Ranking UCI: Tadej Pogacar sigue primero y dobla en puntos a Jonas Vingegaard con Isaac del Toro 4°
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta que se llevó a cabo en Kigali, Ruanda.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.235 puntos.
El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por los daneses Jonas Vingegaard (5.944) y Mads Pedersen (5.164), mientras que el mexicano Isaac del Toro siguió como el mejor latinoamericano de la lista, en el 4° puesto 51° con 4.504 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió al puesto 49° con 1.402 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 68° y Harold Tejada en la posición 106°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 18.844 puntos, por delante de Dinamarca 2° (16.594), Italia 3° (15.307), Eslovenia 4° (14.785) y Gran Bretaña 5° (14.117). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.411 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 20 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Milena Salcedo suma su segunda victoria en la Vuelta Femenina a Costa Rica y afianza su liderato
La edición 23 de la Vuelta Femenina a Costa Rica, categoría 2.2 UCI, continúa con dominio colombiano. Milena Salcedo volvió ganar, esta vez en la segunda etapa, que se disputó entre la Escuela Indígena Rey Curré y la municipalidad de Corredores, en un trayecto de 128,2 kilómetros.
La experimentada pedalista bogotana, del equipo Pato Bike BMC Team, que mantuvo su racha ganadora, completó su tercera victoria a nivel internacional en la temporada, tras su triunfo conseguido en la Vuelta a Guatemala en agosto.
En cuanto a la clasificación general, el liderato de la vuelta siguió en manos de la colombiana Milena Salcedo (Pato Bike BMC Team), quien es escoltada por su comptariota y compañera de equipo Karen Lorena Villamizar.
La ronda costarricense para mujeres continuará este viernes con la tercera jornada, una etapa montañosa de 118,4 kilómetros, que se disputará entre Palmar Norte y General Viejo. El domingo en Escazú conoceremos a la sucesora de la ecuatoriana Esther Galarza, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 2 | Curré – Corredores (128,2 km)
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:24:59
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernández
|Fast&Up Bike Cafe
|m.t.
|6
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|7
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|8
|Camila Valbuena
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|9
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|10
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|6:14:33
|2
|Karen Lorena Villamizar
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Michela Molina
|Manzate la Selva No-Varix
|m.t.
|4
|Marcela Peñafiel
|Movistar-Best PC
|m.t.
|5
|Ana María Hernandez
|Fast&Up Bike Cafe
|+ 00
|6
|Yendry Dixiana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|7
|Lauren Smith
|Orion Racing
|m.t.
|8
|Gloriana Quesada
|Colono Bike Station Kolbi
|m.t.
|9
|Jessica Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|10
|Nataliia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
El Ineos Grenadiers confirma a Brandon Rivera y a Egan Bernal para la edición 108 del Giro dell’Emilia
El zipaquireño Egan Bernal y su paisano Brandon Rivera fueron confirmados por el Ineos Grenadiers para encarar el Giro dell’Emilia 2025, que se disputará este sábado 4 de octubre. La formación británica oficializó la nómina en sus redes sociales.
Los dos colombianos retoman la competencia con la escuadra británica después de participar con la selección colombiana en el Mundial de Ruanda, donde se retiraron en el transcurso de la prueba de ruta.
Además de los dos escarabajos, la nómina del equipo inglés la completan el neerlandés Thymen Arensman, el estadounidense Andrew August, el canadiense Michael Leonard, el español Carlos Rodríguez y el italiano Salvatore Puccio.
Con más de un siglo de historia, el Giro dell’Emilia ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones. El más reciente ganador es el esloveno Tadej Pogacar, quien no defenderá el título obtenido el año pasado.
¡Racha ganadora! Tercer triunfo consecutivo de Paul Magnier en la CRO Race 2025
¡Cero y van tres! En otro final a pura velocidad, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la tercera etapa de CRO Race de Croacia al imponerse en el embalaje, tras recorrer 150,5 kilómetros entre Gospić y Rijeka.
El corredor francés superó con solvencia al británico Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al israelí Oded Kogut (Israel-Premier Tech), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único suramericano en competencia, el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates – XRG) entró en un grupo perseguidor, en el puesto 76°, a más de un minuto del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se mantuvo firme en la primera posición ahora escoltado por el inglés Ben Turner (INEOS Grenadiers). El podio parcial lo completa el francés Baptiste Poulard (Arkéa – B&B Hôtels Continental).
La carrera croata del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con una etapa rompe-piernas de 190,5 kilómetros entre Krk y Labin, que incluye cuatro puertos montañosos.
CRO Race (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gospić – Rijeka (150,5 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:26:59
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|4
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|5
|Kim Heiduk
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|6
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|7
|Mihajlo Stolic
|Team United Shipping
|m.t.
|8
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|9
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|10
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|76
|Mateo Ramírez *Ecuador
|UAE Team Emirates-XRG
|1:01
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|8:16:38
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:20
|3
|Baptiste Poulard
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:21
|4
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:24
|5
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:24
|6
|Alex Molenaar
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:27
|7
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|0:30
|8
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|9
|Robert Donaldson
|Team Jayco-AlUla
|0:30
|10
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|0:30
|77
|Mateo Ramírez *Ecuador
|UAE Team Emirates-XRG
|1:31