Rodrigo Contreras se defiende como un león y sale campeón de la Vuelta a Colombia; Edgar Pinzón gana en Bogotá

Tras una fantástica batalla ciclística con tinte dramático finalizó este domingo en la capital de la República la Vuelta a Colombia 2025. El cundinamarqués Rodrigo Contreras (Nu Colombia) defendió como un león el liderato y reavlaidó su título de campeón de la carrera del calendario UCI.

Contreras, que se puso líder en la tercera fracción con final en Toquilla, supo responder a los múltiples ataques de su máximo rival, Diego Camargo, para defender su primera posición con gallardía.

El podio final de la ronda colombiana en sus 75 años lo completaron los boyacenses Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Yeison Reyes (Orgullo Paisa), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Diego Camargo, Rodrigo Contreras y Yeison Reyes, en el podio de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Andreson Bonilla © RMC)

La jornada final comenzó muy movida con varios ataques desde los primeros kilómetros. En la subida al Alto de Sisga, un premio de montaña de cuarta categoría, coronó primero el santandereano Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC).

Luego siguió un show de Diego Camargo (Team Medellín-EPM), quien atacó en la subida a Patios, a su rueda se le pegaron Edgar Andrés Pinzón (GW Erco Shimano) y Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki), sin embargo, después del descenso, en la entrada a la carrera séptima, el líder Rodrigo Contreras (Nu Colombia) logró conectar para controlar el ataque de su máximo rival, que estuvo muy activo en la subida final.

Con los dos ‘Gallos de la General’ al comando, transcurrieron los tres últimos kilómetros. Ya en la recta final Contreras intentó sorprender a sus tres rivales, sin embargo, Edgar Andrés Pinzón estuvo intratable y consiguió la primera victoria del GW Erco Shimano en el giro patrio.



Edgar Andrés Pinzón ganó la última etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 10 | Sopó – Bogotá (139 km)

1 Edgar Andrés Pinzón GW Erco Shimano 3:11:48 2 Yesid Albeiro Pira Hino-One-La red-Suzuki ,, 3 Rodrigo Contreras Nu Colombia ,, 4 Diego Andrés Camargo Team Medellín – EPM 0:03 5 Jhonatan Restrepo Orgullo Paisa 0:32 6 Javier Jamaica Nu Colombia 0:33 7 Juan Diego Alba Nu Colombia 0:46 8 Daniel Carvajal Chia de la Luna – Strongman ,, 9 José Misael Urián Team Sistecredito ,, 10 Alexander Gil Canel’s – Java ,,



Rodrigo Contreras, en el podio como campeón de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto © RMC)

Clasificación General Individual