Rodrigo Contreras, el mejor en el ejercicio al cronómetro de la Vuelta a Boyacá para ponerse líder

En una exigente jornada al cronómetro, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 12 kilómetros entre Socotá y el Alto de Socha. El pedalista boyacense paró los cronómetros en 26 minutos y 7 segundos.

El cundinamarqués firmó el triunfo a una velocidad media de 28,30 km /h, superando a Diego Camargo (Team Medellín-EPM) por 5” segundos y por más de un minuto a su compañero de equipo Camilo Ardila, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.



Rodrigo Contreras, en acción, en la crono individual de la Vuelta a Boyacá 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió cambios importantes en los primeros puestos. Juan Diego Alba (NU Colombia) no consiguió defender la camisa amarilla, cediéndole el liderato de la ronda boyacense a Rodrigo Contreras.

En la rama femenina, Laura Daniela Rojas (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Duván Yesid Urián (Team Boyacá es para Vivirla), ambos son líderes en sus respectivas categorías.

La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada ondulada de 90 kilómetros con salida en Pesca y llegada al municipio de Aquitania. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.



Rodrigo Contreras, ganador de la contrarreloj individual de la Vuelta a Boyacá 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta a Boyacá 2025

Resultados Etapa 3 – CRI | Socotá – Alto de Socha (12 km)

1 Rodrigo Contreras Nu Colombia 26:07 2 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:05 3 Camilo Ardila Nu Colombia 1:53 4 Edgar Pinzón GW Erco Shimano 2:00 5 Javier Jamaica Nu Colombia 2:09 6 Óscar Fernández Team Medellín-EPM 2:11 7 Juan Diego Alba Nu Colombia 2:29 8 Freddy Toc ECA Electricidad Ciclismo 2:37 9 Emerson Gordillo GW Erco Shimano 2:37 10 Jhonatan Chaves Nu Colombia 2:41



Rodrigo Contreras, nuevo líder de la Vuelta a Boyacá 2025. (Foto © RMC)

Clasificación General Individual