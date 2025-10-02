Ranking UCI: Tadej Pogacar sigue primero y dobla en puntos a Jonas Vingegaard con Isaac del Toro 4°

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta que se llevó a cabo en Kigali, Ruanda.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.235 puntos.

El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por los daneses Jonas Vingegaard (5.944) y Mads Pedersen (5.164), mientras que el mexicano Isaac del Toro siguió como el mejor latinoamericano de la lista, en el 4° puesto 51° con 4.504 puntos.

En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió al puesto 49° con 1.402 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 68° y Harold Tejada en la posición 106°.

Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 18.844 puntos, por delante de Dinamarca 2° (16.594), Italia 3° (15.307), Eslovenia 4° (14.785) y Gran Bretaña 5° (14.117). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.411 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 20 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos