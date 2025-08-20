Rodrigo Contreras confirma su rol de favorito y se queda con la contrarreloj inaugural de la Clásica El Carmen de Viboral

Confirmando su rol de favorito, Rodrigo Contreras (Nu Colombia) se impuso por escasos segundos en la primera etapa de la Clásica del Carmen de Viboral 2025, una contrarreloj individual de 18,3 kilómetros, disputada en el oriente antioqueño.

El jefe de filas del equipo morado firmó el triunfo con un tiempo de 23:01” a una velocidad media de 21,87 km / h. A Contreras lo escoltaron Walter Vargas (Team Medellín-EPM) a 8 segundos y Jeisson Casalla (Avinal-Alcaldía EL Carmen de Viboral) a 48” segundos.



Rodrigo Contreras, ganador de la crono inicial de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La ‘Grande de Antioquia’ continuará este jueves con la disputa de la primera etapa en línea, un circuito que pasará por El Santuario, Las Brisas y Betania. Al sucesor de Robinson López, campeón del año pasado, lo conoceremos el sábado.

El recorrido de la competencia, divididos en cuatro fracciones, pasará por nueve municipios del Valle de San Nicolás y la zona de embalses, en un recorrido total de más de 222 kilómetros entre contrarreloj, circuitos y la exigente etapa reina.



Rodrigo Contreras, primer líder de la Clásica El Carmen de Viboral 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásica El Carmen de Viboral 2025

Resultados Contrarreloj individual en El Carmen de Viboral (18,3 km)