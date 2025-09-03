Ruta
Róbigzon Oyola terminó 3° en el Tour de Florissant y dos colombianos más en el top 10
El pedalista tolimense Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) alcanzó su primer podio del año en el Tour de Florissant 2025 tras terminar tercero en la carrera estadounidense, perteneciente al Bommarito Audi West County Gateway Cup.
El oriundo del municipio Villahermosa, cumplió una destacada actuación, al llegar al sprint final con cinco corredores y concluir 3°. El título de la novel competencia quedó en manos del norteamericano Lucas Bourgoyne (Team Cadence Cyclery PB Encore Wire), quien superó en el embalaje al serbio Dusan Kalaba (The Parks Law Firm All-Stars), que se tuvo que conformar con el 2° lugar.
Un grupo de perseguidores definió los restantes puestos del top 10. El antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) entró en el 7° puesto y en la 10° posición se clasificó el vallecaucano Bryan Gómez (Kingdom Elite Racing).
La escuadra continental colombiana tendrá tres carreras más en su gira por Estados Unidos en el Tour de Frederick (4 de septiembre), la Maryland Cycling Classic (6 de septiembre) y por último en el Bucks Country Classic (7 de septiembre).
Resultados Tour de Florissant
|1
|Lucas Bourgoyne
|Team Cadence Cyclery PB Encore Wire
|1:15:53
|2
|Dusan Kalaba
|The Parks Law Firm All-Stars
|m.t.
|3
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|4
|Owen Gillot
|Chaney Windows and Doors Pastaria
|m.t.
|5
|Alec Cowan
|L39ION of Los Ángeles
|m.t.
|6
|Cory Williams
|Golden State Blazers
|0:05
|7
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|0:05
|8
|Maurice Ballerstedt
|Independiente
|0:05
|9
|Evan McQuirk
|United Cycling
|0:05
|10
|Bryan Gómez
|Kingdom Elite Racing
|0:06
Vuelta a Venezuela y Clásica de Siachoque, los próximos objetivos del GW Erco Shimano
El mánager general Luis Alfonso Cely y el entrenador Cristian Carmona han definido las nóminas del equipo que participarán en la Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre) y la Clásica de Siachoque, Boyacá (4 al 7 de septiembre).
Para el reto internacional, la escuadra continental ya viajó a territorio venezolano, donde la nómina estará encabezada por Juan Carlos López, Nicolás Gómez, Cristian Vélez (campeón de los sprints en la Vuelta a Colombia), Jonathan Cañaveral, Freddy Ávila y Camilo Gómez, un equipo bastante competitivo donde se espera figurar en todos los terrenos.
Por su parte, para la tradicional Clásica de Siachoque, el Team GW Erco Shimano contará con la siguiente formación: Róbinson López, Andrés Pinzón, Jefferson Ruiz, Brandon Rojas, Santiago Garzón, Daniel Arroyave, Emerson Gordillo y Santiago Oyola.
“Las expectativas son muy altas, he podido entrenar fuerte. Espero ganar en Siachoque, es mi tierra, el año pasado estuve en la disputa de la general y este año quiero disputar alguna etapa. Tenemos un equipo fuerte, mis compañeros están en muy buena forma”, dijo Jefferson Ruiz.
Posterior a estas competencias, el equipo estará afrontando la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN.
Recorrido Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre)
Etapa 1: Circuito San Cristóbal – 128,7 kilómetros
Etapa 2: La Fría – Mérida – 179,1 kilómetros
Etapa 3: Lagunillas – Santa Elena de Arenales – 141 kilómetros
Etapa 4: Circuito Valera – 126 kilómetros
Etapa 5: Carora – Araure – 211,4 kilómetros
Etapa 6A: CRI Araure 8,5 kilómetros – Etapa 6B: Araure – San Felipe 148,5 kilómetros
Etapa 7: Maracay – Cagua – 106,2 kilómetros
Etapa 8: Circuito Miranda – 120 kilómetros
Recorrido Clásica de Siachoque (4 al 7 de septiembre)
Etapa 1: Prólogo Siachoque Alto de Juruvita 8,5 kilómetros
Etapa 2: Oicatá – Oicatá – 165 kilómetros
Etapa 3: Motavita – Cucaita – 173 kilómetros
Etapa 4: Circuito Tunja – Siachoque – 152 kilómetros
*Con Información Prensa GW Erco Shimano
Vuelta a España 2025: así se sitúan los colombianos en la general tras la primera jornada de la segunda semana
La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su décima etapa, la primera de la segunda semana, que contó de 175,3 kilómetros y se disputó entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.
Transcurrida la jornada diez de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo como el mejor colombiano en en la casilla 11° de la general, que de nuevo es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de diez días de competencia.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|11
|11
|–
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|21
|25
|▲4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:07
|25
|21
|▼4
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|15:00
|43
|48
|▲5
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|36:54
|73
|59
|▼14
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|54:25
|76
|72
|▼4
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|55:34
|93
|99
|▲6
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|1:05:52
Miguel Ángel Rubiano termina 5° en la tercera etapa del Tour de Bulgaria 2025
Gran actuación del bogotano Miguel Ángel Rubiano en el Tour de Bulgaria 2025. El corredor capitalino de 40 años, del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, terminó 5° en la tercera etapa en línea de 118,5 kilómetros, que se disputó entre las ciudades de Kazanlak y Troyan.
La victoria quedó en manos del griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping), quien fue el más rápido en el embalaje por delante del búlgaro Martín Papanov (Team CYTO Trigon) y del italiano Lorenzo Magli (Gallina Ecotek Lucchini).
En la nueva general individual, el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) recuperó el liderato, que estaba en manos de su compañero de equipo, el serbio Mihajlo Stolic, mientras que el escarabajo Miguel Ángel Rubiano escaló varias posiciones y se situó en la casilla 24° a 38 segundos del nuevo líder.
La carrera búlgara continuará este miércoles con otra etapa ondulada de 194,5 kilómetros entre la ciudades de Troyan y Sliven, en un final picando ligeramente hacía arriba.
Tour of Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 3 | Kazanlak – Troyan (118,5 km)
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|2:51:22
|2
|Martín Papanov
|Team CYTO Trigon
|m.t.
|3
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|4
|Filippo Tagliani
|Monzon-Incolor-Gub
|m.t.
|5
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|m.t.
|6
|Andrea De Totto
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|7
|Pawel Szostka
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|m.t.
|8
|Piergiorgio Cozzani
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|9
|Lachlan McNabb
|Martigues SC-Payden&Rygel
|m.t.
|10
|Michael Belleri
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|8:33:39
|2
|Dominik Röber
|Benotti Berthold
|0:19
|3
|Julián Borresch
|REMBE | rad-net
|,,
|4
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|0:23
|5
|Martín Papanov
|Team CYTO TRIGON
|,,
|6
|Andrea De Totto
|Gragnano Sporting Club
|0:26
|7
|Patrick Reißig
|Benotti Berthold
|,,
|8
|Tommaso Rigatti
|Gragnano Sporting Club
|0:28
|9
|Gergő Grósz
|Epronex – Hungary Cycling Team
|0:29
|10
|Igor Grósz
|Monogo Lubelskie Perła Polski
|0:30
|24
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|0:38