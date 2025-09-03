Róbigzon Oyola terminó 3° en el Tour de Florissant y dos colombianos más en el top 10

El pedalista tolimense Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) alcanzó su primer podio del año en el Tour de Florissant 2025 tras terminar tercero en la carrera estadounidense, perteneciente al Bommarito Audi West County Gateway Cup.

El oriundo del municipio Villahermosa, cumplió una destacada actuación, al llegar al sprint final con cinco corredores y concluir 3°. El título de la novel competencia quedó en manos del norteamericano Lucas Bourgoyne (Team Cadence Cyclery PB Encore Wire), quien superó en el embalaje al serbio Dusan Kalaba (The Parks Law Firm All-Stars), que se tuvo que conformar con el 2° lugar.

Un grupo de perseguidores definió los restantes puestos del top 10. El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) entró en el 7° puesto y en la 10° posición se clasificó el vallecaucano Bryan Gómez (Kingdom Elite Racing).

La escuadra continental colombiana tendrá tres carreras más en su gira por Estados Unidos en el Tour de Frederick (4 de septiembre), la Maryland Cycling Classic (6 de septiembre) y por último en el Bucks Country Classic (7 de septiembre).

Resultados Tour de Florissant