Rodrigo Contreras suma su tercer título en la Vuelta a Boyacá y Óscar Fernández gana el circuito final en Duitama

¡Otra victoria más! El pedalista cundinamarqués Rodrigo Contreras superó sin complicaciones el circuito final en Duitama para consagrarse campeón de la ronda boyacense por tercera vez y sumar otro título en la temporada ciclística nacional.

Los puestos de honor del giro boyacense los completaron el tutense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia), quienes concluyeron 2° y 3°, respectivamente.



Diego Camargo, Rodrigo Contreras y Javier Jamaica, en el podio de la Vuelta a Boyaca 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Contreras, que sigue ganando en el calendario nacional, sumó quinto título del año, tras el conseguido en la Clasica de Rionegro, Clásica de Anapoima, Vuelta a Colombia y Clásica El Carmen de Viboral.

La jornada final, el circuito en Duitama fue ganado por el pedalista boyacense Óscar Fernández (Team Medellín-EPM).

En la rama femenina, Laura Daniela Rojas (Team Boyacá es para Vivirla) se consagró campeona, mientras que entre los juveniles, el ganador fue Duván Yesid Urián (Team Boyacá es para Vivirla).

Vuelta a Boyaca 2025

Resultados Etapa 5 | Circuito Duitama

1 Óscar Fernández Team Medellín-EPM 2:17:58″ 2 Alejandro Osorio Orgullo Paisa 0:07 3 Juan Pablo Restrepo EBSA 0:07 4 Jefferson Ruiz GW Erco Shimano 0:07 5 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia 0:12



Podio final de la Vuelta a Boyaca 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Final