Cadena
|Petrolike
|3:40
|8
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:10
|9
|Lucas Lopes
|Rádio Popular – Paredes – Boavista
|4:14
|10
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|4:25
|35
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|34:07
|46
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:02:24
|80
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|1:50:53
Czech Tour: el belga Junior Lecerf sale vencedor en el duelo de escaladores con Santiago Umba 4° en la general
En un final picando hacía arriba, Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) salió vencedor este viernes de la segunda etapa del Czech Tour 2025, disputada entre las localidades checas de Pardubice y Dlouhé Stráně sobre una distancia de 171,8 kilómetros.
El joven corredor belga le ganó el duelo de escaladores al italiano Alessandro Fancellu (Team UKYO) y a su compatriota Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, los tres con el mismo tiempo.
El boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team), quien estuvo muy activo en la subida final, cerró el top 10, ingresando a la meta en un grupo perseguidor a 22 segundos de los tres punteros.
En lo que concierne a la clasificación general, el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) pasó al comando, desbancando a su compañero de equipo, el estadounidense Luke Lamperti, mientras que el colombiano Santiago Umba (XDS Astana Development Team) escaló hasta el 4° puesto.
El Tour de la República Checa continuará este sábado con la tercera etapa de las cuatro pactadas, una jornada ideal para los velocistas con 148,4 kilómetros de recorrido, que se cumplirá entre Prostějov y Ostrava, en un final totalmente llano.
Czech Tour (2.1)
Resultados Etapa 2 | Pardubice – Dlouhé Stráně (172,8 km)
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|4:16:33
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|m.t.
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:03
|4
|Giacomo Ballabio
|Hrinkow Advarics
|0:22
|5
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:22
|6
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:22
|7
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:22
|8
|Nahom Zeray
|JCL Team Ukyo
|0:22
|9
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:22
|10
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|8:09:22
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|0:04
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:09
|4
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:32
|5
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:32
|6
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:32
|7
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|8
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:32
|9
|José Félix Parra
|Equipo Kern Pharma
|0:38
|10
|JorgeGutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:43
Paula Blasi gana el prólogo del Tour de Romandía Femenino 2025; Paula Patiño se clasifica 28°
Este viernes arrancó en territorio suizo el Tour de Romandía Femenino 2025, que dio inicio con un prólogo de 4,4 kilómetros, partiendo desde Huémoz hasta llegar a la población de Villars-sur-Ollon, en el que la española Paula Blasi fue la más rápida.
La pedalista del UAE Team ADQ firmó el triunfo con un tiempo de 11:17″ superando por 17 segundos a la novia de Tadej Pogacar, la eslovena Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team) y por 19 segundos a la francesa Juliette Labous (FDJ-SUEZ), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a las colombianas, Paula Patiño (Movistar Team) ocupó el puesto 28° a 1:03, mientras que Juliana Londoño fue desclasificada al igual que sus compañeras del Team Picnic PostNL, se desconocen las razones. Al final, solo 63 ciclistas tomaron la partida para la jornada al cronómetro.
La carrera suiza para mujeres continuará este sábado con la segunda jornada, una fracción montañosa de 123,2 kilómetros entre Conthey y La Tzoumaz, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto de 12,8 km al 8,1 %.
Tour de Romandie Féminin (2.WWT)
Resultados Prólogo | Huémoz – Villars-sur-Ollon (4,4 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|11:17
|2
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|0:17
|3
|Juliette Labous
|FDJ-SUEZ
|0:19
|4
|Yara Kastelijn
|Fenix-Deceuninck
|0:25
|5
|Erica Magnaldi
|UAE Team ADQ
|0:28
|6
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|0:30
|7
|Mareille Meijering
|Movistar Team
|0:30
|8
|Alena Ivanchenko
|UAE Team ADQ
|0:30
|9
|Elise Chabbey
|FDJ-SUEZ
|0:32
|10
|Mikayla Harvey
|Team SD Worx-Protime
|0:32
|28
|Paula Patiño
|Movistar Team
|1:03
Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; un trámite burocrático aplaza su debut
El ciclista colombiano, Kevin David Castillo, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integró oficialmente al Movistar Team, en calidad de stagiaire (Aprendiz). El risaraldense de 23 años reforzará temporalmente las filas del conjunto español durante la parte final de la temporada 2025.
La llegada joven escarabajo responde al interés de la escuadra telefónica por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional.
El nacido en el municipio de Marsella, Risaralda, ya conoció a sus nuevos compañeros tras unirse, el pasado mes de diciembre, a la concentración de pretemporada del Movistar en Valencia. Recientemente, Castillo corrió en la Vuelta a Colombia, finalizando tercero en las etapas 7 y 8. Cerrando su participación en el puesto 13° de la clasificación general.
“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad”, dijo Castillo, en declaraciones recogidas por su equipo.
El corredor se integró, a partir de hoy, en el bloque dirigido por Eusebio Unzué, pero un trámite burocrático de última hora aplazó el debut del colombiano que se aprestaba a correr el Circuito Franco Belga. Su fichaje como stagiaire permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour.
Con esta incorporación, Movistar Team reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, especialmente en Latinoamérica, una región históricamente vinculada al ADN del equipo. Castillo se une así a la tradición de ciclistas colombianos que han dejado huella en la estructura azul, con la ilusión de dar sus primeros pasos en el ciclismo profesional al más alto nivel y donde se encontrará con sus compatriotas: Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria y Nairo Quintana.
*Con Información Prensa Movistar Team