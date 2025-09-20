Remco Evenepoel y Tadej Pogacar los favoritos a ganar la crono en Kigali; Walter Vargas la representación colombiana

Este domingo arranca el Campeonato Mundial de Ruta, que por primera vez se celebra en África. La ciudad de Kigali, la capital de Ruanda, recibirá a los mejores del pelotón internacional en un escenario inédito, con el belga Remco Evenepoel y el esloveno Tadej Pogacar como grandes favoritos a ganar la contrarreloj individual de 40,6 kilómetros.

La presencia latinoamericana estará a cargo del colombiano Walter Vargas y del mexicano Isaac del Toro, una de las revelaciones de la temporada 2025.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta un resumen detallado con los resultados de los mejores contrarrelojeros.

Bélgica – Remco Evenepoel

12° Tour de Francia (10,9 km)

1° Tour de Francia (33 km)

1° Critérium du Dauphiné (17,4 km)

1° Tour de Romandía (17,1 km)

1° Campeonato Bélgica (40,5 km)

Eslovenia – Tadej Pogacar

1° Tour de Francia (10,9 km)

2° Tour de Francia (33 km)

4° Critérium du Dauphiné (17,4 km)

3° UAE Tour (12,2 km)

Colombia – Walter Vargas

2° Clásica El Carmen de Viboral (18,3 km)

1° Campeonato Panamericano (39,3 km)

1° Clásica de Rionegro (10,8 km)

2° Campeonato Colombia (42,2 km)

Alemania – Miguel Heidemann

2° Campeonato de Alemania (22,5 km)

2° Olympia’s Tour (10,9 km)

Australia – Jay Vine

2° Vuelta a España (12,2 km)

6° Giro de Italia (28,6 km)

3° Giro de Italia (13,7 km)

4° Tour de Romandía (17,1 km)

4° UAE Tour (12,2 km)

Francia – Bruno Armirail

4° Vuelta a España (12,2 km)

19° Tour de Francia (10,9 km)

4° Tour de Francia (33 km)

1° Campeonato Francia (26,5 km)

11° Critérium du Dauphiné (17,4 km)

9° Itzulia (16,5 km)

11° UAE Tour (12,2 km)

Francia – Paul Seixas

1° Tour de l’Avenir (10,3 km)

3° Campeonato Francia (26,5)

11° Critérium du Dauphiné (17,4 km)

31° UAE Tour (12,2 km)

Australia – Luke Plapp

5° Tour de Francia (10,9 km)

9° Tour de Francia (33 km)

7° Giro de Italia (28,6 km)

182° Giro de Italia (13,7 km)

15° Tour de Romandía (17,1 km)

1° Campeonato Australia (38,4)

Suiza – Stefan Kung

6° Vuelta a España (12,2 km)

6° Tour de Polonia (12,5 km)

89° Tour de Suiza (10 km)

10° Tour de Romandía (17,1 km)

30° Vuelta a Algarve (19,6)

México – Isaac Del Toro

36° Giro de Italia (28,6 km)

12° Giro de Italia (13,7 km)

15° Itzulia (16,5 km)

9° Tirreno-Adriatico (11,5)

España – Iván Romeo

81° Tour de Francia (10,9 km)

7° Tour de Francia (33 km)

4° Campeonato Nacional de España (14 km)

15° Critérium du Dauphiné (17,4 km)

12° Tour de Suiza (10 km)

7° UAE Tour (12,2 km)

Italia – Mattia Cattaneo

43° Tour de Francia (33 km)

4° Giro de Italia (28,6 km)

16° Giro de Italia (13,7 km)

7° Tirreno-Adriatico (11,5)

18° Vuelta a Algarve (19,6)

España – Raúl García Pierna

12° Vuelta a España (12,2 km)

123° Tour de Francia (10,9 km)

17° Tour de Francia (33 km)

3° Campeonato de España (14 km)

1° La Route d’Occitanie (10,5)

6° Tour de Romandía (17,1 km)

Países Bajos – Thymen Arensman

29° Tour de Francia (10,9 km)

32° Tour de Francia (33 km)

21° Giro de Italia (28,6 km)

15° Giro de Italia (13,7 km)

16° Vuelta a Algarve (19,6)

Italia – Matteo Sobrero

64° Vuelta a España (12,2 km)

3° Tour de Polonia (12,5)

4° Campeonato de Italia (28 km)

63° Tour de Suiza (10 km)

Noruega – Andreas Leknessund

99° Tour de Francia (10,9 km)

56° Tour de Francia (33 km)

2° Campeonato Nacional de Noruega (26 km)

29° Critérium du Dauphiné (17,4 km)

Estados Unidos – Will Barta

54° Tour de Francia (10,9 km)

98° Tour de Francia (33 km)

8° Tour de Suiza (10 km)

46° UAE Tour (12,2 km)

Bélgica – Ilan van Wilder

62° Tour de Francia (10,9 km)

173° Tour de Francia (33 km)

10° Tour de Suiza (10 km)

9° Vuelta a Algarve (19,6)

Suiza – Mauro Schmid

166° Tour de Francia (10,9 km)

20° Tour de Francia (33 km)

56° Tour de Suiza (10 km)

13° Itzulia (16,5 km)

Irlanda – Ryan Mullen

73° UAE Tour (12,2 km)

Irlanda – Darren Rafferty

63° Tour de Polonia (12,5 km)

155° Giro de Italia (28,6 km)

180° Giro de Italia (13,7 km)

48° Tour de Romandía (17,1 km)