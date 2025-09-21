Remco Evenepoel tricampeón mundial de la crono con Isaac del Toro 5° y Walter Vargas 14°

¡Espectacular! El pedalista belga Remco Evenepoel revalidó su título de campeón mundial de contrarreloj tras imponerse en el circuito de 40,6 kilómetros que se llevó a cabo en la ciudad de Kigali, en Ruanda.

De los 56 ciclistas participantes, el corredor europeo firmó el triunfo con un tiempo de 49:06” a una velocidad media de 48,94 km / h., superando al australiano Jay Vine, por 1:14, y a su compatriota Ilan Van Wilder por 2:36”, quienes se quedaron con el 2° y el 3° puesto, respectivamente.



Los belgas Remco Evenepoel e Ilan Van Wilder, en el podio de la contrarreloj. (Foto © UCI Cycling)

La cuarta y quinta plaza la ocuparon el esloveno Tadej Pogacar a 2:37” y el mexicano Isaac del Toro a 2:40”, mientras que el seis veces campeón panamericano de la CRI, el colombiano Walter Vargas, terminó en la casilla 14° a 4:04” del nuevo tricampeón del mundo.

El corredor antioqueño, que mejoró la actuación del mundial pasado donde terminó en la casilla 18°, sufrió un pinchazo que lo privó de terminar en el top 10.



El antioqueño Walter Vargas finalizó en el Top 15. (Foto © FCC)

Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Masculina)

Kigali – Kigali (40,6 km)